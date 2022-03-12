19 091 15
Мэр Мелитополя Федоров жив, его пытают, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Мелитополя Иван Федоров жив.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Мэр Мелитополя жив, его пытают за то, что он не хочет говорить, что рад видеть российскую власть", - отметил он.
Президент отметил, что это настоящий теракт, ведь россияне хотят признания своей власти мэром Мелитополя или его убьют. Зеленский подчеркнул, что иностранные лидеры сегодня будут звонить в Кремль и будут говорить о необходимости отпустить мэра Мелитополя.
Топ комментарии
+12 Виктор Дийнега
показать весь комментарий12.03.2022 17:14
+11 Leon Renk feb3e892
показать весь комментарий12.03.2022 17:12
+7 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий12.03.2022 17:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
потом нашли в воде с распоротым животом.
не нужно острить в таких делах, Алексей.
Плачу....
Це пі**дець - у рідній же країні тебе катують кацапи.
Не бачу перепон скидати на російські військові колони НАПАЛМ.