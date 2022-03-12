Встановлено особу члена екіпажу збитого російського гвинтокрила. ФОТО

Сьогодні, 12 березня, ЗСУ збили 2 ворожі гвинтокрили на території Херсонщини. Один з членів екіпажу залишився живим.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Ним виявився 33-річний росіянин Андрій Люлькін, уродженець Сизранського району РФ.

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