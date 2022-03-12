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1300 украинских военных погибли с начала вторжения РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

1300 украинских военных погибли с начала вторжения РФ, - Зеленский

Президент впервые назвал количество погибших украинских бойцов с начала открытого вторжения РФ в Украину.

"У нас погибли около 1300 военных" - сказал Зеленский сегодня на брифинге для представителей иностранных СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"А в России — больше 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Это не мое видение мира", - добавил он.

"Большинство из них в целом не знают, куда они приехали. Рассказывают о фашизме. Но потом понимают, что это они ведут себя как нацисты. И я не знаю, как они (пленники. - Ред.) будут возвращаться домой. Их видение уже изменилось", - уверен глава государства.

"Но все зашедшие сюда и получающие удовольствие от убийств — они не уйдут своими ногами. Их увезут отсюда!" – резюмировал он. 

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Топ комментарии
+77
Світла пам'ять героям України.
Нехай Бог береже наших захисників і допомогає знищувати кацапів
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12.03.2022 16:32
+58
Вічна память Героям
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12.03.2022 16:33
+50
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12.03.2022 16:32
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12.03.2022 16:32 Ответить
І кожен з них герой!
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12.03.2022 16:40 Ответить
Військові аналітики підрахували, що при ******** війні на кожного 200го Генерала , приходиться близько 15 тис. втрат іншого складу ...
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12.03.2022 17:19 Ответить
Світла пам'ять героям України.
Нехай Бог береже наших захисників і допомогає знищувати кацапів
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12.03.2022 16:32 Ответить
Вічна память Героям
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12.03.2022 16:33 Ответить
вічна слава героям. Завдячуючи украінським воінах в деяких містах люди не відчувають жахів війни
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12.03.2022 16:33 Ответить
Слава Героям. Ви навіки будете записані золотими літерами в славну історію України.
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12.03.2022 16:34 Ответить
Герои не умирают. Живые украинцы сделают все возможное чтобы уничтожить рашку и довести это правое дело до конца
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12.03.2022 16:34 Ответить
Жалко до слёз... Вечная память...
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12.03.2022 16:35 Ответить
Вічна память героям що загинули за свободу і незалежність Украіни !
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12.03.2022 16:35 Ответить
Про росийских мародёров:
Если у оккупанта есть намародёренные "трофеи" - в плен не брать, расстреливать на месте.
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12.03.2022 16:36 Ответить
це жах, наши защитники, лучшие из лучших, за каждого нашего погибшего героя и тысячи ордынцев будет мало...., пусть ваша никчемная жизнь, русские оккупанты, превратиться в пекло на этой земле...
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12.03.2022 16:37 Ответить
Завдання живих, зробити так, щоб їх смерті не були марними!
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12.03.2022 16:42 Ответить
А в Мариуполе только мирных жителей больше тысячи пятисот человек.
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12.03.2022 16:42 Ответить
Вбитих кацапами
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12.03.2022 17:27 Ответить
Здесь речь идет только о военных потерях...конечно, когда фашисты стреляют куда попало - мирных граждан гибнет больше, тк их просто больше.
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12.03.2022 17:35 Ответить
Дуже сумно.
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12.03.2022 16:43 Ответить
Росіян не треба брати в полон, бо тоді вони охоче приїджають до України нас вбивати... Плюс в нас багато грошей йде їх годувати в полоні...
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12.03.2022 16:44 Ответить
Слава Героям !!! Смерть російским фашистам!
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12.03.2022 16:45 Ответить
Ідинахуйкацап!
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12.03.2022 16:52 Ответить
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12.03.2022 17:10 Ответить
Ребята, вечная вам память и благодарность, что вы отдали за страну, за нас самое ценное - жизнь.
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12.03.2022 16:47 Ответить
Українські Герої взяли на себе перший удар московитів *****!!
Памятаймо їх, а московітам ***** хана!!
Слава Захисникам України!
Смерть московітам!!
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12.03.2022 16:50 Ответить
А что не так?Или ты забыл какие были потери совков в финской войне?
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12.03.2022 16:55 Ответить
Животное , идинах отсюда
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12.03.2022 17:29 Ответить
Взагалі це чудово, якщо можна таке вживати стосовно загиблих українських бійців.
Проти 12тис. зашквареної кацапні (ну нехай навіть 12/2=6 тис.), це реально перемога, якщо співвідношення не буде змінюватися не на нашу користь.

