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Зеленський закликав світових лідерів допомогти звільнити мера Мелітополя Федорова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський закликав світових лідерів допомогти звільнити мера Мелітополя Федорова

Президент України Володимир Зеленський попросив міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для звільнення захопленого російськими окупантами міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя. Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей опір, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі нашій землі, на всій нашій землі України, і ніколи не будуть прийняті. Вночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста - негайно звільнити його з полону. Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які розмовляють з Москвою. Франції, Німеччини, Ізраїлю та інших", - зауважив глава держави.

Зеленський додав, що вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, а також провів відповідну розмову із президентом Франції Еманнюелем Макроном.

"Я говоритиму з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей. Ми очікуємо, щоб вони – лідери світу – показали, як вони можуть вплинути на ситуацію. Як вони можуть зробити просту річ – звільнити одну людину. Людину, яка уособлює собою всю мелітопольську громаду. Українців, які не здаються", - відзначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Свободу меру!", - мелітопольці вийшли на акцію протесту і вимагають від окупантів відпустити викраденого міського голову Федорова. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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уже не толлько мэра,но и активистов ГРАЖДАНСКОГО безоружного сопротивления,собиравших митинги
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12.03.2022 13:56 Відповісти
а за Маріуполь мовчить, йолоп
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12.03.2022 13:58 Відповісти
Говорити треба про кожний злочик тварюк! Якщо ви експерт, то дайте список тем, про що треба говорити, а про що ні. Чекаємо.
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12.03.2022 14:54 Відповісти
помните ,так когда то пида.....ры ,Рыбака увели с пакетом на голове . суки , что бы, блеать ваши головы оказались в пакетах.
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12.03.2022 14:33 Відповісти
Волання до світового соЙОБщества - то добре... Але поважний Президент передусім мав би дати завдання своїм спецслужбам звільнити мера українського міста. Світові лідери цього робити не будуть і свої спецнази теж не пошлють... Квартал закінчився, Зеленський. Йде війна.
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12.03.2022 17:02 Відповісти
 
 