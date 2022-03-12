Мер Мелітополя Федоров живий, його катують, - Зеленський

Мер Мелітополя Іван Федоров живий.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мер Мелітополя живий, його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу, - зазначив він.

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Президент зазначив, що це справжній теракт, адже росіяни хочуть визнання своєї влади мером Мелітополя або його уб'ють. Зеленський наголосив, що іноземні лідери сьогодні телефонуватимуть в Кремль і говоритимуть про необхідність відпустити мера Мелітополя.