Белорусы отказываются воевать против Украины, - Центр стратегических коммуникаций

Чтобы подавить протесты военных, командование начало назначаться на руководящие должности в армии русских офицеров.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"В отдельных частях, дислоцированных в районе г.Бреста, происходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание принимать участие в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями", - говорится в сообщении.

По данным Центра, из России прибывают офицеры низшего и руководящего звена, назначаемые на должности в ВС Беларуси.

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"На общее психологическое состояние населения Беларуси негативно повлияло и объявленный 24 февраля 2022 года указ Лукашенко о призыве военнослужащих запаса. Гражданское население не верит официальной государственной пропаганде, которая пытается дезавуировать истинную цель этого указа. ... Среди белорусов, , ходят настроения о временном выезде из Беларуси, пока не прекратится война России против Украины", - добавили в Центре.