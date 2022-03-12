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Мер Мелітополя Федоров живий, його катують, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Мелітополя Федоров живий, його катують, - Зеленський

Мер Мелітополя Іван Федоров живий.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мер Мелітополя живий, його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу, - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав світових лідерів допомогти звільнити мера Мелітополя Федорова

Президент зазначив, що це справжній теракт, адже росіяни хочуть визнання своєї влади мером Мелітополя або його уб'ють. Зеленський наголосив, що іноземні лідери сьогодні телефонуватимуть в Кремль і говоритимуть про необхідність відпустити мера Мелітополя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Каждый украинец сейчас на себе ощущает боль и страдания тех кого пытает русня и это чувство порождает лютую ярость нашего народа по отношению к русским фашистам. Никаких переговоров, единственное что хотят украинцы сейчас, уничтожить эту парашу раз и навсегда.
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12.03.2022 17:14
+11
Жалко тих хто зсгинув, але ще жалкіше тих хто попав в руки кацапів і над ними знущаються, катують....
Плачу....
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12.03.2022 17:12
+7
в 2014 выкрали нардепа на донбассе.
потом нашли в воде с распоротым животом.
не нужно острить в таких делах, Алексей.
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12.03.2022 17:09
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Ниче поймаем пуйла, заставим его есть сало, пока не сдохнет.
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12.03.2022 17:06 Відповісти
в 2014 выкрали нардепа на донбассе.
потом нашли в воде с распоротым животом.
не нужно острить в таких делах, Алексей.
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12.03.2022 17:09 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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12.03.2022 17:10 Відповісти
хрусский мир.
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12.03.2022 17:08 Відповісти
Жалко тих хто зсгинув, але ще жалкіше тих хто попав в руки кацапів і над ними знущаються, катують....
Плачу....
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12.03.2022 17:12 Відповісти
Каждый украинец сейчас на себе ощущает боль и страдания тех кого пытает русня и это чувство порождает лютую ярость нашего народа по отношению к русским фашистам. Никаких переговоров, единственное что хотят украинцы сейчас, уничтожить эту парашу раз и навсегда.
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12.03.2022 17:14 Відповісти
Это на тебя всем насрать
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12.03.2022 17:49 Відповісти
А не человека который не сб..Ся на западную , остался в своем городе где его выбрали
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12.03.2022 17:51 Відповісти
Ну якщо ти тут вякаєш, то напевно не насрать, і я буду й далі робити все, щоб свинособак типу тебе від мене бомбило
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12.03.2022 18:24 Відповісти
І попередити, що ми встановило усіх причетних до катувань, дістанемо з-під землі і зробимо з нима те саме, що вони робили з ним. Кожному!
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12.03.2022 17:51 Відповісти
Для таких ситуаций нужно иметь Ф-1 в плечевом подсумке. Запас костей не ломит.
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12.03.2022 18:08 Відповісти
"Мер Мелітополя живий, його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу, - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3324317


Це пі**дець - у рідній же країні тебе катують кацапи.
Не бачу перепон скидати на російські військові колони НАПАЛМ.
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12.03.2022 18:30 Відповісти
Не понятно зачем остался в городе, могуть потребовать обменять на летчика, что не равноценно в условиях войны, всем госслужащим убратся с окупир. территории..
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12.03.2022 20:21 Відповісти
тримайся ГЕРОЙ УКРАИНЫ!
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13.03.2022 11:35 Відповісти
 
 