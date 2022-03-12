Белорусы отказываются воевать против Украины, - Центр стратегических коммуникаций
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Чтобы подавить протесты военных, командование начало назначаться на руководящие должности в армии русских офицеров.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
"В отдельных частях, дислоцированных в районе г.Бреста, происходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание принимать участие в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями", - говорится в сообщении.
По данным Центра, из России прибывают офицеры низшего и руководящего звена, назначаемые на должности в ВС Беларуси.
"На общее психологическое состояние населения Беларуси негативно повлияло и объявленный 24 февраля 2022 года указ Лукашенко о призыве военнослужащих запаса. Гражданское население не верит официальной государственной пропаганде, которая пытается дезавуировать истинную цель этого указа. ... Среди белорусов, , ходят настроения о временном выезде из Беларуси, пока не прекратится война России против Украины", - добавили в Центре.
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...или сам всё и устроил...*)
Если Украина даст слабину(такого не будет) - шакалье с белорусской области без всяких угрызений совести попрут на вашу землю. Беларусь прогнила, это я вам как местный говорю.
А вы, уроды, за рассию, несущую смерть.
Здохните, братья, *****.
Никто там не бухтит -- бо воронок мгновенно заберёт.
Не верьте в литвинов и беларусов! -- их давно нет. Есть послушные, зашуганные, бесправные совки...
...на любом поле боя...