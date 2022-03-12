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"Херсонщина – это Украина", - Херсонский облсовет принял обращение против проявлений сепаратизма

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Херсонский областной совет на своем внеочередном заседании принял решение об отказе от создания какой-либо "народной республики" на территории области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке написала Ирина Геращенко.

Она отметила: "Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. Депутаты приняли обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", и никакой псевдореспублики на территории области не будет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во временно оккупированных регионах Херсонской области враг пытается реализовать так называемые "крымский" или "донбасский" сценарии, - Представительство Президента в АРК
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Топ комментарии
+21
Закон о коллаборционизме как бы действует. Ждет красавицу тюрьма.
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12.03.2022 21:23
+10
ось ця зрадниця
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12.03.2022 21:21
+10
Да. Самый лучший вариант, если завтра её найдут дохлой.
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12.03.2022 21:28
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12.03.2022 21:19 Ответить
Звісно, статус Херсонської області незмінний. Але обласні депутати де-юре не можуть його змінити. Якби вони проголосували за вихід зі складу України це не мало б юридичних наслідків. А от кримінальні наслідки були б. Саме тому рашисти організовують ці фейкові референдуми. Тому херсонським депутатам з одного боку подяка за патріотизм, а з іншого боку має бути піздюліна за те, що взагалі поставили це питання на голосування.
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12.03.2022 23:11 Ответить
А у Мелітополі росіяни призначили в.о. мера Галину Данильченко депутатку від ЖОПОблок Вона одразу звернулася до мешканців із проханням «не чинити опір окупантам». А ті, хто не згоден із захопленням, вже прирівняні до "екстремістів" та «дестабілізуючих елементів».
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12.03.2022 21:20 Ответить
ось ця зрадниця
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12.03.2022 21:21 Ответить
Закон о коллаборционизме как бы действует. Ждет красавицу тюрьма.
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12.03.2022 21:23 Ответить
Лучше зарезать ,как струка
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12.03.2022 21:27 Ответить
Да. Самый лучший вариант, если завтра её найдут дохлой.
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12.03.2022 21:28 Ответить
«Весь державний апарат України - СБУ, МВС, прокуратура, суди 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної Володимира Струка судили судом народного трибуналу. Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу»
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13.03.2022 00:30 Ответить
и кого же по нему присел? шнурки алкаши? Штепа как бегала по Славянску так и бегает сейчас...
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12.03.2022 21:54 Ответить
колись заборонили компартію..тепер опзж.
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12.03.2022 21:29 Ответить
А как они могли её мером назначить?
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12.03.2022 21:22 Ответить
как ****** окупанти
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12.03.2022 21:23 Ответить
По какому праву? У них же мер есть, которого они своровали.
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12.03.2022 21:24 Ответить
0676132699

Її номер телефону, як кажуть)
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12.03.2022 21:23 Ответить
Точно її номер. У вайбері так і написано "галина данильченко"
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12.03.2022 21:57 Ответить
Будет сидеть, долго.
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12.03.2022 21:23 Ответить
утро 12-го марта
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12.03.2022 21:25 Ответить
Щоби кацапо-рашисти всі повиздихали!Світу буде кращим та чистішим! від
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12.03.2022 21:30 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 21:33 Ответить
Если власти не найдут резервные части и не бросят их на освобождение Херсона, город мы потеряем. Гуманитарку не пропускают, продукты питания стоят столько, что средней пенсии хватает на два - три дня. Вчера мать покупала картофель по 35 грн. за 1 кг. Размер с грецкий орех. Мясо от 200 грн. за 1 кг. Капуста 35 грн. за 1 кг. Вы хвалите херсонцев, вместо того, чтобы помочь им. Или Вы думаете, что их пламенного патриотизма хватит на годы? По свински организована оборона в городе. Части ВСУ, оставляя город, даже не вооружили тероборону, которую перебили на третий день оккупации города. Угробили мой город. Ненавижу Вас за Ваше попустительство.
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12.03.2022 21:59 Ответить
на кого работаем мил человек?? судя по тексту кацапчик ты засланный!!(либо засранный так тебе таки будет ближе определение) (автомат в руки и маму освобождать!!а не тут сопли размазывать)
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12.03.2022 22:25 Ответить
За языком следите.
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12.03.2022 22:36 Ответить
А автомат Вы выдадите? Я бы пошёл освобождать Херсон, ПЕРВЫМ, только вот, автомата для меня не нашлось, с третьего дня просил.
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12.03.2022 22:44 Ответить
всему своё время,но не время такие посты в сеть запускать!!не думай что только одному тебе тяжело!(не думал обидеть)но в такое тяжелое время не стоит давать волю эмоциям.
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12.03.2022 23:16 Ответить
Та ********* славянская нэля штепель отделалась парикмахерами в тюрьме. Посмеивается сейчас... А надо бы с предателями построже! Время требует.
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12.03.2022 22:12 Ответить
Принято. Будем стараться.
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12.03.2022 23:23 Ответить
 
 