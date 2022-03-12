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В Германию прибыли уже почти 123 тысячи беженцев из Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Германию прибыли уже почти 123 тысячи беженцев из Украины

По данным Министерства внутренних дел Германии, с начала вторжения российских войск в Украину, с 24 февраля, в Германию прибыло 122 837 украинских беженцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

В целом, по данным ООН, спасаясь от войны, Украину уже покинули более 2,5 миллионов человек, из них в Польшу уехали более 1,5 млн. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, - Госпогранслужба

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на 13:00 по Киеву 10 марта военное наступление России на Украину заставило 2 млн 473,43 тыс. человек за 15 дней войны покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи.

Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось 60,6% всех беженцев, тогда как Венгрия приняла 225,05 тыс., Словакия – 176,09 тыс., Молдова – 104,93 тыс., Румыния (данные на 8 марта ) – 84,67 тыс., другие европейские страны (данные на 9 марта) – 258,84 тыс.человек

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число беженцев из Украины достигло почти 2,5 млн человек, из них в Польшу прибыли более 1,5 млн
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Це на роки...
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 17:36 Ответить
А русские гандоны митингуют в Германии против беженцев - украинцев.
Наваляйте им там!
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12.03.2022 17:36 Ответить
Таких выгоняют с работы
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12.03.2022 17:39 Ответить
Всем россиянцам начинают ограничивать банковские счета. Пришлось новенький немецкий паспорт пред'являть. Так и надо!
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12.03.2022 17:48 Ответить
Поки Україна воює, а Польща нам допомагає - Німеччина далі прекрасно торгує з Росією, в обхід санкцій, тисячами фур і залізницею перевозячи товари і харчі через Білорусію в Москву. Берлін вирішив повернути борг за 1933-41 рр., коли Сталін так само підтримував Гітлера?!
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502624793971118083
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12.03.2022 17:36 Ответить
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12.03.2022 17:38 Ответить
ганси та кацапи завжди продажні і завжди майже разом ...
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12.03.2022 18:27 Ответить
Тому що потрібно не в Польші засідати а їхати всім в Німеччину, мільйонами, щоб німці почали шевелитись!
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12.03.2022 18:55 Ответить
Чуєш п"дарочок маскальський, скоро тут розберемось з російськими вошами й я особисто приїду таких як ти гнид давити в Європі!
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12.03.2022 19:44 Ответить
Факт: в Германию приехали фальшивые беженцы. Это ловкие бабы из Львова, Ужгорода, Киева. В этих городах нет никакой опасности.
А вот Харьков, Херсон, Мариуполь - там фронт и война, но люди оттуда не так наглы и обеспеченны, чтоб доехать до Англии, Израиля и США и потребовать помощи и жилья.
К сожалению, Львов и Ужгород проявили себя как нечестные города, наводнив иные страны фальшивыми беженцами из глухих и безопасных сёл за 1100 км от фронта.
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21.08.2022 14:46 Ответить
 
 