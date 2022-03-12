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НАТО проведе масштабні військові навчання впритул до російського кордону

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

НАТО проведе масштабні військові навчання впритул до російського кордону

У понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

Навчання отримали назву Cold Response 2022 (Холодна відповідь) і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Очікується, що участь в навчаннях візьмуть приблизно 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден із 27 країн.

Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, в тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі. Навчання відбудуться за кілька сотень кілометрів від російського кордону.

Хоча навчання були сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну, тепер вони набувають додаткового значення через війну.

"Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії", - заявив міністр оборони Норвегії Од Роджер Еноксен.

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Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
приїздіть у Харків та проводьте"навчання"
Тут швидко навчаться
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12.03.2022 07:31
+16
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12.03.2022 07:37
+16
Всеми этими штуками(кораблями к примеру, или F-16) надо уметь пользоваться. Учиться нужно годами. А ты хочешь сесть за штурвал самолета и лететь. Вопрос, куда? А учения нужны, чтобы оттянуть российские войска в ту сторону. Неплохо было бы, чтобы и Китай тоже это сделал. Война - это большое терпение, не выйдет вот так вот с налету ее выиграть.
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12.03.2022 07:37
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приїздіть у Харків та проводьте"навчання"
Тут швидко навчаться
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12.03.2022 07:31 Відповісти
***** смердюче дристане
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12.03.2022 07:31 Відповісти
ага ... может еще и пальчиком погрозят с вертолета ... зря только дизель тратят не этих "учениях", лучше бы в ВСУ передали
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12.03.2022 07:33 Відповісти
Всеми этими штуками(кораблями к примеру, или F-16) надо уметь пользоваться. Учиться нужно годами. А ты хочешь сесть за штурвал самолета и лететь. Вопрос, куда? А учения нужны, чтобы оттянуть российские войска в ту сторону. Неплохо было бы, чтобы и Китай тоже это сделал. Война - это большое терпение, не выйдет вот так вот с налету ее выиграть.
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12.03.2022 07:37 Відповісти
ты хотел написать что-то умное по написал херню ... где ты увидел то-то про самолеты? .... я про дизель писал вася
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12.03.2022 07:42 Відповісти
Думаешь они летают на кукурузниках?200 літаків - это не самолеты?
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12.03.2022 07:43 Відповісти
где ты в моем комменте увидел про передачу самолетов? ... ты Дон Кихота косплеешь чтоль, я не помойму?
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12.03.2022 07:45 Відповісти
ты же и написал, что эту технику передали бы в ВСУ. Значит, и самолеты тоже. А оттягивать на себя мокшанские войска - это не есть "зря сожженный дизель". Это хорошо для нас.
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12.03.2022 07:50 Відповісти
УЧИТЬСЯ НАДО НО НЕ ГОДАМИ. F16, ЕСЛИ БЫ ЗЕЛЕНЬ ДУМАЛА О БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ, УЖЕ БЫ ОСВОИЛИ ВЕСЬ ЛЕТНЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ! ГОДАМИ МЕДВЕДЕЙ УЧАТ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ В ЦИРКЕ!
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12.03.2022 07:44 Відповісти
В Израиле, к примеру, боевого летчика готовили(раньше, сейчас не знаю) на протяжении двух лет. Именно годами нужно учиться. Речь идет о летчике, а не о "взлет-посадка".
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12.03.2022 07:48 Відповісти
ну мігі могли би передати, на них не треба роками вчитися літати.
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12.03.2022 11:00 Відповісти
Там , ненароком так, шуганіть щось важкеньке на мордор.
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12.03.2022 07:33 Відповісти
можна залітати на роіську.
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12.03.2022 07:38 Відповісти
чудова ідея особливо якщо з залученням великої маси мобільних десантних формувань.
а ще краще б в акваторії Балтики неподалік кьонінгзборга і лєнінграда
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12.03.2022 07:37 Відповісти
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12.03.2022 07:37 Відповісти
Лучше бы это был некролог
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12.03.2022 07:49 Відповісти
Разыскивается ! опасный преступник! кличка )(уйло
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12.03.2022 07:55 Відповісти
Пустил по миру Питер, пустит и рабссею. Да еще и голодные игры на рабссее сегодня начинаются...
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12.03.2022 07:55 Відповісти
За кілька сотень км, це аж ніяк не впритул. Цензор, хватить дурнею маятись.
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12.03.2022 07:37 Відповісти
Это почти вплотную по нынешним временам. Мы же не в 41.
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12.03.2022 11:52 Відповісти
А в чому різниця між сьогодні й 41 роком? Система одиниць виміру змінилась? ))
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12.03.2022 12:05 Відповісти
Оружие изменилось.
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12.03.2022 12:06 Відповісти
Й?
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12.03.2022 12:08 Відповісти
Чтобы танк в 41 мог пройти 300 км, нужно было 3 суток. И в 9 случаях из 10 его сжигали еще до того, как это расстояние было пройдено. Современной ракете пролететь то же расстояние, нужно 3 минуты. И ее не собьют в 9 из 10 случаях. Оружие изменилось и сократило время поражения цели до минут. Потому все это очень рядом.
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12.03.2022 12:13 Відповісти
В такому випадку військові навчання Росії на Далекому Сході можна теж назвати "впритул до українського кордону", адже ракета летить 3 хвилини, чи не так? )))
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12.03.2022 13:51 Відповісти
Ну я,наприклад, вважаю--це ДОБРИЙ хід. Рашка зараз напружиться,простий приклад.Коли рашка почала навчання в Білорусі---Україна,та і увесь світ НАПРУЖИВСЯ? Без сумнівів---НАПРУЖИВСЯ,така і тут ситуація,хто зна,куди підуть ті 30000 зольдат,можуть піти і в рашку.
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12.03.2022 07:39 Відповісти
а еще можно громко стучать в барабаны, петь песни, топать ногами и надувать щеки. ***** испугается, уберет войска с Украини и спрячется в бункере.
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12.03.2022 07:39 Відповісти
Это как стоя на балконе 5-го этажа дразнить злющую собаку. Эффект и смысл такие же.
Особенно впечатлило "за несколько сот километров" Это чтобы шум не беспокоил?
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12.03.2022 07:52 Відповісти
Особливо це добре виходить,коли ти сидиш за бугром. Тоді ДА!!!!
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12.03.2022 08:33 Відповісти
проводіть на території України і тут же можне випробувати нові види зброї на кацах
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12.03.2022 07:57 Відповісти
Проведіть навчання в Польщі та країнах Балтії та в орному морі, біля Одеси.
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12.03.2022 08:00 Відповісти
Це добре, шоб "батька" не спав і хірнею не займався.
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12.03.2022 08:09 Відповісти
Названа причина взрыва газа в доме в Воронеже.

