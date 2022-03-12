Білоруси відмовляються воювати проти України, - Центр стратегічних комунікацій

Щоб придушити протести військових, командування почало призначати на керівні посади в армії російських офіцерів.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру, з Росії прибувають офіцери нижчої та керівної ланки, яких призначають на посади в ЗС Білорусі.

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"На загальний психологічний стан населення Білорусі негативно вплинув і оголошений 24 лютого 2022 року указ Лукашенка щодо призову військовослужбовців запасу. Цивільне населення не вірить офіційній державній пропаганді, яка намагається дезавуювати істинну мету цього указу. ... Серед білорусів, які підпадають під дію зазначеного указу, ширяться настрої про тимчасовий виїзд з Білорусі, поки не припиниться війна Росії проти України", - додали в Центрі.