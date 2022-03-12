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Через логістичні проблеми, армія РФ легалізує мародерство, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через логістичні проблеми, армія РФ легалізує мародерство, - ГУР Міноборони

Армія окупанта легалізує мародерство.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.

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Тож кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки. До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.

Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом.

Всі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх скоює – відомі. І відплата буде неминучою", - розповіли в ГУР.
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Топ коментарі
+26
Тобто зайнялись тероризмом.
Фріци платили за провізію, за роботу. А ці бомжі просто грабують і вбивають.
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12.03.2022 14:47
+21
всі бачили як їхав бмп, розвернулися, переїхали ладу, зняли це на камеру.
в полоні кажуть що їх обманули командири що вони на навчаннях.
а на навчаннях треба їздити по чужих машинах.
полонені кажуть те, що їм сказали говорити.
висновок: не брати в полон.
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12.03.2022 14:51
+12
А украинцы им подыгрывают. Почему не вывезены магазины, не отравлена и не заминирована еда и покинутые дома? Кацапоиды друг перед друга хвастаются какие айфоны, машины и технику они отжали в наших магазинах и наших домах. Кацапоидов должна встречать только Смерть и Ужас а не нажива ради которой они сюда приперлись
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12.03.2022 14:53
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Тобто зайнялись тероризмом.
Фріци платили за провізію, за роботу. А ці бомжі просто грабують і вбивають.
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12.03.2022 14:47 Відповісти
Безусловно. Цель оккупации Германией Советского союза - создание независимых государств, чтобы не было совка, чтобы была Россия, Украина, страны Средней Азии. Вермахт не занимал территорий, если командование не убеждалось в том, что может обеспечить жителей валютой (оккупационными марками), защищённой золотовалютным запасом Германии. За насилие над гражданскими, Гитлер лично следил и наказывал за подобные проявления. Насилие применялось на законном основании лишь против евреев, цыган, партизан и населённых пунктов, укрывающих у себя партизанские отряды. А цель оккупации РФ, уничтожение народного национального единства в Украине, уничтожение её экономики и создание правительственного аппарата, который по сути поставит Украину под жёсткий вассалитет РФ. Господа, чем дальше, тем более я убеждаюсь, что в 1945 году, не того врага мы победили. Не того. Победили бы немцы, сегодня Европа была бы сильнее НАТО и США.
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12.03.2022 15:21 Відповісти
Нечего тут немецких нациков прославлять. Рашкованцы только этого и ждут, чтобы начать на весь мир орать, что укронацисты - прмые наследники немецких смотрить, вот доказательства!
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12.03.2022 15:49 Відповісти
Рашкованцы и есть последователи немецких нациков, цели и методы у них всегда были одинаковы, даже до 2-й мировой войны.
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12.03.2022 18:28 Відповісти
Это вам понятно и еще не очень большой группе людей, а европейский обыватель в этих материях не разбирается. А европолитики только и ждут возможности спрыгнуть с поезда и снова начать "плодотворное сотрудничество" с рашкой. Им только повод дай.
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12.03.2022 19:21 Відповісти
Чтобы нарыть компроматы на украинца, политической машине РФ повод не нужен. И я не прославляю никого, я описал разницу между национал-социализмом и национал-большевизмом, модель которого полностью переняли власти РФ. И если они меня назовут фашистом, я буду только рад, я буду драться за свою столицу так же яростно, как дрались за Берлин в апреле 45-го новобранцы гренадерских частей Великой Германии.
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12.03.2022 22:08 Відповісти
Речь идет не о политической машине РФ, а об общественном мнении в странах Запада, от которого зависит, как далеко их правительства пойдут в принятии санкций и поставках оружия. Ваши философствования на тему отличий нацизма от фашизма никого не интересуют. Есть маркер, на который у западного обывателя будет реакция сразу: прославление гитлеровской Германии в каком-либо аспекте. И реакцией будет "мы не хотим поддерживать нациков". Вот и все, чего вы добьетесь публичной демонстрацией своих изысканий на тему нацизма-фашизма. Очень плохо, что вы этого не понимаете.
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13.03.2022 00:00 Відповісти
Принимаю Ваше замечание.
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13.03.2022 00:13 Відповісти
всі бачили як їхав бмп, розвернулися, переїхали ладу, зняли це на камеру.
в полоні кажуть що їх обманули командири що вони на навчаннях.
а на навчаннях треба їздити по чужих машинах.
полонені кажуть те, що їм сказали говорити.
висновок: не брати в полон.
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12.03.2022 14:51 Відповісти
А украинцы им подыгрывают. Почему не вывезены магазины, не отравлена и не заминирована еда и покинутые дома? Кацапоиды друг перед друга хвастаются какие айфоны, машины и технику они отжали в наших магазинах и наших домах. Кацапоидов должна встречать только Смерть и Ужас а не нажива ради которой они сюда приперлись
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12.03.2022 14:53 Відповісти
для меня тоже загадка, почему владелец магазина. закрывающий его перед приходом нечисти, не оставит им ящичек водки из метилового спирта, или еды какой с крысиным ядом.
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12.03.2022 17:48 Відповісти
Путлерюгенд и пенсы ******** на подходе..
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12.03.2022 14:53 Відповісти
аналогічно треба легалізувати відбір майна у всіх громадян рф за кордоном
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12.03.2022 14:54 Відповісти
кадыровцы https://www.youtube.com/watch?v=ilw36aU3F-0
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12.03.2022 14:57 Відповісти
Это так по-большевистски. Отнять еду у гражданских. Русский мир уникален. Я бы назвал его советским миром. Чего нет - отними, если есть, тоже отними про запас. Изнасилуй, убей. Скажи, что ты лучший. Вторая волна последствий октябрьской революции 1917 года накрыла нас, тех, кто опираясь на национальные ценности, отодвигает от всего мира наследие мирового коммунизма, порождённого в РСФСР и ныне чтимого в РФ. Пусть для них мы фашисты, но наша задача устоять во что бы то ни стало. Мы не можем сдаваться, Ради будущего наших детей и внуков будем стоять до конца. Что касается легализации мародёрства, то ответить нужно отказом ВСУ брать в плен таких врагов, которые являются врагами не только независимой Украины, но и всего цивилизованного мира. Первое наступление войск было, информация зашла худо-бедно, кто не понял, пусть наступает вновь, в плен воинствующих мародёров мы впредь не берём. И не смотрите Вы на реакцию демократического запада на сей счёт, они в нашей шкуре не были и не будут, по крайней мере, пока мы держим оборону. Берегите себя.
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12.03.2022 15:01 Відповісти
Лише оборона ЗСУ тут вже не буде ефективною, треба робити котли і знищувати до одного кацапню. На сіверському напрямку такі можливості існують вдосталь.
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12.03.2022 15:08 Відповісти
Геноцид українського народу 2022 року.
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12.03.2022 15:08 Відповісти
Та на всіх стовпів не вистачить.
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12.03.2022 15:16 Відповісти
Міненерго Азербайджану.

