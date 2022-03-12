РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11104 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
44 846 45
война (46763) НАТО (8939) Россия (91262) военные учения (3281)

НАТО проведет масштабные военные учения вплотную к российской границе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом Война в Украине

НАТО проведет масштабные военные учения вплотную к российской границе

В понедельник, 14 марта, НАТО начнет масштабные военные учения в Норвегии, в нескольких сотнях километров от российской границы.

Учения получили название Cold Response 2022 (Холодный ответ) и это самые большие учения с участием войск НАТО в этом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Ожидается, что участие в учениях примут около 30 000 военнослужащих, 200 самолетов и 50 судов из 27 стран.

Маневры позволят западным государствам отточить боевые навыки в холодном климате Норвегии, в том числе в Арктике, на земле, на море и в небе. Учения пройдут в нескольких сотнях километров от российской границы.

Хотя учения были спланированы задолго до вторжения России в Украину, теперь они приобретают дополнительное значение в результате войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовская 24-я бригада нуждается в помощи с амуницией для отправки на передовую. ДОКУМЕНТ

"Эти учения очень важны для безопасности Норвегии и ее союзников. Мы будем практиковать союзное усиление Норвегии", - заявил министр обороны Норвегии Од Роджер Эноксен.

Ожидается, что учения завершатся 1 апреля.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
приїздіть у Харків та проводьте"навчання"
Тут швидко навчаться
показать весь комментарий
12.03.2022 07:31
+16
показать весь комментарий
12.03.2022 07:37
+16
Всеми этими штуками(кораблями к примеру, или F-16) надо уметь пользоваться. Учиться нужно годами. А ты хочешь сесть за штурвал самолета и лететь. Вопрос, куда? А учения нужны, чтобы оттянуть российские войска в ту сторону. Неплохо было бы, чтобы и Китай тоже это сделал. Война - это большое терпение, не выйдет вот так вот с налету ее выиграть.
показать весь комментарий
12.03.2022 07:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
приїздіть у Харків та проводьте"навчання"
Тут швидко навчаться
показать весь комментарий
12.03.2022 07:31 Ответить
***** смердюче дристане
показать весь комментарий
12.03.2022 07:31 Ответить
ага ... может еще и пальчиком погрозят с вертолета ... зря только дизель тратят не этих "учениях", лучше бы в ВСУ передали
показать весь комментарий
12.03.2022 07:33 Ответить
Всеми этими штуками(кораблями к примеру, или F-16) надо уметь пользоваться. Учиться нужно годами. А ты хочешь сесть за штурвал самолета и лететь. Вопрос, куда? А учения нужны, чтобы оттянуть российские войска в ту сторону. Неплохо было бы, чтобы и Китай тоже это сделал. Война - это большое терпение, не выйдет вот так вот с налету ее выиграть.
показать весь комментарий
12.03.2022 07:37 Ответить
ты хотел написать что-то умное по написал херню ... где ты увидел то-то про самолеты? .... я про дизель писал вася
показать весь комментарий
12.03.2022 07:42 Ответить
Думаешь они летают на кукурузниках?200 літаків - это не самолеты?
показать весь комментарий
12.03.2022 07:43 Ответить
где ты в моем комменте увидел про передачу самолетов? ... ты Дон Кихота косплеешь чтоль, я не помойму?
показать весь комментарий
12.03.2022 07:45 Ответить
ты же и написал, что эту технику передали бы в ВСУ. Значит, и самолеты тоже. А оттягивать на себя мокшанские войска - это не есть "зря сожженный дизель". Это хорошо для нас.
показать весь комментарий
12.03.2022 07:50 Ответить
УЧИТЬСЯ НАДО НО НЕ ГОДАМИ. F16, ЕСЛИ БЫ ЗЕЛЕНЬ ДУМАЛА О БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ, УЖЕ БЫ ОСВОИЛИ ВЕСЬ ЛЕТНЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ! ГОДАМИ МЕДВЕДЕЙ УЧАТ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ В ЦИРКЕ!
показать весь комментарий
12.03.2022 07:44 Ответить
В Израиле, к примеру, боевого летчика готовили(раньше, сейчас не знаю) на протяжении двух лет. Именно годами нужно учиться. Речь идет о летчике, а не о "взлет-посадка".
показать весь комментарий
12.03.2022 07:48 Ответить
ну мігі могли би передати, на них не треба роками вчитися літати.
показать весь комментарий
12.03.2022 11:00 Ответить
Там , ненароком так, шуганіть щось важкеньке на мордор.
показать весь комментарий
12.03.2022 07:33 Ответить
можна залітати на роіську.
показать весь комментарий
12.03.2022 07:38 Ответить
чудова ідея особливо якщо з залученням великої маси мобільних десантних формувань.
а ще краще б в акваторії Балтики неподалік кьонінгзборга і лєнінграда
показать весь комментарий
12.03.2022 07:37 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 07:37 Ответить
Лучше бы это был некролог
показать весь комментарий
12.03.2022 07:49 Ответить
Разыскивается ! опасный преступник! кличка )(уйло
показать весь комментарий
12.03.2022 07:55 Ответить
Пустил по миру Питер, пустит и рабссею. Да еще и голодные игры на рабссее сегодня начинаются...
показать весь комментарий
12.03.2022 07:55 Ответить
За кілька сотень км, це аж ніяк не впритул. Цензор, хватить дурнею маятись.
показать весь комментарий
12.03.2022 07:37 Ответить
Это почти вплотную по нынешним временам. Мы же не в 41.
показать весь комментарий
12.03.2022 11:52 Ответить
А в чому різниця між сьогодні й 41 роком? Система одиниць виміру змінилась? ))
показать весь комментарий
12.03.2022 12:05 Ответить
Оружие изменилось.
показать весь комментарий
12.03.2022 12:06 Ответить
Й?
показать весь комментарий
12.03.2022 12:08 Ответить
Чтобы танк в 41 мог пройти 300 км, нужно было 3 суток. И в 9 случаях из 10 его сжигали еще до того, как это расстояние было пройдено. Современной ракете пролететь то же расстояние, нужно 3 минуты. И ее не собьют в 9 из 10 случаях. Оружие изменилось и сократило время поражения цели до минут. Потому все это очень рядом.
показать весь комментарий
12.03.2022 12:13 Ответить
В такому випадку військові навчання Росії на Далекому Сході можна теж назвати "впритул до українського кордону", адже ракета летить 3 хвилини, чи не так? )))
показать весь комментарий
12.03.2022 13:51 Ответить
Ну я,наприклад, вважаю--це ДОБРИЙ хід. Рашка зараз напружиться,простий приклад.Коли рашка почала навчання в Білорусі---Україна,та і увесь світ НАПРУЖИВСЯ? Без сумнівів---НАПРУЖИВСЯ,така і тут ситуація,хто зна,куди підуть ті 30000 зольдат,можуть піти і в рашку.
показать весь комментарий
12.03.2022 07:39 Ответить
а еще можно громко стучать в барабаны, петь песни, топать ногами и надувать щеки. ***** испугается, уберет войска с Украини и спрячется в бункере.
показать весь комментарий
12.03.2022 07:39 Ответить
Это как стоя на балконе 5-го этажа дразнить злющую собаку. Эффект и смысл такие же.
Особенно впечатлило "за несколько сот километров" Это чтобы шум не беспокоил?
показать весь комментарий
12.03.2022 07:52 Ответить
Особливо це добре виходить,коли ти сидиш за бугром. Тоді ДА!!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 08:33 Ответить
проводіть на території України і тут же можне випробувати нові види зброї на кацах
показать весь комментарий
12.03.2022 07:57 Ответить
Проведіть навчання в Польщі та країнах Балтії та в орному морі, біля Одеси.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:00 Ответить
Це добре, шоб "батька" не спав і хірнею не займався.
показать весь комментарий
12.03.2022 08:09 Ответить
Названа причина взрыва газа в доме в Воронеже.

