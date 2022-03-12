Встановлено особу члена екіпажу збитого російського гвинтокрила. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 12 березня, ЗСУ збили 2 ворожі гвинтокрили на території Херсонщини. Один з членів екіпажу залишився живим.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Ним виявився 33-річний росіянин Андрій Люлькін, уродженець Сизранського району РФ.
Топ коментарі
+90 FT FT
показати весь коментар12.03.2022 20:15
+49 Fjall_Raven
показати весь коментар12.03.2022 20:19
+48 Рекрут
показати весь коментар12.03.2022 20:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Нет, б***ь, Отелло!
а у нього банжаж.
доказів достатньо.
нехай подихає
тільки не добивайте.
приведіть до тями, щоб повільно здихав і в свідомості
люлькін, пупкін, сосулькін - жаль що вижив, возися тепер з потворою.
чому його не вбили.?.. Він вбивав наших людей десятками.
Фуйла