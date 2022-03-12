Мэр Мелитополя Федоров жив, его пытают, - Зеленский

Мэр Мелитополя Иван Федоров жив.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мэр Мелитополя жив, его пытают за то, что он не хочет говорить, что рад видеть российскую власть", - отметил он.

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Президент отметил, что это настоящий теракт, ведь россияне хотят признания своей власти мэром Мелитополя или его убьют. Зеленский подчеркнул, что иностранные лидеры сегодня будут звонить в Кремль и будут говорить о необходимости отпустить мэра Мелитополя.