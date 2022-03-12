ДБР ініціює оголошення нардепа Киви в міжнародний розшук

Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань та обрав Киві запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, що Генпрокуратура оголосила Іллі Киві підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності", - сказано у повідомленні.

В ДБР також нагадали, що за день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

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