ГБР инициирует объявление нардепа Кивы в международный розыск

Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"10 марта 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Генпрокуратура объявила Илье Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности", - говорится в сообщении.

В ГБР также напомнили, что за день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам Кива сейчас находится за границей. Партия, к которой он принадлежал – "Оппозиционная платформа – за жизнь", 3 марта исключила его из своих рядов.

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