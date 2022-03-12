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розшук (491) державна зрада (1075) Кива (367) ДБР (2565)

ДБР ініціює оголошення нардепа Киви в міжнародний розшук

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ДБР ініціює оголошення нардепа Киви в міжнародний розшук

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань та обрав Киві запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, що Генпрокуратура оголосила Іллі Киві підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності", - сказано у повідомленні.

В ДБР також нагадали, що за день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Ківу кончать самі московити, він мав допомагати Київ взяти, а не під віником на росії ховатись.
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12.03.2022 15:30
+9
як найдете,то не везіть додому живим
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12.03.2022 15:32
+7
украинская наука потеряла такой научный потенциал
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12.03.2022 15:34
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потім слідчий не прийде до суду та Киву відпустять....
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12.03.2022 15:30 Відповісти
Почему киви 🥝 до сих пор нардеп ?
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12.03.2022 15:35 Відповісти
Втік із корабля
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12.03.2022 15:36 Відповісти
Чого він ще живий?..
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12.03.2022 15:46 Відповісти
Ківу кончать самі московити, він мав допомагати Київ взяти, а не під віником на росії ховатись.
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12.03.2022 15:30 Відповісти
увидишь ********* -убей, это не человек
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12.03.2022 15:31 Відповісти
Давно пора
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12.03.2022 15:31 Відповісти
як найдете,то не везіть додому живим
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12.03.2022 15:32 Відповісти
та й дохлий він тут не потрібний
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12.03.2022 16:47 Відповісти
я ще й досі в шоці,ну як воно до ВР добралось...
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12.03.2022 15:33 Відповісти
не ти одна
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12.03.2022 15:56 Відповісти
теперь два пути ростов или северная корея
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12.03.2022 15:33 Відповісти
nu nakonec ta ! a sharikova pochemu ne ?
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12.03.2022 15:33 Відповісти
на морях …надеюсь там есть патриоты Украины - камень на шею и на дно тварь ,
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12.03.2022 15:34 Відповісти
а чего только сейчас, раньше, когда был в Украине, он был лучше что ли?
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12.03.2022 15:34 Відповісти
украинская наука потеряла такой научный потенциал
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12.03.2022 15:34 Відповісти
ну де він може буть,-десь докторську №2 захищає....
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12.03.2022 15:34 Відповісти
А Ляшко тим часом вже напевно розмістив штаб своєї партії у маєтку ківи.
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12.03.2022 15:35 Відповісти
Чому нашi завжди всираються, адже з видно що кiва, шуфрич i ще сотнi (якщо не тисячi) ВОРОГИ Украiни? Не "хочуть працювати, чi в самих "рило в пушку"?
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12.03.2022 15:35 Відповісти
"Чи в самих....."!!!!
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12.03.2022 15:58 Відповісти
Не хотiв виправляти. А це так важливо?
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12.03.2022 16:06 Відповісти
..а шо такоє?.. Пороха і патріотів вже не переслідуєте, курви продажні?.. чи то тимчасово, блдь?..(((..
не нагнітаю.. бо накипіло, тут, під обстрілами..(
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12.03.2022 15:36 Відповісти
Яке ж воно контужене...Чи його акушерка впустила,чи сам спотикнувся..
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12.03.2022 15:37 Відповісти
Как только поймают Киву, путлер прикажет капитулировать и покончит самоубийством.
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12.03.2022 15:37 Відповісти
Он тут был жил и срал Украине , орал что хотел , масируя свой болт Верховной Раде. Медведчук ****** дрыснул с под носа стражи .на заборе повесил свой браслет на память... Почему у нас все идет на опоздание но не опережение ? Видели знали слышали....
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12.03.2022 15:39 Відповісти
Портнов дозволив, чи як завжди порожняк?
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12.03.2022 15:39 Відповісти
а толку? даже если его в Европе словят, зеленые его отпустят так же, как отпустили Медведчука из-под домашнего ареста ...
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12.03.2022 15:40 Відповісти
До сих пор не обьявили? Ахереть и не встать.
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12.03.2022 15:43 Відповісти
а где раньше были? он давно должен был гнить в камере, петух путинский.
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12.03.2022 15:49 Відповісти
"Славне" наше ДБР спочатку дало втекти цьому покидьку в рашку а тепер оголосило в міжнародний розшук - "клоунада" продовжується навіть під час війни! А чому кума ***** до цих пір не оголосили в розшук - що "відмашки" від "Козиря" ще не було - мерзотники!!!
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12.03.2022 15:55 Відповісти
Наші «Шерлоки Холмси» (поліція, СБУ) його вічність будуть шукати в його халупі на 500 м кв., а журналісти знайдуть за півгодини
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12.03.2022 16:06 Відповісти
Цю паскуду давно треба було заарештувати воно два роки веде антидержавну діяльність ,до речі майно ворогів заарештувати на тих вілах мають житти переселенці отже ( медвечука ,ківи .рабіновича ,кузміна ,бондаренко мураєва ,піховшека та іншоі колоборанськоі наволочі) все забрати.
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12.03.2022 16:11 Відповісти
до сих пор не сделали этого? не удивительно.. про мертвечука вообще как бы забыли?
сколько во власти консервов кремляди, в том числе в сбу - можно только догадываться..
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12.03.2022 16:15 Відповісти
Там в тому дбрі хоть знають що ківа підерас чи тільки бумагу портять
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12.03.2022 16:18 Відповісти
від гріха подалі цей орган (ДБР) здриснув аж у Львів. Бо могли легко вальнути на КПП, а тепер будуть говорити, ми довго перебирались у Львів, йшли пішки під бомбардируванням, тягли на собі 130 справ проти Пороха. Нам потрібне було переформування, бо багато відстало по дорозі, відпочинок і т.д. Правда мовчанка таки загадкова -і літінант і ******* вичікували, а ж тут прояснилось і зробили свій вибір - ми таки тут., вірте нам, люди.
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12.03.2022 16:46 Відповісти
кива **** уже в параше месных по телику потешает сам по их телику падлу видел!!!!!!!!!
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12.03.2022 18:58 Відповісти
 
 