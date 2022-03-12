УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4140 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 999 26
облрада (269) Херсонщина (4268)

"Херсонщина - це Україна", - Херсонська облрада прийняла звернення проти проявів сепаратизму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Херсонська обласна рада на своєму позачерговому засіданні прийняла рішення про відмову про створення будь-якої "народної республіки" на території області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала Ірина Геращенко.

Вона відзначила: "Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", і жодної псевдореспубліки на території області не буде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованих регіонах Херсонської області ворог намагається реалізувати так звані "кримський" або "донбаський" сценарії, - Представництво Президента в АРК

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+21
Закон о коллаборционизме как бы действует. Ждет красавицу тюрьма.
показати весь коментар
12.03.2022 21:23
+10
ось ця зрадниця
показати весь коментар
12.03.2022 21:21
+10
Да. Самый лучший вариант, если завтра её найдут дохлой.
показати весь коментар
12.03.2022 21:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.03.2022 21:19 Відповісти
Звісно, статус Херсонської області незмінний. Але обласні депутати де-юре не можуть його змінити. Якби вони проголосували за вихід зі складу України це не мало б юридичних наслідків. А от кримінальні наслідки були б. Саме тому рашисти організовують ці фейкові референдуми. Тому херсонським депутатам з одного боку подяка за патріотизм, а з іншого боку має бути піздюліна за те, що взагалі поставили це питання на голосування.
показати весь коментар
12.03.2022 23:11 Відповісти
А у Мелітополі росіяни призначили в.о. мера Галину Данильченко депутатку від ЖОПОблок Вона одразу звернулася до мешканців із проханням «не чинити опір окупантам». А ті, хто не згоден із захопленням, вже прирівняні до "екстремістів" та «дестабілізуючих елементів».
показати весь коментар
12.03.2022 21:20 Відповісти
ось ця зрадниця
показати весь коментар
12.03.2022 21:21 Відповісти
Закон о коллаборционизме как бы действует. Ждет красавицу тюрьма.
показати весь коментар
12.03.2022 21:23 Відповісти
Лучше зарезать ,как струка
показати весь коментар
12.03.2022 21:27 Відповісти
Да. Самый лучший вариант, если завтра её найдут дохлой.
показати весь коментар
12.03.2022 21:28 Відповісти
«Весь державний апарат України - СБУ, МВС, прокуратура, суди 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної Володимира Струка судили судом народного трибуналу. Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу»
показати весь коментар
13.03.2022 00:30 Відповісти
и кого же по нему присел? шнурки алкаши? Штепа как бегала по Славянску так и бегает сейчас...
показати весь коментар
12.03.2022 21:54 Відповісти
колись заборонили компартію..тепер опзж.
показати весь коментар
12.03.2022 21:29 Відповісти
А как они могли её мером назначить?
показати весь коментар
12.03.2022 21:22 Відповісти
как ****** окупанти
показати весь коментар
12.03.2022 21:23 Відповісти
По какому праву? У них же мер есть, которого они своровали.
показати весь коментар
12.03.2022 21:24 Відповісти
0676132699

Її номер телефону, як кажуть)
показати весь коментар
12.03.2022 21:23 Відповісти
Точно її номер. У вайбері так і написано "галина данильченко"
показати весь коментар
12.03.2022 21:57 Відповісти
Будет сидеть, долго.
показати весь коментар
12.03.2022 21:23 Відповісти
утро 12-го марта
показати весь коментар
12.03.2022 21:25 Відповісти
Щоби кацапо-рашисти всі повиздихали!Світу буде кращим та чистішим! від
показати весь коментар
12.03.2022 21:30 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
показати весь коментар
12.03.2022 21:33 Відповісти
Если власти не найдут резервные части и не бросят их на освобождение Херсона, город мы потеряем. Гуманитарку не пропускают, продукты питания стоят столько, что средней пенсии хватает на два - три дня. Вчера мать покупала картофель по 35 грн. за 1 кг. Размер с грецкий орех. Мясо от 200 грн. за 1 кг. Капуста 35 грн. за 1 кг. Вы хвалите херсонцев, вместо того, чтобы помочь им. Или Вы думаете, что их пламенного патриотизма хватит на годы? По свински организована оборона в городе. Части ВСУ, оставляя город, даже не вооружили тероборону, которую перебили на третий день оккупации города. Угробили мой город. Ненавижу Вас за Ваше попустительство.
показати весь коментар
12.03.2022 21:59 Відповісти
на кого работаем мил человек?? судя по тексту кацапчик ты засланный!!(либо засранный так тебе таки будет ближе определение) (автомат в руки и маму освобождать!!а не тут сопли размазывать)
показати весь коментар
12.03.2022 22:25 Відповісти
За языком следите.
показати весь коментар
12.03.2022 22:36 Відповісти
А автомат Вы выдадите? Я бы пошёл освобождать Херсон, ПЕРВЫМ, только вот, автомата для меня не нашлось, с третьего дня просил.
показати весь коментар
12.03.2022 22:44 Відповісти
всему своё время,но не время такие посты в сеть запускать!!не думай что только одному тебе тяжело!(не думал обидеть)но в такое тяжелое время не стоит давать волю эмоциям.
показати весь коментар
12.03.2022 23:16 Відповісти
Та ********* славянская нэля штепель отделалась парикмахерами в тюрьме. Посмеивается сейчас... А надо бы с предателями построже! Время требует.
показати весь коментар
12.03.2022 22:12 Відповісти
Принято. Будем стараться.
показати весь коментар
12.03.2022 23:23 Відповісти
 
 