Зеленський закликав світових лідерів допомогти звільнити мера Мелітополя Федорова

Президент України Володимир Зеленський попросив міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для звільнення захопленого російськими окупантами міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя. Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей опір, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі нашій землі, на всій нашій землі України, і ніколи не будуть прийняті. Вночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста - негайно звільнити його з полону. Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які розмовляють з Москвою. Франції, Німеччини, Ізраїлю та інших", - зауважив глава держави.

Зеленський додав, що вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, а також провів відповідну розмову із президентом Франції Еманнюелем Макроном.

"Я говоритиму з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей. Ми очікуємо, щоб вони – лідери світу – показали, як вони можуть вплинути на ситуацію. Як вони можуть зробити просту річ – звільнити одну людину. Людину, яка уособлює собою всю мелітопольську громаду. Українців, які не здаються", - відзначив він.

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