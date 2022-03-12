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Білоруси відмовляються воювати проти України, - Центр стратегічних комунікацій

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Білоруси відмовляються воювати проти України, - Центр стратегічних комунікацій

Щоб придушити протести військових, командування почало призначати на керівні посади в армії російських офіцерів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру, з Росії прибувають офіцери нижчої та керівної ланки, яких призначають на посади в ЗС Білорусі.

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"На загальний психологічний стан населення Білорусі негативно вплинув і оголошений 24 лютого 2022 року указ Лукашенка щодо призову військовослужбовців запасу. Цивільне населення не вірить офіційній державній пропаганді, яка намагається дезавуювати істинну мету цього указу. ... Серед білорусів, які підпадають під дію зазначеного указу, ширяться настрої про тимчасовий виїзд з Білорусі, поки не припиниться війна Росії проти України", - додали в Центрі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Не отказываются, а сцут. На днях дали человеку 13 суток за надпись нет войне на окне квартиры. Надпись заметили курсанты мвд.
Если Украина даст слабину(такого не будет) - шакалье с белорусской области без всяких угрызений совести попрут на вашу землю. Беларусь прогнила, это я вам как местный говорю.
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12.03.2022 20:09
+20
Білоруси вбийте таракана, скільки він ще буде над вами знущатися.
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12.03.2022 20:06
+17
Было бы шикарно, если бы сейчас в Беларуси вспыхнул бы массовый протест, вместе с армией, это было бы катастрофой для обоих фюреров!
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12.03.2022 20:09
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І як швидко отримають кулю в спину ?
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12.03.2022 20:05 Відповісти
Білоруси вбийте таракана, скільки він ще буде над вами знущатися.
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12.03.2022 20:06 Відповісти
Таракан там уже мало что решает. Вы в каком году живете?
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12.03.2022 20:10 Відповісти
Та я думаю, шо ще щось вирішує.
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12.03.2022 20:14 Відповісти
И ни одного Трибунала, генералопада, репрессий, расстрелов... -- ...Лука, просто растерялся!
...или сам всё и устроил...*)
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12.03.2022 20:06 Відповісти
В них є інший фронт. І на тому фронті значно більше шансів на перемогу, було б лише бажання. Інший слушний момент може трапитися не скоро.
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12.03.2022 20:06 Відповісти
значит виживуть білоруси
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12.03.2022 20:06 Відповісти
Было бы шикарно, если бы сейчас в Беларуси вспыхнул бы массовый протест, вместе с армией, это было бы катастрофой для обоих фюреров!
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12.03.2022 20:09 Відповісти
Не отказываются, а сцут. На днях дали человеку 13 суток за надпись нет войне на окне квартиры. Надпись заметили курсанты мвд.
Если Украина даст слабину(такого не будет) - шакалье с белорусской области без всяких угрызений совести попрут на вашу землю. Беларусь прогнила, это я вам как местный говорю.
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12.03.2022 20:09 Відповісти
Обидно. мы всегда думали, что Беларусь за мир.
А вы, уроды, за рассию, несущую смерть.
Здохните, братья, *****.
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12.03.2022 20:27 Відповісти
Что-то ты запутал совсем: сначала пишешь, что "сцут", а потом, что "попрут на вашу землю".
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12.03.2022 20:38 Відповісти
Подтверждаю. А лука это концентрированное выражение беларусков. Продажный, трусливый, беспринципный...
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12.03.2022 20:38 Відповісти
Я с Минском общаюсь каждый день и ночь, раз по 10... -- как прожиточный минимум...*)
Никто там не бухтит -- бо воронок мгновенно заберёт.
Не верьте в литвинов и беларусов! -- их давно нет. Есть послушные, зашуганные, бесправные совки...
...на любом поле боя...
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12.03.2022 20:11 Відповісти
Тут уже вопрос назревает чтобы вводить войска в Беларусь по просьбе президента Беларуси Тихановской, для спасения беларусов от свихнувшегося самозванца Луки
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12.03.2022 20:17 Відповісти
Білоруси, не виконуйте злочинних забаганок ботоксного путлера і бульбофюрера, не йдіть вбивати українців, які вам нічого поганого не зробили, для чого вам ця ганьба і брати гріх на душу.
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12.03.2022 20:17 Відповісти
Сцыкуны белорусы. Ударила бы армия по русским военным, навека Героями были бы
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12.03.2022 20:20 Відповісти
тим більше, що вони там в одному місці знаходяться))) накрили ракетами і нема москаля
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12.03.2022 20:41 Відповісти
******* ссыкуны, у них сейчас И МОЖЕТ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БЫТЬ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, есть РЕАЛЬНЫЙ шанс скинуть к **** собачим картофелефюрера и объединиться с ВСУ и ******** русню на их территории. Какие же всётаки ссыкуны, ВОТ ОН, реальный шанс изменить ВСЁ И СЕЙЧАС.
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12.03.2022 20:30 Відповісти
Бел армия состоит на 90% из тех кто ненавидит Лукашенко. Много они навоюют?
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12.03.2022 20:32 Відповісти
Не заблуждаетесь, в беларусский армии много уродов, готовых стрелять в украинцев, но сейчас, как говорит предыдущий оратор, зассали. В Беларуси нет армии, есть вооруженный сброд, жрущий пайки, вырабатывающий пенсии и пронизанный российской агентурой.
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12.03.2022 20:58 Відповісти
молодцы белорусы которые не хотят воевать на украйне мы все люди одинаковые росия Белоруссия это зделали войну призеденты и милиардэры не мирные люди не украйнцы не белорусы не руские люди и мы украйнцы ни вчом не виноватые виноватые милиардэры и презеденты всех стран не могут на драться деньгами они давным давно рапредилили украйну во всем не могу больше писа ть
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12.03.2022 22:22 Відповісти
 
 