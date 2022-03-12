Из-за логистических проблем, армия РФ легализует мародерство, - ГУР Минобороны
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Армия оккупанта легализует мародерство.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.
Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" до следующих распоряжений. Тоесть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки.
Так что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не редкость. К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних.
Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством.
Все преступления оккупантов фиксируются. Совершающие их известны. И возмездие будет неизбежным", - рассказали в ГУР.
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Фріци платили за провізію, за роботу. А ці бомжі просто грабують і вбивають.
в полоні кажуть що їх обманули командири що вони на навчаннях.
а на навчаннях треба їздити по чужих машинах.
полонені кажуть те, що їм сказали говорити.
висновок: не брати в полон.
Азербайджан має величезні запаси газу. Ми маємо 2,6 трильйона запасів у Каспійському морі. Цього достатньо, щоб надовго забезпечити нас, Туреччину та Європу газом,
Если у оккупанта обнаружили намарадёренные "трофеи" - в плен не брать, расстреливать на месте.
Про алкоголь це свята правда - залишати кацапам технічний спирт, щоб вони сліпли дивізіями.