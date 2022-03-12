РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13317 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
11 852 15
Зеленский (16549) Россия (91269) химическое оружие (331)

Зеленский: Заявления России по химическому оружию – не просто так

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский: Заявления России по химическому оружию – не просто так

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления российских властей об "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине". По его словам, подобные высказывания делаются не просто так – это "сигнал", говорящий о страшных намерениях Кремля.

Об этом глава государства сказал во время интервью иностранным журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский считает, что оккупанты могут использовать химическое оружие против украинского народа.

"Очень страшно за людей. Очень страшные сигналы из России, когда они говорят, что какое-то химическое оружие они у нас находят. Ты уже думаешь, значит, они могут применить химическое оружие. То есть все их сигналы – они не просто так", – заявил он.

Смотрите: Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове. ФОТОрепортаж

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что является президентом адекватной страны, и никакого химического или иного оружия массового поражения здесь не разрабатывали.

Читайте: В Германию прибыли уже почти 123 тысячи беженцев из Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Де противогази,дезасоби від хімічної атаки.???Що робити при ураженні хімюзброєю???Дайте хоч якісь інструкції. А не *******,що може відбудуться.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:55
+5
Ну і. А де засоби протихімічного захисту для ЗСУ та мирного населення. Що робиться у цьому напрямку.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:55
+1
Всі хто може, Будь ласка, коментарі сюда
https://www.facebook.com/olafscholz
https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
https://www.facebook.com/********
https://www.facebook.com/borisjohnson

з текстом
Leaders #US and #EU not want an end to the #War in #Ukraine?
And that's why they don't "Close the #Sky"?, and all attempts by "Aircraft and Air Defense Systems" are sabotaged?
Leaders US and EU are well aware that the Ground forces of Ukraine, with the sky closed, will drive the #Russian invader out of Ukraine in 2-3 days.

Це переклад тексту
Лідери #США та #ЄС не хочуть припинення #війни в #Україна?
І тому вони не «закривають #Небо»?, а всі спроби «Літаки і системи протиповітряної оборони» саботують?
Лідери США та ЄС добре знають, що Сухопутні війська України із закритим небом виженуть російського окупанта з України за 2-3 дні.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі хто може, Будь ласка, коментарі сюда
https://www.facebook.com/olafscholz
https://www.facebook.com/EmmanuelMacron
https://www.facebook.com/********
https://www.facebook.com/borisjohnson

з текстом
Leaders #US and #EU not want an end to the #War in #Ukraine?
And that's why they don't "Close the #Sky"?, and all attempts by "Aircraft and Air Defense Systems" are sabotaged?
Leaders US and EU are well aware that the Ground forces of Ukraine, with the sky closed, will drive the #Russian invader out of Ukraine in 2-3 days.

Це переклад тексту
Лідери #США та #ЄС не хочуть припинення #війни в #Україна?
І тому вони не «закривають #Небо»?, а всі спроби «Літаки і системи протиповітряної оборони» саботують?
Лідери США та ЄС добре знають, що Сухопутні війська України із закритим небом виженуть російського окупанта з України за 2-3 дні.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:51 Ответить
Ты знаешь что такое закрытие неба??
показать весь комментарий
12.03.2022 20:18 Ответить
То популярно поясніть людям що робити у разі такої небезпеки.
Щоб кожний засвоїв.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:55 Ответить
Де противогази,дезасоби від хімічної атаки.???Що робити при ураженні хімюзброєю???Дайте хоч якісь інструкції. А не *******,що може відбудуться.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:55 Ответить
Ну і. А де засоби протихімічного захисту для ЗСУ та мирного населення. Що робиться у цьому напрямку.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:55 Ответить
В некоторых бомбоубежищах есть со времен совка
показать весь комментарий
12.03.2022 18:59 Ответить
Бомбу сбросят вряд ли.
А вот выпустить вирус, распространить слух, что это из разбомбленной лаборатории - могут и попытаются.
показать весь комментарий
12.03.2022 19:06 Ответить
по сирии 175 химических атак производили
показать весь комментарий
12.03.2022 19:12 Ответить
То Сирия.
А здесь им нужно доказать, что лаборатории работали. Представляете, что будет, если грамотно сфальсифицируют как нашу разработку, и выпустят новый ковид?
показать весь комментарий
12.03.2022 19:15 Ответить
от хлора вроде обычного даже совкового противогаза достаточно, а вот против зарина и иприта, которым ******* в сирии... там уже ***** всем, от него не защититься, ну разве что у вас есть спец. костюм хим защиты который стоит тысяч 50 минимум. Про биологическую атаку я вообще не знаю даже как защищаться.
показать весь комментарий
12.03.2022 19:11 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 19:12 Ответить
ИСТИНА!
показать весь комментарий
12.03.2022 19:18 Ответить
Химическое и биологическое оружие завезли в ОРДЛО еще осенью. Следите за руководителями там, они в курсе всего и должны будут пойти по делу как соучастники.
показать весь комментарий
12.03.2022 19:34 Ответить
 
 