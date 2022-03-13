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Новости Война в Украине
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журналистика (1623) Каховка (31) Херсонщина (833)

Журналист Олег Батурин исчез в Каховке Херсонской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналист Олег Батурин исчез в Каховке Херсонской области

В Каховке Херсонской области вечером 12 марта исчез местный журналист Олег Батурин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Институт массовой информации.

По словам жены журналиста, примерно в 16:00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться возле находящейся неподалеку автостанции.

"Где-то в 16.30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", – заявила она.

По сообщению в местных чатах, около 16:50 возле автостанции заметили российских военных.

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Батурин работает журналистом газеты "Новый день". В ИМИ отметили, что в Каховке на постоянной основе нет российских военных, но оккупирован соседний город Новая Каховка. Там наблюдается попытка создать военно-гражданскую администрацию, подконтрольную россиянам.

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роSSіянин = террорист
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13.03.2022 06:24 Ответить
когда расейские бандеровские партизаны взорвут кремль и пуйла в бункере ?
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13.03.2022 07:20 Ответить
ніколи...
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13.03.2022 09:07 Ответить
 
 