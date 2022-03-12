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Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии, - экс-премьер Швеции Бильдт

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии, - экс-премьер Швеции Бильдт

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт назвав російську армію непридатною.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Здесь, в Вашингтоне, я слышал подсчеты, что спустя две недели примерно четверть российской военной техники при вторжении в Украину была уничтожена или выведена из строя. С древних военных времен помню, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной", - написал он в своем  Twitter.

Также читайте: С начала боевых действий 31 БТГ РФ потеряла боеспособность, наблюдается движение групп российских дезертиров к границе, - Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
Sлavko Sлavkoviч


@Viaches50993743

·
2 год



«У понеділок Instagram буде заблоковано у Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів жителів Росії один від одного та від решти світу», - голова Instagram Адам Моссери
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12.03.2022 08:01
+28
ВСЯ КАЦАПСЬКА ЛАПОТНА ЖАЛЮГІДНА ТИПУ АРМІЯ ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
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12.03.2022 08:00
+26
Армія кацапстану-це орда дикунів. Всі "досягнення" якої, "перемога" в Грузії, де кацапів було в 100 разів більше, розстріл беззбройних в Казахстані, та яскрава картинка на сруТВ.
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12.03.2022 08:01
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Це війна і на війні втрати неминучі, як би то не було боляче...тримаймося.
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12.03.2022 08:04 Ответить
то що робити, поячніть?
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12.03.2022 08:12 Ответить
А как иначе на войне, что то не понимаю. Ну я в Киеве, тоже воют серены. Ни разу не ходил в бомбоубежище.
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12.03.2022 08:45 Ответить
Ти адекватний? Ти в Києві і поїсти і попити можеш. І по Києву не стріляють залпами градів з ранку до вечора.

А там людські трупи просто по вулицях лежать, а всі люди без їжі і води сидять по підвалах вже два тижні!!!
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12.03.2022 08:51 Ответить
ВСЯ КАЦАПСЬКА ЛАПОТНА ЖАЛЮГІДНА ТИПУ АРМІЯ ПОВНІСТЮ ПРИПИНИТЬ СВОЄ ЖАЛЮГІДНЕ ІСНУВАННЯ САМЕ В УКРАЇНІ...
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12.03.2022 08:00 Ответить
Суки кацапские все сдохнут --СЛАВА ЗСУ
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12.03.2022 08:06 Ответить
Не тiльки армiя,сама росiя ппропаде на вiки вiчнi!
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12.03.2022 10:45 Ответить
Sлavko Sлavkoviч


@Viaches50993743

·
2 год



«У понеділок Instagram буде заблоковано у Росії. Це рішення відріже 80 мільйонів жителів Росії один від одного та від решти світу», - голова Instagram Адам Моссери
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12.03.2022 08:01 Ответить
в бункер животных
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12.03.2022 08:06 Ответить
вони зроблять --православний скрєпний Чебурнет...
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12.03.2022 08:06 Ответить
Але грошей вони не зароблять.
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12.03.2022 08:07 Ответить
дядя Шу



Признать Facebook и Instagram экстремистскими организациями - это, видимо, последняя попытка русских донести до всего мира, что они полностью ********.
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12.03.2022 08:25 Ответить
"Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обратиться в международный арбитраж по вопросу травли россиян за рубежом на фоне спецоперации России на Украине" - а идея то супер!! травить их и за рубежом, это то что надо. осталось яд хороший выгуглить ))))
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12.03.2022 09:04 Ответить
Цілком згодиться трійло для щурів. Дешево і сердито.
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12.03.2022 09:19 Ответить
"хорошо бы шоб помучались" (С) ))))
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12.03.2022 09:21 Ответить
А так і буде!
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12.03.2022 09:30 Ответить
Армія кацапстану-це орда дикунів. Всі "досягнення" якої, "перемога" в Грузії, де кацапів було в 100 разів більше, розстріл беззбройних в Казахстані, та яскрава картинка на сруТВ.
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12.03.2022 08:01 Ответить
Вони завжди такими були.
Всі перемоги здобували УКРАЇНЦІ. А не ці засранці.
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12.03.2022 08:01 Ответить
тому і маскалі поневолюють народи.щоб на них хтось працював..от навіть буряти воюють а Масквабад хіба гроші рахує...шось в полоні не видно масквічей
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12.03.2022 08:04 Ответить
а вони всі нетрадиційної орієнтації - блогери ))
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12.03.2022 08:07 Ответить
з давніх військових часів пам'ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною ...

---

еще один ыксперт ... какие же они тупые все там импотентном западе... начиная с XVI века, а именно с Ваньки Грозного, у рашистов только одна тактика - закидать оппонента мясом. То же самое было и в первую и вторую мировую, когда ванек гнали на убой с одной мосинкой на троих ...

