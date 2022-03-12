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Белорусы отказываются воевать против Украины, - Центр стратегических коммуникаций

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Белорусы отказываются воевать против Украины, - Центр стратегических коммуникаций

Чтобы подавить протесты военных, командование начало назначаться на руководящие должности в армии русских офицеров.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"В отдельных частях, дислоцированных в районе г.Бреста, происходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание принимать участие в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями", - говорится в сообщении.

По данным Центра, из России прибывают офицеры низшего и руководящего звена, назначаемые на должности в ВС Беларуси.

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"На общее психологическое состояние населения Беларуси негативно повлияло и объявленный 24 февраля 2022 года указ Лукашенко о призыве военнослужащих запаса. Гражданское население не верит официальной государственной пропаганде, которая пытается дезавуировать истинную цель этого указа. ... Среди белорусов, , ходят настроения о временном выезде из Беларуси, пока не прекратится война России против Украины", - добавили в Центре.
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Топ комментарии
+31
Не отказываются, а сцут. На днях дали человеку 13 суток за надпись нет войне на окне квартиры. Надпись заметили курсанты мвд.
Если Украина даст слабину(такого не будет) - шакалье с белорусской области без всяких угрызений совести попрут на вашу землю. Беларусь прогнила, это я вам как местный говорю.
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12.03.2022 20:09
+20
Білоруси вбийте таракана, скільки він ще буде над вами знущатися.
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12.03.2022 20:06
+17
Было бы шикарно, если бы сейчас в Беларуси вспыхнул бы массовый протест, вместе с армией, это было бы катастрофой для обоих фюреров!
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12.03.2022 20:09
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І як швидко отримають кулю в спину ?
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12.03.2022 20:05 Ответить
Білоруси вбийте таракана, скільки він ще буде над вами знущатися.
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12.03.2022 20:06 Ответить
Таракан там уже мало что решает. Вы в каком году живете?
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12.03.2022 20:10 Ответить
Та я думаю, шо ще щось вирішує.
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12.03.2022 20:14 Ответить
И ни одного Трибунала, генералопада, репрессий, расстрелов... -- ...Лука, просто растерялся!
...или сам всё и устроил...*)
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12.03.2022 20:06 Ответить
В них є інший фронт. І на тому фронті значно більше шансів на перемогу, було б лише бажання. Інший слушний момент може трапитися не скоро.
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12.03.2022 20:06 Ответить
значит виживуть білоруси
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12.03.2022 20:06 Ответить
Было бы шикарно, если бы сейчас в Беларуси вспыхнул бы массовый протест, вместе с армией, это было бы катастрофой для обоих фюреров!
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12.03.2022 20:09 Ответить
Не отказываются, а сцут. На днях дали человеку 13 суток за надпись нет войне на окне квартиры. Надпись заметили курсанты мвд.
Если Украина даст слабину(такого не будет) - шакалье с белорусской области без всяких угрызений совести попрут на вашу землю. Беларусь прогнила, это я вам как местный говорю.
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12.03.2022 20:09 Ответить
Обидно. мы всегда думали, что Беларусь за мир.
А вы, уроды, за рассию, несущую смерть.
Здохните, братья, *****.
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12.03.2022 20:27 Ответить
Что-то ты запутал совсем: сначала пишешь, что "сцут", а потом, что "попрут на вашу землю".
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12.03.2022 20:38 Ответить
Подтверждаю. А лука это концентрированное выражение беларусков. Продажный, трусливый, беспринципный...
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12.03.2022 20:38 Ответить
Я с Минском общаюсь каждый день и ночь, раз по 10... -- как прожиточный минимум...*)
Никто там не бухтит -- бо воронок мгновенно заберёт.
Не верьте в литвинов и беларусов! -- их давно нет. Есть послушные, зашуганные, бесправные совки...
...на любом поле боя...
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12.03.2022 20:11 Ответить
Тут уже вопрос назревает чтобы вводить войска в Беларусь по просьбе президента Беларуси Тихановской, для спасения беларусов от свихнувшегося самозванца Луки
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12.03.2022 20:17 Ответить
Білоруси, не виконуйте злочинних забаганок ботоксного путлера і бульбофюрера, не йдіть вбивати українців, які вам нічого поганого не зробили, для чого вам ця ганьба і брати гріх на душу.
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12.03.2022 20:17 Ответить
Сцыкуны белорусы. Ударила бы армия по русским военным, навека Героями были бы
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12.03.2022 20:20 Ответить
тим більше, що вони там в одному місці знаходяться))) накрили ракетами і нема москаля
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12.03.2022 20:41 Ответить
******* ссыкуны, у них сейчас И МОЖЕТ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БЫТЬ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, есть РЕАЛЬНЫЙ шанс скинуть к **** собачим картофелефюрера и объединиться с ВСУ и ******** русню на их территории. Какие же всётаки ссыкуны, ВОТ ОН, реальный шанс изменить ВСЁ И СЕЙЧАС.
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12.03.2022 20:30 Ответить
Бел армия состоит на 90% из тех кто ненавидит Лукашенко. Много они навоюют?
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12.03.2022 20:32 Ответить
Не заблуждаетесь, в беларусский армии много уродов, готовых стрелять в украинцев, но сейчас, как говорит предыдущий оратор, зассали. В Беларуси нет армии, есть вооруженный сброд, жрущий пайки, вырабатывающий пенсии и пронизанный российской агентурой.
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12.03.2022 20:58 Ответить
молодцы белорусы которые не хотят воевать на украйне мы все люди одинаковые росия Белоруссия это зделали войну призеденты и милиардэры не мирные люди не украйнцы не белорусы не руские люди и мы украйнцы ни вчом не виноватые виноватые милиардэры и презеденты всех стран не могут на драться деньгами они давным давно рапредилили украйну во всем не могу больше писа ть
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12.03.2022 22:22 Ответить
 
 