1300 украинских военных погибли с начала вторжения РФ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент впервые назвал количество погибших украинских бойцов с начала открытого вторжения РФ в Украину.
"У нас погибли около 1300 военных" - сказал Зеленский сегодня на брифинге для представителей иностранных СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"А в России — больше 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Это не мое видение мира", - добавил он.
"Большинство из них в целом не знают, куда они приехали. Рассказывают о фашизме. Но потом понимают, что это они ведут себя как нацисты. И я не знаю, как они (пленники. - Ред.) будут возвращаться домой. Их видение уже изменилось", - уверен глава государства.
"Но все зашедшие сюда и получающие удовольствие от убийств — они не уйдут своими ногами. Их увезут отсюда!" – резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Нехай Бог береже наших захисників і допомогає знищувати кацапів
Если у оккупанта есть намародёренные "трофеи" - в плен не брать, расстреливать на месте.
Памятаймо їх, а московітам ***** хана!!
Слава Захисникам України!
Смерть московітам!!
Проти 12тис. зашквареної кацапні (ну нехай навіть 12/2=6 тис.), це реально перемога, якщо співвідношення не буде змінюватися не на нашу користь.
З технікою не зрозуміло, але можна припустити що співвідношення втрат бронетехніки та вертольотів значно краще, літаків подібне, ну а стосовно ППО, звісно в нас втрати більші.
Герої не вмирають!
https://youtu.be/M34tKv9TKuw
Яке повертатись додому - за вбивство мирних громадян ?
паРашка повиходила зі всіх європейських конвенсій, тому до ії вояків можно ставитись як до кортоплі.
Це говорить президент країни, на яку напала орда ? Після озвучення наших втрат ?
Ти що, с..ка, здурів ? Зараз потрібна ненависть. Я хочу, щоб до московії долетіли "Гради", щоб у них все горіло, щоб вони вили від безкінечних похоронів...
інакше - якщо вона заважає досягти перемоги, - то вона шкідлива.
Якщо ми можемо допомогти ворожим солдатам вижити, пропонуючи їм добровільно припинити проти нас воювати і здатися до нас у полон, і якщо багато з них погоджуються, то нам недоцільно вбивати таких людей, тому що значно вигідніше взяти їх в полон і навіть допомогти їм втекти від їхніх військ, щоб вони мали максимальну імовірність вижити при цьому, то нам значно вигідніше їх брати у полон і нормально з ними поводитись, адже таким чином вони одночасно і нашим військовослужбовцям зберігають життя, відмовляючись воювати проти них. Таким чином виходить, що вони, фактично, поділяють наше розуміння, наші цінності і цілі, фактично, стають на нашу сторону у цій війні. ЯКЩО РОБЛЯТЬ ЦЕЙ ВИБІР ДОБРОВІЛЬНО.
Але тих, хто хоче нас убивати, нам бажано знешкоджувати (знищувати) максимально швидко, щоб вони не показували поганий приклад своїм співслужбовцям, щоб не збивали інших людей зі шляху розуму і здорового глузду.
Це дозволить нашим військам вести вогонь не демаскуючи себе, свої позиції.
І так у них буде більше імовірність вижити.