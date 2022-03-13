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Новини Війна в Україні
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Цілком можливо, що Росія планує операцію із хімічною зброєю, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цілком можливо, що Росія планує операцію із хімічною зброєю, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія цілком може планувати застосування хімічної зброї проти України. Він застеріг Путіна від цього військового злочину.

Про це він повідомив у коментарі Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню. Це було б військовим злочином", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Заяви Росії щодо хімічної зброї - не просто так

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Топ коментарі
+14
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття...
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13.03.2022 09:35
+9
Сдохни в муках нацисткая кацапия
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13.03.2022 09:32
+6
у відповідь на хімічну атаку в Сирії 7 квітня 2018, США знищіло всі ВПС Сирії. Яким чином діятиме США у разі хімічної атаки РФ проти України - безкомпромісно, чи вибірково?
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13.03.2022 09:49
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Сдохни в муках нацисткая кацапия
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13.03.2022 09:32 Відповісти
Йшов 17-ий день 8-ми річної війни, що триває вже століття...
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13.03.2022 09:35 Відповісти
пане Столтенберг --ви озабочені?
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13.03.2022 09:35 Відповісти
Столтенберг ти взагалі простотзаглохни чмо обісране, коли вас будуть ******* не вздумай відкривати свій писок. Гітлеру теж в дупу заглядали.
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13.03.2022 09:40 Відповісти
Росиянский совковый беспилотник 60х годов пролетел 2 страны НАТО, мало того что его не сбили, он рухнул на жилые кварталы Хорватии. Столтенберг ты такой сыкливый, безпомощный как и все раздутое нато
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13.03.2022 09:41 Відповісти
у відповідь на хімічну атаку в Сирії 7 квітня 2018, США знищіло всі ВПС Сирії. Яким чином діятиме США у разі хімічної атаки РФ проти України - безкомпромісно, чи вибірково?
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13.03.2022 09:49 Відповісти
Агонії *****.

.
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 09:49 Відповісти
Не существует таких преступлений на которые бы не пошло х*йло. Кто этого ещё не понял?
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13.03.2022 09:50 Відповісти
Треба всім успокоїтись.Не забувайте,що ми зараз получаємо військову допомогу НАТО і ЄС.Якби у нас не було цих союзників,то ***** уже б 2 рази прокатався по всій Україні.А для особливо долбойобів пояснюю: Що патрони і снаряди,джавеліни хавали,стінгери,панцир фауст,це все допомога союзників.Адже в нас немає ні одного патронного заводу, і без союзників ми зараз стріляли хіба що з рогаток.Без них нам не вистояти проти *****стану.Так,що закрийте роти.
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13.03.2022 09:53 Відповісти
Правильно. Але якщо НАТО показує свою слабкість, а правильно боягузство, то ***** ніколи не відмовиться від свого плану. Скільки б патронів НАТО нам не надсилало. Закрити небо - це ДУЖЕ СМІЛИВИЙ ВЧИНОК. Але на це треба мати хоробрість. Якої у НАТО зараз .... немає. Аеродроми знищують вже у західній частині. Звідки нашим літакам злітати, якщо поляки виб'ють дозвіл у США та НАТО на передачу 19 літаків проти сотні федерації ??
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13.03.2022 10:04 Відповісти
Ми отримуємо військову допомогу від деяких країн НАТО і нейтральної Швеції, а не самого блоку НАТО. Те саме й з ЄС - деякі країни надають допомогу, а деякі навіть не дозволяють провозити своєю територією. Продаж зброї Україні як був заблокований, так і досі заблокований.
Тому якщо комусь і щось хочете пояснювати, то пояснюйте в повному обсязі.
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13.03.2022 11:16 Відповісти
НАТО - це військова організація ? Яка призвана захищати країни альянсу ? БРЕХНЯ. НАТО - це боягузи, які ХОВАЮТЬСЯ ЗА СПИНАМИ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК та ДІТЕЙ. Прикриваючись брехнею про загрозу світової війни. Вони знають, що це війна країни Свободи - України проти країни імперії Зла. Зло можнА зараз здолати РАЗ І НАЗАВЖДИ. Будуть втрати. Але вони не співвимірні з тими втратами, які чекають світ у майбутньому, коли імперія Зла почувши смак крові, перетворить Європу у м'ясорубку. Не дайте, люди, Злу - московії набрати силу. Зупинимо разом. Назавжди більшовицьку ідеологію - знищувати слабких, поодинці, щоб панувати світом.
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13.03.2022 10:00 Відповісти
фашисты ******!
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13.03.2022 11:06 Відповісти
 
 