З технікою не зрозуміло, але можна припустити що співвідношення втрат бронетехніки та вертольотів значно краще, літаків подібне, ну а стосовно ППО, звісно в нас втрати більші.
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12.03.2022 17:00 Ответить
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!! Люта смерть всім мацкалям!!
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12.03.2022 17:05 Ответить
Makc Pl пи_дуй на х_й.
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12.03.2022 17:17 Ответить
Лапоть козлообразный, свою никчёмную жизнь жалей. Мы в сожалении от таких козьих рож, как ты, не нуждаемся. Лучше береги своё фуфло, пока его кадыровцы на свастику не порвали.
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12.03.2022 17:35 Ответить
Ти і є спам
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12.03.2022 17:29 Ответить
1:10, как и предполагалось...., московиты по другому воевать не умеют....

Герої не вмирають!
https://youtu.be/M34tKv9TKuw
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12.03.2022 17:10 Ответить
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12.03.2022 17:29 Ответить
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12.03.2022 17:32 Ответить
Герои не умирают!
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12.03.2022 17:35 Ответить
"Більшість з них в цілому не знають, куди вони приїхали. Розповідають про якийсь фашизм. Але потім розуміють, що це вони поводять себе як нацисти. І я не знаю, як вони (полонені. - Ред.) будуть повертатися додому. Джерело: https://censor.net/ua/n3324307


Яке повертатись додому - за вбивство мирних громадян ?
паРашка повиходила зі всіх європейських конвенсій, тому до ії вояків можно ставитись як до кортоплі.
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12.03.2022 17:51 Ответить
вечная память, слава и благодарность!
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12.03.2022 18:35 Ответить
В путинскую армию шли кто? Отбросы общества, которые не могли себя никак проявить в мирном обществе. Им не было места в России. А в армии и зарплаты были и понты. Теперь они дохнут сотнями каждый день. Жалко что не самоубиваются а приносят боль другим.
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12.03.2022 19:20 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
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12.03.2022 19:22 Ответить
Никоим образом не считайте мёртвыми тех, которые были убиты за свободу Родины, они в памяти и в сердцах потомков..
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12.03.2022 20:14 Ответить
"Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу".

Це говорить президент країни, на яку напала орда ? Після озвучення наших втрат ?
Ти що, с..ка, здурів ? Зараз потрібна ненависть. Я хочу, щоб до московії долетіли "Гради", щоб у них все горіло, щоб вони вили від безкінечних похоронів...
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12.03.2022 20:57 Ответить
Він просто показав свою людяність. Хоча до окупантів такого відношення не має бути, але тим не менш.
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12.03.2022 22:18 Ответить
Якщо ненависть наближає нас до перемоги, то вона доцільна,
інакше - якщо вона заважає досягти перемоги, - то вона шкідлива.

Якщо ми можемо допомогти ворожим солдатам вижити, пропонуючи їм добровільно припинити проти нас воювати і здатися до нас у полон, і якщо багато з них погоджуються, то нам недоцільно вбивати таких людей, тому що значно вигідніше взяти їх в полон і навіть допомогти їм втекти від їхніх військ, щоб вони мали максимальну імовірність вижити при цьому, то нам значно вигідніше їх брати у полон і нормально з ними поводитись, адже таким чином вони одночасно і нашим військовослужбовцям зберігають життя, відмовляючись воювати проти них. Таким чином виходить, що вони, фактично, поділяють наше розуміння, наші цінності і цілі, фактично, стають на нашу сторону у цій війні. ЯКЩО РОБЛЯТЬ ЦЕЙ ВИБІР ДОБРОВІЛЬНО.

Але тих, хто хоче нас убивати, нам бажано знешкоджувати (знищувати) максимально швидко, щоб вони не показували поганий приклад своїм співслужбовцям, щоб не збивали інших людей зі шляху розуму і здорового глузду.
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13.03.2022 04:46 Ответить
Вечная память и вечная слава героям сложивших голоау за Украину в борьбе с ************** ордою.
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12.03.2022 21:46 Ответить
Воїни України безсмертні в наших серцях!
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12.03.2022 22:15 Ответить
Для атакуючих підрозділів наших військ зброя повинна мати "глушники", щоби їхні постріли було дуже важко почути.

Це дозволить нашим військам вести вогонь не демаскуючи себе, свої позиції.

І так у них буде більше імовірність вижити.
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13.03.2022 04:34 Ответить
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБЩИМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
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13.03.2022 04:58 Ответить
ЗеБеня мы ещё точно не знаем сколько военных из ЗСУ и гражданских наших людей погибли и пострадали и их обязательно должны психически, медициной сгладить их боль и страдания Но правда всё равно проявится! Всем погибшим, земля пухом!🙏⛪️🕯! ЗеБеня забирай все деньги олигархов и начинай уже возраждать Украину! Может меньше сидеть придётся в местах лишения свободы!
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16.04.2022 14:29 Ответить
 
 