это может шведов там считают и шведским солдатам есть куда возвращаться ... а рашистов никто не считает, это расходник, и возвращать им в родные деревни из гнилых еловых бревен тоже впадлу ... я не удивлюсь, если рашисты вообще не захотят в родные ***** ехать, кроме как в черном пакете ... в Украине, с их слов, даже асфальт есть, не говоря уже про горячую воду, это ж такая цивилизация для дикарей, которую они и не видели никогда
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12.03.2022 08:03 Ответить
А чего же СССР Финам проиграл и мясом не закидал, ыксперт?
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12.03.2022 08:46 Ответить
Совок тоді не програв, адже вони таки відкусили у фінів шмат території. Вони просто отримали набагато менше, ніж хотіли.
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12.03.2022 09:00 Ответить
Закидав. Вікіпедія допоможе
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12.03.2022 09:40 Ответить
Перші гроби повернулися додому
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12.03.2022 08:04 Ответить
Украіна буде претендувати на нафто-газоносні райони ерефії в управління на 100 років
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12.03.2022 08:06 Ответить
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12.03.2022 08:08 Ответить
и так сойдет .. у зрителей ГеббельсТВ IQ 60, не выше ....
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12.03.2022 08:13 Ответить
у зрителей ГеббельсТВ IQ 0,5 и 0,7 как правило.
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12.03.2022 08:38 Ответить
Піпел хаває.
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12.03.2022 08:22 Ответить
Я так розумію, скоро рашисти почнуть на Сонце висаджуватись!
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12.03.2022 09:55 Ответить
Козлорылые никогда воевать не умели. Вся их тактика это закидать противника дохлыми ваньками...
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12.03.2022 08:14 Ответить
к сожалению, этих ванек у них до№уя
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12.03.2022 08:21 Ответить
та не то чтобы очень... пока не кончились,но к этому идет
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12.03.2022 08:27 Ответить
до№уя не бездонне ,, і врешті решт , таки згодом - закінчується . .
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12.03.2022 08:41 Ответить
роисивская армия-это сборище геев, готовое стирать портянки тому, кто сильнее духом.
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12.03.2022 08:17 Ответить
в армии ссср Украинцы и чеченцы только имели этот дух.
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12.03.2022 08:20 Ответить
та каких геев?питарасов
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12.03.2022 08:28 Ответить
Не ображайте геїв.
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12.03.2022 09:12 Ответить
Тут запропонували москалям модернізувати їхній захист від Javelin'ів - т.з. "Мангал":

Переваги:
- Легший

- Підвищує морально-психологічний стан (можна пстрибати)
Недоліки:
- Як і "Мангал" не допомогає
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12.03.2022 08:18 Ответить
Ще дерев'яний нужник причепити. Аби сраку не застудити.
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12.03.2022 08:29 Ответить
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12.03.2022 08:27 Ответить
История снова повторяется. Как и 80 лет назад в савецко-финскую "Зимнюю войну" И по потерям и даже по пропавшим без вести. Финляндия объявила пропавших без вести своих солдат погибшими, с соответствующей компенсацией семьям. А вот "могучий " СССР, так и не признал ни через 10, ни через 50 лет пропавших без вести погибшими. Соответственно никаких компенсаций матерям , женам и детям. А было таких в Красной армии "пропавших" более 14000.
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12.03.2022 08:40 Ответить
По факту , кацапня не здатна ні на що , крім як на розпальцовку , погрози і підлість .. В свій час , я їх добряче вивчив . Наробили зброї , найбільше від усіх , і шантажують нею всю планету . А як воїни , вони - лайно . Весь світ нині бачить , як вони воюють - з лікарнями і школами .
Зневага і презирство до кацапні в мене з'явилась ще з часів служби в совіцькій армії . Доти ,цим я навіть і не переймався .
В частині, де я служив , були грузини , армяни , молдовани , прибалти , білоруси ,і з усіма я нормально ладив , а от з кацапами ні . З перших же днів . Через їхні понти і підлість , вкупі з боягузництвом , зверхністю і лицемірством . Саме вони найбільше корчили з себе дідів , і знущались над молодняком . Не народ а суцільна мерзота . І ця війна , ще раз це підтверджує .
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12.03.2022 09:22 Ответить
их очень много...ооооччеень
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12.03.2022 09:22 Ответить
значит, у нас этой весной будет о-оооочень много удобрений из кацапо-москальского биомусора
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12.03.2022 09:41 Ответить
Це свідчить про вашу сцикливість і нашу супер армію
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12.03.2022 10:04 Ответить
Это уже не операция,а анексия Украины. Кацапы объявили что Запорож.АЭС переходит в собственность росатома.
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12.03.2022 10:05 Ответить
може проти армії воювати москалі і не можуть, але ось проти простих людей 'воюють' цілком 'успішно'! Вже тисячі цивільних вбито в Україні. Що на це скаже більдт? Більдт збирається щось робити, щоб москалі перестали вбивати мирних людей? Москалі щось збираються робити??
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12.03.2022 10:13 Ответить
Сталинская армия была разбита на 90% и если бы не Ленд лиз, то гнал бы товарищ Гитлер товарища Сталина до Урала. В настоящее время, при всём уважении к героизму украинцев, всё идёт к тому, что верх одержит Россия. Главная причина в том, что Западу на эту войну наплевать. А ведь могли бы уничтожить красного зверя в его же логове!
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13.03.2022 01:45 Ответить
 
 