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Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить мэра Мелитополя Федорова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить мэра Мелитополя Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский попросил международное сообщество приложить все усилия для освобождения захваченного российскими оккупантами городского голову Мелитополя Ивана Федорова.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя - Ивана Федорова. Жители города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты. Ночью и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое - немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой - Франции, Германии, Израилю и других ", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что уже позвонил по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также провел соответствующий разговор с президентом Франции Эманнюэлем Макроном.

"Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей. Мы ждем, чтобы они – лидеры мира – показали, как они могут повлиять на ситуацию. Как они могут сделать простую вещь – освободить одного человека. Человека, олицетворяющего собой все мелитопольское общество. Украинцев, которые не сдаются", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Свободу мэру!", - мелитопольцы вышли на акцию протеста и требуют от оккупантов отпустить похищенного городского главу Федорова. ВИДЕО
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уже не толлько мэра,но и активистов ГРАЖДАНСКОГО безоружного сопротивления,собиравших митинги
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12.03.2022 13:56 Ответить
а за Маріуполь мовчить, йолоп
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12.03.2022 13:58 Ответить
Говорити треба про кожний злочик тварюк! Якщо ви експерт, то дайте список тем, про що треба говорити, а про що ні. Чекаємо.
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12.03.2022 14:54 Ответить
помните ,так когда то пида.....ры ,Рыбака увели с пакетом на голове . суки , что бы, блеать ваши головы оказались в пакетах.
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12.03.2022 14:33 Ответить
Волання до світового соЙОБщества - то добре... Але поважний Президент передусім мав би дати завдання своїм спецслужбам звільнити мера українського міста. Світові лідери цього робити не будуть і свої спецнази теж не пошлють... Квартал закінчився, Зеленський. Йде війна.
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12.03.2022 17:02 Ответить
 
 