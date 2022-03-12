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розыск (804) государственная измена (949) Кива (397) ГБР (2550)

ГБР инициирует объявление нардепа Кивы в международный розыск

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ГБР инициирует объявление нардепа Кивы в международный розыск

Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"10 марта 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Генпрокуратура объявила Илье Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности", - говорится в сообщении.

В ГБР также напомнили, что за день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам Кива сейчас находится за границей. Партия, к которой он принадлежал – "Оппозиционная платформа – за жизнь", 3 марта исключила его из своих рядов.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Ківу кончать самі московити, він мав допомагати Київ взяти, а не під віником на росії ховатись.
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12.03.2022 15:30
+9
як найдете,то не везіть додому живим
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12.03.2022 15:32
+7
украинская наука потеряла такой научный потенциал
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12.03.2022 15:34
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потім слідчий не прийде до суду та Киву відпустять....
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12.03.2022 15:30 Ответить
Почему киви 🥝 до сих пор нардеп ?
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12.03.2022 15:35 Ответить
Втік із корабля
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12.03.2022 15:36 Ответить
Чого він ще живий?..
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12.03.2022 15:46 Ответить
Ківу кончать самі московити, він мав допомагати Київ взяти, а не під віником на росії ховатись.
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12.03.2022 15:30 Ответить
увидишь ********* -убей, это не человек
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12.03.2022 15:31 Ответить
Давно пора
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12.03.2022 15:31 Ответить
як найдете,то не везіть додому живим
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12.03.2022 15:32 Ответить
та й дохлий він тут не потрібний
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12.03.2022 16:47 Ответить
я ще й досі в шоці,ну як воно до ВР добралось...
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12.03.2022 15:33 Ответить
не ти одна
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12.03.2022 15:56 Ответить
теперь два пути ростов или северная корея
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12.03.2022 15:33 Ответить
nu nakonec ta ! a sharikova pochemu ne ?
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12.03.2022 15:33 Ответить
на морях …надеюсь там есть патриоты Украины - камень на шею и на дно тварь ,
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12.03.2022 15:34 Ответить
а чего только сейчас, раньше, когда был в Украине, он был лучше что ли?
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12.03.2022 15:34 Ответить
украинская наука потеряла такой научный потенциал
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12.03.2022 15:34 Ответить
ну де він може буть,-десь докторську №2 захищає....
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12.03.2022 15:34 Ответить
А Ляшко тим часом вже напевно розмістив штаб своєї партії у маєтку ківи.
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12.03.2022 15:35 Ответить
Чому нашi завжди всираються, адже з видно що кiва, шуфрич i ще сотнi (якщо не тисячi) ВОРОГИ Украiни? Не "хочуть працювати, чi в самих "рило в пушку"?
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12.03.2022 15:35 Ответить
"Чи в самих....."!!!!
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12.03.2022 15:58 Ответить
Не хотiв виправляти. А це так важливо?
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12.03.2022 16:06 Ответить
..а шо такоє?.. Пороха і патріотів вже не переслідуєте, курви продажні?.. чи то тимчасово, блдь?..(((..
не нагнітаю.. бо накипіло, тут, під обстрілами..(
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12.03.2022 15:36 Ответить
Яке ж воно контужене...Чи його акушерка впустила,чи сам спотикнувся..
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12.03.2022 15:37 Ответить
Как только поймают Киву, путлер прикажет капитулировать и покончит самоубийством.
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12.03.2022 15:37 Ответить
Он тут был жил и срал Украине , орал что хотел , масируя свой болт Верховной Раде. Медведчук ****** дрыснул с под носа стражи .на заборе повесил свой браслет на память... Почему у нас все идет на опоздание но не опережение ? Видели знали слышали....
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12.03.2022 15:39 Ответить
Портнов дозволив, чи як завжди порожняк?
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12.03.2022 15:39 Ответить
а толку? даже если его в Европе словят, зеленые его отпустят так же, как отпустили Медведчука из-под домашнего ареста ...
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12.03.2022 15:40 Ответить
До сих пор не обьявили? Ахереть и не встать.
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12.03.2022 15:43 Ответить
а где раньше были? он давно должен был гнить в камере, петух путинский.
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12.03.2022 15:49 Ответить
"Славне" наше ДБР спочатку дало втекти цьому покидьку в рашку а тепер оголосило в міжнародний розшук - "клоунада" продовжується навіть під час війни! А чому кума ***** до цих пір не оголосили в розшук - що "відмашки" від "Козиря" ще не було - мерзотники!!!
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12.03.2022 15:55 Ответить
Наші «Шерлоки Холмси» (поліція, СБУ) його вічність будуть шукати в його халупі на 500 м кв., а журналісти знайдуть за півгодини
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12.03.2022 16:06 Ответить
Цю паскуду давно треба було заарештувати воно два роки веде антидержавну діяльність ,до речі майно ворогів заарештувати на тих вілах мають житти переселенці отже ( медвечука ,ківи .рабіновича ,кузміна ,бондаренко мураєва ,піховшека та іншоі колоборанськоі наволочі) все забрати.
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12.03.2022 16:11 Ответить
до сих пор не сделали этого? не удивительно.. про мертвечука вообще как бы забыли?
сколько во власти консервов кремляди, в том числе в сбу - можно только догадываться..
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12.03.2022 16:15 Ответить
Там в тому дбрі хоть знають що ківа підерас чи тільки бумагу портять
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12.03.2022 16:18 Ответить
від гріха подалі цей орган (ДБР) здриснув аж у Львів. Бо могли легко вальнути на КПП, а тепер будуть говорити, ми довго перебирались у Львів, йшли пішки під бомбардируванням, тягли на собі 130 справ проти Пороха. Нам потрібне було переформування, бо багато відстало по дорозі, відпочинок і т.д. Правда мовчанка таки загадкова -і літінант і ******* вичікували, а ж тут прояснилось і зробили свій вибір - ми таки тут., вірте нам, люди.
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12.03.2022 16:46 Ответить
кива **** уже в параше месных по телику потешает сам по их телику падлу видел!!!!!!!!!
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12.03.2022 18:58 Ответить
 
 