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Збройні Сили України ліквідували російський винищувач на Харківщині, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні Сили України ліквідували російський винищувач на Харківщині, - Синєгубов

Сьогодні близько 12 години в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.

Про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ", - зазначив Синєгубов.

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Він наголосив, що наші Збройні Сили тримають оборону цілодобово вже 17-ту добу. 
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Топ коментарі
+45
Надеюсь у етого летчика тоже стропы парашюта были подрезаны
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12.03.2022 19:44
+44
Этот к Кобзону со своим свето-музыкальным эффектом заехал.
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12.03.2022 19:43
+42
СЛАВА ЗСУ
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12.03.2022 19:43
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Этот к Кобзону со своим свето-музыкальным эффектом заехал.
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12.03.2022 19:43 Відповісти
СЛАВА ЗСУ
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12.03.2022 19:43 Відповісти
Надеюсь у етого летчика тоже стропы парашюта были подрезаны
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12.03.2022 19:44 Відповісти
Так же надеюсь , что хотя бы пару домов в Белгородской зацепил
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12.03.2022 19:52 Відповісти
Там было форсированное возгорание пукана.
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13.03.2022 00:35 Відповісти
задьімлєніє і хлопок
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12.03.2022 19:44 Відповісти
Побільше би таких приємних новин, Слава нашим військовим!
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12.03.2022 19:45 Відповісти
ТАК россия та кончена та ми це знаемо: СЛАВА ЗСУ !
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12.03.2022 19:46 Відповісти
А представляете, летчику там тоже парашют подрезали. И он такой, "А-а-а, вот она родная земля, сейчас катапультируюсь!" И отправляется прямо на концерт к Кобзону. Вот это он удивился
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12.03.2022 19:46 Відповісти
Кобзону придётся быстро организовать пару новых концертов.
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13.03.2022 00:37 Відповісти
Stinger вещь))
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12.03.2022 19:47 Відповісти
еще в Афганистане ссср *******...
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12.03.2022 20:01 Відповісти
Новость про сбитый су-34 ,упавший на территории белгородской области была уже сегодня или это новый
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12.03.2022 19:47 Відповісти
Про гарні новини можна й повторити, як рекламу. Підійми сраку, бери Стінгер, та йди свій мільйон заробляти, чи страшно?
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12.03.2022 19:52 Відповісти
Не берут даже в тероборону ,сказали всё загружено мест нет и домой отправили и это житомирская область
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12.03.2022 19:56 Відповісти
Зачем повторяться ,самообманивать и дезинформировать людей
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12.03.2022 19:57 Відповісти
тебя новенького можно успокоить - это очередной кацаполёт...
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12.03.2022 20:14 Відповісти
От Изюма до Белгородской обл. километров 80-90.
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12.03.2022 22:04 Відповісти
Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3324384
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Каким-нибудь другим кацапам на голову
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12.03.2022 19:48 Відповісти
МИГом об землю
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12.03.2022 19:48 Відповісти
" И снится нам не рокот космодрома........, зеленая , зеленая трава"
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12.03.2022 19:49 Відповісти
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12.03.2022 19:51 Відповісти
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12.03.2022 19:51 Відповісти
пока еще можно успеть что-то купить на фубли, и работают еще пункты приёма ветмета, рекомендую белгородцам вооружиться бензорезами и срочно препарировать останки кацолёта. Приёмный пункт на 5-й Супруновском переулке, 18а откроется в понедельник в 9.00.
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12.03.2022 20:00 Відповісти
Одних до стовпів привязують, другим парашути псують. Ми точно в 21 столітті
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12.03.2022 20:01 Відповісти
Вот эти угролетуны, они что, газет не читают? Тут не Сирия, птичек ловят и жарят.
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12.03.2022 20:12 Відповісти
Таких красивих подій мало. Бомбардувальники фашистів РФ у напів розукомплектованому стані безкарно повертаються на свої не ушкоджені аеродроми. Ворожа техніка розграбована безумним бандитом Путіним. Майже не дієздатна. Потрібні українські ПЗРК.
Потрібна швидка Перемога ЗСУ на усій Україні.
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12.03.2022 20:21 Відповісти
Судьба этих летчиков вполне предсказуема. Ни капли не жалко.
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12.03.2022 20:43 Відповісти
Смерть цапам!
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Террористов -детоубийц , трусливых путлерастов !

рашистов ещё жалеть ? УТИЛИЗИРУЙТЕСЬ. И БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ
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12.03.2022 20:51 Відповісти
 
 