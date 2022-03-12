1300 українських військових загинуло від початку вторгнення РФ, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських бійців від початку відкритого вторгнення РФ до України.
"У нас загинуло близько 1300 військових", - сказав Зеленський сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"А у Росії — більше як 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу", - додав він.
"Більшість з них в цілому не знають, куди вони приїхали. Розповідають про якийсь фашизм. Але потім розуміють, що це вони поводять себе як нацисти. І я не знаю, як вони (полонені. - Ред.) будуть повертатися додому. Їхнє бачення вже змінилося", - впевнений глава держави.
"Але всі ті, які зайшли сюди і отримують задоволення від вбивств — вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси!" - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай Бог береже наших захисників і допомогає знищувати кацапів
Если у оккупанта есть намародёренные "трофеи" - в плен не брать, расстреливать на месте.
Памятаймо їх, а московітам ***** хана!!
Слава Захисникам України!
Смерть московітам!!
Проти 12тис. зашквареної кацапні (ну нехай навіть 12/2=6 тис.), це реально перемога, якщо співвідношення не буде змінюватися не на нашу користь.
З технікою не зрозуміло, але можна припустити що співвідношення втрат бронетехніки та вертольотів значно краще, літаків подібне, ну а стосовно ППО, звісно в нас втрати більші.
Герої не вмирають!
https://youtu.be/M34tKv9TKuw
Яке повертатись додому - за вбивство мирних громадян ?
паРашка повиходила зі всіх європейських конвенсій, тому до ії вояків можно ставитись як до кортоплі.
Це говорить президент країни, на яку напала орда ? Після озвучення наших втрат ?
Ти що, с..ка, здурів ? Зараз потрібна ненависть. Я хочу, щоб до московії долетіли "Гради", щоб у них все горіло, щоб вони вили від безкінечних похоронів...
інакше - якщо вона заважає досягти перемоги, - то вона шкідлива.
Якщо ми можемо допомогти ворожим солдатам вижити, пропонуючи їм добровільно припинити проти нас воювати і здатися до нас у полон, і якщо багато з них погоджуються, то нам недоцільно вбивати таких людей, тому що значно вигідніше взяти їх в полон і навіть допомогти їм втекти від їхніх військ, щоб вони мали максимальну імовірність вижити при цьому, то нам значно вигідніше їх брати у полон і нормально з ними поводитись, адже таким чином вони одночасно і нашим військовослужбовцям зберігають життя, відмовляючись воювати проти них. Таким чином виходить, що вони, фактично, поділяють наше розуміння, наші цінності і цілі, фактично, стають на нашу сторону у цій війні. ЯКЩО РОБЛЯТЬ ЦЕЙ ВИБІР ДОБРОВІЛЬНО.
Але тих, хто хоче нас убивати, нам бажано знешкоджувати (знищувати) максимально швидко, щоб вони не показували поганий приклад своїм співслужбовцям, щоб не збивали інших людей зі шляху розуму і здорового глузду.
Це дозволить нашим військам вести вогонь не демаскуючи себе, свої позиції.
І так у них буде більше імовірність вижити.