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Мэр Мелитополя Федоров жив, его пытают, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Мелитополя Федоров жив, его пытают, - Зеленский

Мэр Мелитополя Иван Федоров жив.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мэр Мелитополя жив, его пытают за то, что он не хочет говорить, что рад видеть российскую власть", - отметил он.

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Президент отметил, что это настоящий теракт, ведь россияне хотят признания своей власти мэром Мелитополя или его убьют. Зеленский подчеркнул, что иностранные лидеры сегодня будут звонить в Кремль и будут говорить о необходимости отпустить мэра Мелитополя.
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Топ комментарии
+12
Каждый украинец сейчас на себе ощущает боль и страдания тех кого пытает русня и это чувство порождает лютую ярость нашего народа по отношению к русским фашистам. Никаких переговоров, единственное что хотят украинцы сейчас, уничтожить эту парашу раз и навсегда.
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12.03.2022 17:14
+11
Жалко тих хто зсгинув, але ще жалкіше тих хто попав в руки кацапів і над ними знущаються, катують....
Плачу....
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12.03.2022 17:12
+7
в 2014 выкрали нардепа на донбассе.
потом нашли в воде с распоротым животом.
не нужно острить в таких делах, Алексей.
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12.03.2022 17:09
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Ниче поймаем пуйла, заставим его есть сало, пока не сдохнет.
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12.03.2022 17:06 Ответить
в 2014 выкрали нардепа на донбассе.
потом нашли в воде с распоротым животом.
не нужно острить в таких делах, Алексей.
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12.03.2022 17:09 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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12.03.2022 17:10 Ответить
хрусский мир.
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12.03.2022 17:08 Ответить
Жалко тих хто зсгинув, але ще жалкіше тих хто попав в руки кацапів і над ними знущаються, катують....
Плачу....
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12.03.2022 17:12 Ответить
Каждый украинец сейчас на себе ощущает боль и страдания тех кого пытает русня и это чувство порождает лютую ярость нашего народа по отношению к русским фашистам. Никаких переговоров, единственное что хотят украинцы сейчас, уничтожить эту парашу раз и навсегда.
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12.03.2022 17:14 Ответить
Это на тебя всем насрать
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12.03.2022 17:49 Ответить
А не человека который не сб..Ся на западную , остался в своем городе где его выбрали
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12.03.2022 17:51 Ответить
Ну якщо ти тут вякаєш, то напевно не насрать, і я буду й далі робити все, щоб свинособак типу тебе від мене бомбило
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12.03.2022 18:24 Ответить
І попередити, що ми встановило усіх причетних до катувань, дістанемо з-під землі і зробимо з нима те саме, що вони робили з ним. Кожному!
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12.03.2022 17:51 Ответить
Для таких ситуаций нужно иметь Ф-1 в плечевом подсумке. Запас костей не ломит.
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12.03.2022 18:08 Ответить
"Мер Мелітополя живий, його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу, - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3324317


Це пі**дець - у рідній же країні тебе катують кацапи.
Не бачу перепон скидати на російські військові колони НАПАЛМ.
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12.03.2022 18:30 Ответить
Не понятно зачем остался в городе, могуть потребовать обменять на летчика, что не равноценно в условиях войны, всем госслужащим убратся с окупир. территории..
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12.03.2022 20:21 Ответить
тримайся ГЕРОЙ УКРАИНЫ!
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13.03.2022 11:35 Ответить
 
 