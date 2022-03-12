Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии, - экс-премьер Швеции Бильдт
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Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав російську армію непридатною.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Здесь, в Вашингтоне, я слышал подсчеты, что спустя две недели примерно четверть российской военной техники при вторжении в Украину была уничтожена или выведена из строя. С древних военных времен помню, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной", - написал он в своем Twitter.
I hear assessments here in DC that after two weeks up towards a quarter of 🇷🇺 military equipment in the 🇺🇦 invasion has been destroyed or disabled. I remember from my old military days that a military unit which has losses of a third is considered unusable. pic.twitter.com/Gbt8JHxErB— Carl Bildt (@carlbildt) March 11, 2022
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А там людські трупи просто по вулицях лежать, а всі люди без їжі і води сидять по підвалах вже два тижні!!!
@Viaches50993743
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2 год
«У понеділок Instagram буде заблоковано у Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів жителів Росії один від одного та від решти світу», - голова Instagram Адам Моссери
Признать Facebook и Instagram экстремистскими организациями - это, видимо, последняя попытка русских донести до всего мира, что они полностью ********.
Всі перемоги здобували УКРАЇНЦІ. А не ці засранці.
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еще один ыксперт ... какие же они тупые все там импотентном западе... начиная с XVI века, а именно с Ваньки Грозного, у рашистов только одна тактика - закидать оппонента мясом. То же самое было и в первую и вторую мировую, когда ванек гнали на убой с одной мосинкой на троих ...
это может шведов там считают и шведским солдатам есть куда возвращаться ... а рашистов никто не считает, это расходник, и возвращать им в родные деревни из гнилых еловых бревен тоже впадлу ... я не удивлюсь, если рашисты вообще не захотят в родные ***** ехать, кроме как в черном пакете ... в Украине, с их слов, даже асфальт есть, не говоря уже про горячую воду, это ж такая цивилизация для дикарей, которую они и не видели никогда
Переваги:
- Легший
- Підвищує морально-психологічний стан (можна пстрибати)
Недоліки:
- Як і "Мангал" не допомогає
Зневага і презирство до кацапні в мене з'явилась ще з часів служби в совіцькій армії . Доти ,цим я навіть і не переймався .
В частині, де я служив , були грузини , армяни , молдовани , прибалти , білоруси ,і з усіма я нормально ладив , а от з кацапами ні . З перших же днів . Через їхні понти і підлість , вкупі з боягузництвом , зверхністю і лицемірством . Саме вони найбільше корчили з себе дідів , і знущались над молодняком . Не народ а суцільна мерзота . І ця війна , ще раз це підтверджує .