Установлена личность члена экипажа сбитого российского вертолета. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 12 марта, ВСУ сбили 2 вражеских вертолета на территории Херсонщины. Один из членов экипажа остался в живых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Им оказался 33-летний россиянин Андрей Люлькин, уроженец Сызранского района РФ.
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- Нет, б***ь, Отелло!
а у нього банжаж.
доказів достатньо.
нехай подихає
тільки не добивайте.
приведіть до тями, щоб повільно здихав і в свідомості
люлькін, пупкін, сосулькін - жаль що вижив, возися тепер з потворою.
чому його не вбили.?.. Він вбивав наших людей десятками.
Фуйла