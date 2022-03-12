"Херсонщина - це Україна", - Херсонська облрада прийняла звернення проти проявів сепаратизму
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Херсонська обласна рада на своєму позачерговому засіданні прийняла рішення про відмову про створення будь-якої "народної республіки" на території області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала Ірина Геращенко.
Вона відзначила: "Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", і жодної псевдореспубліки на території області не буде".
Топ коментарі
+21 Петр Иванов 418d5d02
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+10 Максім ХОЙ 07fb0949
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+10 Петр Иванов 418d5d02
показати весь коментар12.03.2022 21:28
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