Азербайджан має величезні запаси газу. Ми маємо 2,6 трильйона запасів у Каспійському морі. Цього достатньо, щоб надовго забезпечити нас, Туреччину та Європу газом,
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12.03.2022 15:17 Відповісти
Німці будуть проти, звичайно.
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12.03.2022 17:25 Відповісти
Здесь только одно лекарство:
Если у оккупанта обнаружили намарадёренные "трофеи" - в плен не брать, расстреливать на месте.
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12.03.2022 16:38 Відповісти
Ну они потом извинятся . не знали где они и что делали... А исправит по ихним словам это недоразумение только укроп пуля. И больше ни Куя.....
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12.03.2022 17:04 Відповісти
Украина должна оставлять русским продукты отравленные или со снотворным или наркотиками и вся еда и вода для них должны были с чем-то, что будет их убивать или делать слабее! Нужно им оставлять много алкоголя и наркотиков.
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12.03.2022 17:06 Відповісти
Кацапи це знають, тому беруть тільки те що їдять місцеві мешканці.
Про алкоголь це свята правда - залишати кацапам технічний спирт, щоб вони сліпли дивізіями.
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12.03.2022 17:55 Відповісти
Путинисты продолжают традиции дедов, которые не только воевали, но и грабували где что видели, под руководством своего кумира маршала Жукова - величайшего мародера.
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12.03.2022 17:36 Відповісти
Зате який гарний асфальт поклали по всій Україні 🤔
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12.03.2022 17:53 Відповісти
Кацапы всегда были голодранцам
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13.03.2022 11:30 Відповісти
 
 