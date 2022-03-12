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Зеленський: Заяви Росії щодо хімічної зброї - не просто так

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський: Заяви Росії щодо хімічної зброї - не просто так

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви російської влади про "американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні". За його словами, подібні висловлювання робляться не просто так – це "сигнал", що говорить про страшні наміри Кремля.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю іноземним журналістам, інформу Цензор.НЕТ.

Зеленський вважає, що окупанти можуть використати хімічну зброю проти українського народу.

"Дуже страшно за людей. Дуже страшні сигнали від Росії, коли вони кажуть, що якусь хімічну зброю вони у нас знаходять. Ти вже думаєш, значить, вони можуть застосувати хімічну зброю. Тобто всі їхні сигнали – вони не просто так", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон побоюється, що Путін може застосувати в Україні хімічну зброю: "Це цинічний, варварський уряд"

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Володимир Зеленський заявив, що є президентом адекватної країни, і ніякої хімічної чи іншої зброї масового ураження тут не розробляли.

Також читайте: Росія може застосувати в Україні хімічну зброю, - Білий дім
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Топ коментарі
+9
Де противогази,дезасоби від хімічної атаки.???Що робити при ураженні хімюзброєю???Дайте хоч якісь інструкції. А не *******,що може відбудуться.
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12.03.2022 18:55
+5
Ну і. А де засоби протихімічного захисту для ЗСУ та мирного населення. Що робиться у цьому напрямку.
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12.03.2022 18:55
+1
Всі хто може, Будь ласка, коментарі сюда
https://www.facebook.com/olafscholz
https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
https://www.facebook.com/********
https://www.facebook.com/borisjohnson

з текстом
Leaders #US and #EU not want an end to the #War in #Ukraine?
And that's why they don't "Close the #Sky"?, and all attempts by "Aircraft and Air Defense Systems" are sabotaged?
Leaders US and EU are well aware that the Ground forces of Ukraine, with the sky closed, will drive the #Russian invader out of Ukraine in 2-3 days.

Це переклад тексту
Лідери #США та #ЄС не хочуть припинення #війни в #Україна?
І тому вони не «закривають #Небо»?, а всі спроби «Літаки і системи протиповітряної оборони» саботують?
Лідери США та ЄС добре знають, що Сухопутні війська України із закритим небом виженуть російського окупанта з України за 2-3 дні.
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12.03.2022 18:51
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Всі хто може, Будь ласка, коментарі сюда
https://www.facebook.com/olafscholz
https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
https://www.facebook.com/********
https://www.facebook.com/borisjohnson

з текстом
Leaders #US and #EU not want an end to the #War in #Ukraine?
And that's why they don't "Close the #Sky"?, and all attempts by "Aircraft and Air Defense Systems" are sabotaged?
Leaders US and EU are well aware that the Ground forces of Ukraine, with the sky closed, will drive the #Russian invader out of Ukraine in 2-3 days.

Це переклад тексту
Лідери #США та #ЄС не хочуть припинення #війни в #Україна?
І тому вони не «закривають #Небо»?, а всі спроби «Літаки і системи протиповітряної оборони» саботують?
Лідери США та ЄС добре знають, що Сухопутні війська України із закритим небом виженуть російського окупанта з України за 2-3 дні.
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12.03.2022 18:51 Відповісти
Ты знаешь что такое закрытие неба??
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12.03.2022 20:18 Відповісти
То популярно поясніть людям що робити у разі такої небезпеки.
Щоб кожний засвоїв.
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12.03.2022 18:55 Відповісти
Де противогази,дезасоби від хімічної атаки.???Що робити при ураженні хімюзброєю???Дайте хоч якісь інструкції. А не *******,що може відбудуться.
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12.03.2022 18:55 Відповісти
Ну і. А де засоби протихімічного захисту для ЗСУ та мирного населення. Що робиться у цьому напрямку.
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12.03.2022 18:55 Відповісти
В некоторых бомбоубежищах есть со времен совка
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12.03.2022 18:59 Відповісти
Бомбу сбросят вряд ли.
А вот выпустить вирус, распространить слух, что это из разбомбленной лаборатории - могут и попытаются.
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12.03.2022 19:06 Відповісти
по сирии 175 химических атак производили
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12.03.2022 19:12 Відповісти
То Сирия.
А здесь им нужно доказать, что лаборатории работали. Представляете, что будет, если грамотно сфальсифицируют как нашу разработку, и выпустят новый ковид?
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12.03.2022 19:15 Відповісти
от хлора вроде обычного даже совкового противогаза достаточно, а вот против зарина и иприта, которым ******* в сирии... там уже ***** всем, от него не защититься, ну разве что у вас есть спец. костюм хим защиты который стоит тысяч 50 минимум. Про биологическую атаку я вообще не знаю даже как защищаться.
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12.03.2022 19:11 Відповісти
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12.03.2022 19:12 Відповісти
ИСТИНА!
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12.03.2022 19:18 Відповісти
Химическое и биологическое оружие завезли в ОРДЛО еще осенью. Следите за руководителями там, они в курсе всего и должны будут пойти по делу как соучастники.
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12.03.2022 19:34 Відповісти
 
 