«Профильные службы сейчас называют бытовую причину трагедии. Уверен и власти, и правоохранители сегодня принимают настолько исчерпывающие меры безопасности, что всем жителям региона остается только сохранять спокойствие и сосредоточиться на повседневных делах» Об этом сообщает "Рамблер": https://news.rambler.ru/
ДОЖДАЛИСЬ
показать весь комментарий
12.03.2022 08:10 Ответить
За кілька сот кілометрі це впритул!
Але добре, що хоч на таке наважився НАТО!
показать весь комментарий
12.03.2022 08:33 Ответить
А тепер пролунають потужні вибухи на території однієї смєхдєржави. То у насєлєнія почне люто бомбити.
показать весь комментарий
12.03.2022 09:09 Ответить
Як це не прикро, але потужні вибухи дійсно пролунають на території однієї смєхдєржави. Бо впритул і одночас за кілька сотень кілометрів від російського кордону це смішно.
показать весь комментарий
12.03.2022 11:39 Ответить
Прошу пана, поясніть, що написали.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:16 Ответить
А ещё лучше - в Прибалтике!
показать весь комментарий
12.03.2022 09:19 Ответить
Ну и что? Великое дело....
показать весь комментарий
12.03.2022 09:54 Ответить
Не зрозуміла, а де кордон Норвегії з лаптєстаном?
показать весь комментарий
12.03.2022 10:27 Ответить
надіюсь літаки НАТО заблудяться під час 'навчань' і 'випадково' залетять на територію ерефії
показать весь комментарий
12.03.2022 10:59 Ответить
"...військові навчання впритул до російського кордону..., за кілька сотень кілометрів від російського кордону..." Хоробрі вояки! рашка у паніці.. Подивіться у телевізорі як б'ються українськи воїни! Соромно!!! Звучить як наруга.
показать весь комментарий
12.03.2022 11:31 Ответить
треба і китайцям провести навчання.
показать весь комментарий
13.03.2022 11:25 Ответить
НАТО-вонючие ссыкуны!!! Даже видя что армия Путлера это просто огромное стадо мародеров,все равно боятся.
показать весь комментарий
14.03.2022 07:47 Ответить
 
 