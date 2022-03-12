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Мер Мелітополя Федоров живий, його катують, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Мелітополя Іван Федоров живий.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Мер Мелітополя живий, його катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу, - зазначив він.
Президент зазначив, що це справжній теракт, адже росіяни хочуть визнання своєї влади мером Мелітополя або його уб'ють. Зеленський наголосив, що іноземні лідери сьогодні телефонуватимуть в Кремль і говоритимуть про необхідність відпустити мера Мелітополя.
Топ коментарі
+12 Виктор Дийнега
показати весь коментар12.03.2022 17:14
+11 Leon Renk feb3e892
показати весь коментар12.03.2022 17:12
+7 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар12.03.2022 17:09
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потом нашли в воде с распоротым животом.
не нужно острить в таких делах, Алексей.
Плачу....
Це пі**дець - у рідній же країні тебе катують кацапи.
Не бачу перепон скидати на російські військові колони НАПАЛМ.