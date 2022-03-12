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армия РФ (15376) Херсонщина (3505) ВСУ (5154) вертолёт (1038)

Установлена личность члена экипажа сбитого российского вертолета. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 12 марта, ВСУ сбили 2 вражеских вертолета на территории Херсонщины. Один из членов экипажа остался в живых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Им оказался 33-летний россиянин Андрей Люлькин, уроженец Сызранского района РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Людей нет?", - "Да как нет. Вон нога", - украинские военные сбили 2 вражеских вертолета на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+90
Ну и нах. его лечить? У нас своих раненных полно и медикаменты не лишние. Дохлого тоже можно опознать
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12.03.2022 20:15
+49
будем надеятся на лучшее, что шейные позвонки капитально поломаны и он остаток своей жизти задрипанной проведёт полностью парализованным.
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12.03.2022 20:19
+48
До кадыровцев пускай отправят, они его подлечат.
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12.03.2022 20:19
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Ну и нах. его лечить? У нас своих раненных полно и медикаменты не лишние. Дохлого тоже можно опознать
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12.03.2022 20:15 Ответить
Вы бурят? Как я рад!!!
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12.03.2022 20:20 Ответить
- Вы бурят?
- Нет, б***ь, Отелло!
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12.03.2022 22:52 Ответить
хм??как по мне таки ,,погорелло" (хотя и могу ошибаться!!)
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12.03.2022 22:56 Ответить
Согласен. Ну разве что мочой, говорят помогает при ожогах, а у него вроде как морда обожженная.
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12.03.2022 21:16 Ответить
Да уж, слишком гуманизм зашкаливает, не пора бы его поубавить, в такое тяжёлое время в стране?
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12.03.2022 23:42 Ответить
а що йому щей допомогу надавати? відволікати людський ресурс на ту капапську наволоч?
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12.03.2022 20:16 Ответить
Надо подлечить хлопца...а потом расстрелять
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12.03.2022 20:18 Ответить
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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12.03.2022 20:24 Ответить
А остального куда? Зачем он тут без руки?
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12.03.2022 20:34 Ответить
Да военный преступник. Скончался от ран.
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12.03.2022 20:19 Ответить
До кадыровцев пускай отправят, они его подлечат.
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12.03.2022 20:19 Ответить
И на передовую
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12.03.2022 20:33 Ответить
Живим йому бути не довго.
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12.03.2022 20:19 Ответить
будем надеятся на лучшее, что шейные позвонки капитально поломаны и он остаток своей жизти задрипанной проведёт полностью парализованным.
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12.03.2022 20:19 Ответить
Якщо шия не зломана, то ламайте, хай мамка забере овоча, що среться і сциться під себе, а через місяць, сама подушкою по тихому придушить.
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12.03.2022 20:30 Ответить
Приспать падлюку .ми ж не звірі.
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12.03.2022 20:20 Ответить
я бы его песочком присыпал, а ще лучше солью
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12.03.2022 21:03 Ответить
сьогодня ці ...ідараси переїхали машину з родиною.
а у нього банжаж.
доказів достатньо.
нехай подихає
тільки не добивайте.
приведіть до тями, щоб повільно здихав і в свідомості
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12.03.2022 20:22 Ответить
красавчик
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12.03.2022 20:23 Ответить
ну і кого цікавить ім'я того члена?
люлькін, пупкін, сосулькін - жаль що вижив, возися тепер з потворою.
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12.03.2022 20:23 Ответить
відрубати руки - і к мамє в рашку!
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12.03.2022 20:23 Ответить
Який гарний! Ця біла краватка так пасує до синього лиця! Посан знайшов свій стиль. Сподіваюсь, на все життя.
