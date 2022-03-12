НАТО проведе масштабні військові навчання впритул до російського кордону
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У понеділок, 14 березня, НАТО розпочне масштабні військові навчання у Норвегії, за кілька сотень кілометрів від російського кордону.
Навчання отримали назву Cold Response 2022 (Холодна відповідь) і це найбільші навчання за участю військ НАТО цього року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Очікується, що участь в навчаннях візьмуть приблизно 30 000 військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден із 27 країн.
Маневри дозволять західним державам відточити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, в тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі. Навчання відбудуться за кілька сотень кілометрів від російського кордону.
Хоча навчання були сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну, тепер вони набувають додаткового значення через війну.
"Ці навчання надзвичайно важливі для безпеки Норвегії та її союзників. Ми будемо практикувати союзне посилення Норвегії", - заявив міністр оборони Норвегії Од Роджер Еноксен.
Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.
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Тут швидко навчаться
а ще краще б в акваторії Балтики неподалік кьонінгзборга і лєнінграда
Особенно впечатлило "за несколько сот километров" Это чтобы шум не беспокоил?
«Профильные службы сейчас называют бытовую причину трагедии. Уверен и власти, и правоохранители сегодня принимают настолько исчерпывающие меры безопасности, что всем жителям региона остается только сохранять спокойствие и сосредоточиться на повседневных делах» Об этом сообщает "Рамблер": https://news.rambler.ru/
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Але добре, що хоч на таке наважився НАТО!