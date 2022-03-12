Через логістичні проблеми, армія РФ легалізує мародерство, - ГУР Міноборони
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Армія окупанта легалізує мародерство.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.
Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.
Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.
Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом.
Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою", - розповіли в ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Фріци платили за провізію, за роботу. А ці бомжі просто грабують і вбивають.
в полоні кажуть що їх обманули командири що вони на навчаннях.
а на навчаннях треба їздити по чужих машинах.
полонені кажуть те, що їм сказали говорити.
висновок: не брати в полон.
Азербайджан має величезні запаси газу. Ми маємо 2,6 трильйона запасів у Каспійському морі. Цього достатньо, щоб надовго забезпечити нас, Туреччину та Європу газом,
Если у оккупанта обнаружили намарадёренные "трофеи" - в плен не брать, расстреливать на месте.
Про алкоголь це свята правда - залишати кацапам технічний спирт, щоб вони сліпли дивізіями.