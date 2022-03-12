1300 украинских военных погибли с начала вторжения РФ, - Зеленский

Президент впервые назвал количество погибших украинских бойцов с начала открытого вторжения РФ в Украину.

"У нас погибли около 1300 военных" - сказал Зеленский сегодня на брифинге для представителей иностранных СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"А в России — больше 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Это не мое видение мира", - добавил он.

"Большинство из них в целом не знают, куда они приехали. Рассказывают о фашизме. Но потом понимают, что это они ведут себя как нацисты. И я не знаю, как они (пленники. - Ред.) будут возвращаться домой. Их видение уже изменилось", - уверен глава государства.

"Но все зашедшие сюда и получающие удовольствие от убийств — они не уйдут своими ногами. Их увезут отсюда!" – резюмировал он.

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