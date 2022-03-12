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Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский истребитель в Харьковской области, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский истребитель в Харьковской области, - Синегубов

Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель.

Об этом глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Самолёт врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger". Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ", - отметил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пилота оккупантов, которого сбили на Житомирщине, были подрезаны ремни парашюта. ВИДЕО

Он подчеркнул, что наши Вооруженные Силы держат оборону круглосуточно уже 17-е сутки.
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Топ комментарии
+45
Надеюсь у етого летчика тоже стропы парашюта были подрезаны
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12.03.2022 19:44
+44
Этот к Кобзону со своим свето-музыкальным эффектом заехал.
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12.03.2022 19:43
+42
СЛАВА ЗСУ
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12.03.2022 19:43
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Этот к Кобзону со своим свето-музыкальным эффектом заехал.
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12.03.2022 19:43 Ответить
СЛАВА ЗСУ
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12.03.2022 19:43 Ответить
Надеюсь у етого летчика тоже стропы парашюта были подрезаны
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12.03.2022 19:44 Ответить
Так же надеюсь , что хотя бы пару домов в Белгородской зацепил
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12.03.2022 19:52 Ответить
Там было форсированное возгорание пукана.
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13.03.2022 00:35 Ответить
задьімлєніє і хлопок
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12.03.2022 19:44 Ответить
Побільше би таких приємних новин, Слава нашим військовим!
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12.03.2022 19:45 Ответить
ТАК россия та кончена та ми це знаемо: СЛАВА ЗСУ !
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12.03.2022 19:46 Ответить
А представляете, летчику там тоже парашют подрезали. И он такой, "А-а-а, вот она родная земля, сейчас катапультируюсь!" И отправляется прямо на концерт к Кобзону. Вот это он удивился
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12.03.2022 19:46 Ответить
Кобзону придётся быстро организовать пару новых концертов.
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13.03.2022 00:37 Ответить
Stinger вещь))
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12.03.2022 19:47 Ответить
еще в Афганистане ссср *******...
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12.03.2022 20:01 Ответить
Новость про сбитый су-34 ,упавший на территории белгородской области была уже сегодня или это новый
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12.03.2022 19:47 Ответить
Про гарні новини можна й повторити, як рекламу. Підійми сраку, бери Стінгер, та йди свій мільйон заробляти, чи страшно?
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12.03.2022 19:52 Ответить
Не берут даже в тероборону ,сказали всё загружено мест нет и домой отправили и это житомирская область
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12.03.2022 19:56 Ответить
Зачем повторяться ,самообманивать и дезинформировать людей
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12.03.2022 19:57 Ответить
тебя новенького можно успокоить - это очередной кацаполёт...
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12.03.2022 20:14 Ответить
От Изюма до Белгородской обл. километров 80-90.
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12.03.2022 22:04 Ответить
Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3324384
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Каким-нибудь другим кацапам на голову
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12.03.2022 19:48 Ответить
МИГом об землю
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12.03.2022 19:48 Ответить
" И снится нам не рокот космодрома........, зеленая , зеленая трава"
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12.03.2022 19:49 Ответить
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12.03.2022 19:51 Ответить
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12.03.2022 19:51 Ответить
пока еще можно успеть что-то купить на фубли, и работают еще пункты приёма ветмета, рекомендую белгородцам вооружиться бензорезами и срочно препарировать останки кацолёта. Приёмный пункт на 5-й Супруновском переулке, 18а откроется в понедельник в 9.00.
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12.03.2022 20:00 Ответить
Одних до стовпів привязують, другим парашути псують. Ми точно в 21 столітті
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12.03.2022 20:01 Ответить
Вот эти угролетуны, они что, газет не читают? Тут не Сирия, птичек ловят и жарят.
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12.03.2022 20:12 Ответить
Таких красивих подій мало. Бомбардувальники фашистів РФ у напів розукомплектованому стані безкарно повертаються на свої не ушкоджені аеродроми. Ворожа техніка розграбована безумним бандитом Путіним. Майже не дієздатна. Потрібні українські ПЗРК.
Потрібна швидка Перемога ЗСУ на усій Україні.
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12.03.2022 20:21 Ответить
Судьба этих летчиков вполне предсказуема. Ни капли не жалко.
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12.03.2022 20:43 Ответить
Смерть цапам!
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12.03.2022 20:49 Ответить
Террористов -детоубийц , трусливых путлерастов !

рашистов ещё жалеть ? УТИЛИЗИРУЙТЕСЬ. И БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ
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12.03.2022 20:51 Ответить
 
 