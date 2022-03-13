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Вполне возможно, что Россия планирует операцию с химическим оружием, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины. Он предостерег Путина от этого военного преступления.
Об этом он сообщил в комментарии Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Теперь, когда были сделаны эти ошибочные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ложь. Это было бы военным преступлением", - сказал Столтенберг.
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+6 Redback
показать весь комментарий13.03.2022 09:49
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