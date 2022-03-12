Зеленський: Заяви Росії щодо хімічної зброї - не просто так
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Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви російської влади про "американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні". За його словами, подібні висловлювання робляться не просто так – це "сигнал", що говорить про страшні наміри Кремля.
Про це глава держави сказав під час інтерв'ю іноземним журналістам, інформу Цензор.НЕТ.
Зеленський вважає, що окупанти можуть використати хімічну зброю проти українського народу.
"Дуже страшно за людей. Дуже страшні сигнали від Росії, коли вони кажуть, що якусь хімічну зброю вони у нас знаходять. Ти вже думаєш, значить, вони можуть застосувати хімічну зброю. Тобто всі їхні сигнали – вони не просто так", – заявив він.
Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.
Володимир Зеленський заявив, що є президентом адекватної країни, і ніякої хімічної чи іншої зброї масового ураження тут не розробляли.
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з текстом
Leaders #US and #EU not want an end to the #War in #Ukraine?
And that's why they don't "Close the #Sky"?, and all attempts by "Aircraft and Air Defense Systems" are sabotaged?
Leaders US and EU are well aware that the Ground forces of Ukraine, with the sky closed, will drive the #Russian invader out of Ukraine in 2-3 days.
Це переклад тексту
Лідери #США та #ЄС не хочуть припинення #війни в #Україна?
І тому вони не «закривають #Небо»?, а всі спроби «Літаки і системи протиповітряної оборони» саботують?
Лідери США та ЄС добре знають, що Сухопутні війська України із закритим небом виженуть російського окупанта з України за 2-3 дні.
Щоб кожний засвоїв.
А вот выпустить вирус, распространить слух, что это из разбомбленной лаборатории - могут и попытаются.
А здесь им нужно доказать, что лаборатории работали. Представляете, что будет, если грамотно сфальсифицируют как нашу разработку, и выпустят новый ковид?