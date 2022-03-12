"Херсонщина - це Україна", - Херсонська облрада прийняла звернення проти проявів сепаратизму

Херсонська обласна рада на своєму позачерговому засіданні прийняла рішення про відмову про створення будь-якої "народної республіки" на території області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала Ірина Геращенко.

Вона відзначила: "Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", і жодної псевдореспубліки на території області не буде".

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