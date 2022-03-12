Установлена личность члена экипажа сбитого российского вертолета. ФОТО

Сегодня, 12 марта, ВСУ сбили 2 вражеских вертолета на территории Херсонщины. Один из членов экипажа остался в живых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Им оказался 33-летний россиянин Андрей Люлькин, уроженец Сызранского района РФ.

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