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12.03.2022 20:24 Ответить
Смерти летчиков хотят и на рашке раз стропы подрезают и систему катапультирования портят. Значит брать живыми - они являются ценными свидетелями для Гааги
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12.03.2022 20:25 Ответить
в Гаазі вже мають "замовлень" на 20-30 років наперед...ще з МН-17 не розібрались....так що цей біомусор можна було сміло на концерт кабздона в путінскій рай відправляти....
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12.03.2022 20:37 Ответить
Який красень! На фото ТАКОЕ, а от з воротнічком і синєвою- теШоТреба!
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12.03.2022 20:27 Ответить
Недопрацювали службісти орків, що підрізають стропи парашутів їхнім льотчикам, тепер маємо мороку! 🤔 😯
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12.03.2022 20:27 Ответить
Не вьІживет точно, захочет сбежать и подохнет Люлькин.
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12.03.2022 20:29 Ответить
Шия зламана у кацапській свині люлькіна? Ну хоч ноги відпиляйте на холодець для решти полонених. Хай жеруть один одного, а потім розказати що вони їли.
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12.03.2022 20:29 Ответить
Будьте людьми, не знущайтесь з орка, краще зробіть евтаназію.
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12.03.2022 20:30 Ответить
ніхрена..нехай сконає в муках
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12.03.2022 20:32 Ответить
Та нi, хай живе овочем i розповiда оркам як вiн славно бомбив украiнських дiтей.
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12.03.2022 20:34 Ответить
чому його не вбили.?.. Він вбивав наших людей десятками.
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12.03.2022 20:34 Ответить
Живий . Жаль .
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12.03.2022 20:37 Ответить
Вбийте його, щоб не мучився.
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12.03.2022 20:39 Ответить
з ними треба робити так як робили з льотчиками афганці. Як тепер я їх розумію
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12.03.2022 20:40 Ответить
Сделать так ,чтобы он позавидовал мёртвым ..
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12.03.2022 20:44 Ответить
Не надо эмоций. Обменный материал может скоро пригодиться. С теми же защитниками Мариуполя все может быть ...
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12.03.2022 20:47 Ответить
10 тонн такого мяса не стоят одного из Азова.
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12.03.2022 21:08 Ответить
З якою державою ви хочите проводити обмін ? московія приречена на розпад. А соїх ми і так заберемо. (так мислю)
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12.03.2022 21:26 Ответить
зламав шию за приколи
Фуйла
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12.03.2022 20:49 Ответить
****** ,они бомбят наши города и сёла от их обстрелов гибнет пачками гражданское население ,а вы их за это лечите .Ну и долбоёбы
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12.03.2022 20:50 Ответить
люлюкин долетался... теперь пилюлькин пожизненно...
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12.03.2022 20:52 Ответить
Люлькин - в люльке, и надолго )
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12.03.2022 20:52 Ответить
Бинтов не жалко на это гавно?
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12.03.2022 21:06 Ответить
Член як член, тільки покоцаний трошки. Якщо фюрер - Уйло, то і летуни - членоподібні )
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12.03.2022 21:06 Ответить
Люлькин - всё!
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12.03.2022 21:18 Ответить
От экипажа вертолета остался только один член.
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12.03.2022 21:20 Ответить
то є гелікоптер а не віртольот чи гвинтокрил, ГЕЛІКОПТЕР КАРЛ
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12.03.2022 21:38 Ответить
Щось не схожий....
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12.03.2022 22:46 Ответить
Краще б іздох як решта, а то тепер лікуй, годуй, охороняй цю потвору, а потім ще і відправ непокараного за вчинені злочини, по обміну...
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12.03.2022 22:52 Ответить
а может лекарства лучше пустить для наших солдат, а этот пусть своими темпами восстанавливается за деньги своей матери или жены?
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12.03.2022 22:53 Ответить
Залечить до смерти эту тварь.
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13.03.2022 01:42 Ответить
"...Ним виявився 33-річний росіянин Андрій Люлькін, уродженець Сизранського району Засраньскої області РФ..."
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13.03.2022 07:04 Ответить
 
 