«Профильные службы сейчас называют бытовую причину трагедии. Уверен и власти, и правоохранители сегодня принимают настолько исчерпывающие меры безопасности, что всем жителям региона остается только сохранять спокойствие и сосредоточиться на повседневных делах» Об этом сообщает "Рамблер": https://news.rambler.ru/
ДОЖДАЛИСЬ
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12.03.2022 08:10 Відповісти
За кілька сот кілометрі це впритул!
Але добре, що хоч на таке наважився НАТО!
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12.03.2022 08:33 Відповісти
А тепер пролунають потужні вибухи на території однієї смєхдєржави. То у насєлєнія почне люто бомбити.
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12.03.2022 09:09 Відповісти
Як це не прикро, але потужні вибухи дійсно пролунають на території однієї смєхдєржави. Бо впритул і одночас за кілька сотень кілометрів від російського кордону це смішно.
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12.03.2022 11:39 Відповісти
Прошу пана, поясніть, що написали.
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12.03.2022 17:16 Відповісти
А ещё лучше - в Прибалтике!
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12.03.2022 09:19 Відповісти
Ну и что? Великое дело....
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12.03.2022 09:54 Відповісти
Не зрозуміла, а де кордон Норвегії з лаптєстаном?
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12.03.2022 10:27 Відповісти
надіюсь літаки НАТО заблудяться під час 'навчань' і 'випадково' залетять на територію ерефії
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12.03.2022 10:59 Відповісти
"...військові навчання впритул до російського кордону..., за кілька сотень кілометрів від російського кордону..." Хоробрі вояки! рашка у паніці.. Подивіться у телевізорі як б'ються українськи воїни! Соромно!!! Звучить як наруга.
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12.03.2022 11:31 Відповісти
треба і китайцям провести навчання.
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13.03.2022 11:25 Відповісти
НАТО-вонючие ссыкуны!!! Даже видя что армия Путлера это просто огромное стадо мародеров,все равно боятся.
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14.03.2022 07:47 Відповісти
 
 