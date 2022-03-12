1300 українських військових загинуло від початку вторгнення РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських бійців від початку відкритого вторгнення РФ до України.

"У нас загинуло близько 1300 військових", - сказав Зеленський сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"А у Росії — більше як 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу", - додав він.

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"Більшість з них в цілому не знають, куди вони приїхали. Розповідають про якийсь фашизм. Але потім розуміють, що це вони поводять себе як нацисти. І я не знаю, як вони (полонені. - Ред.) будуть повертатися додому. Їхнє бачення вже змінилося", - впевнений глава держави.

"Але всі ті, які зайшли сюди і отримують задоволення від вбивств — вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси!" - резюмував він.