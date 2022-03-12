До Німеччини прибули вже майже 123 тисячі біженців з України
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За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, від початку вторгнення російських військ в Україну, з 24 лютого, до Німеччини прибуло 122 837 українських біженців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Загалом, за даними ООН, рятуючись від війни, Україну вже залишили понад 2,5 мільйона людей, із них до Польщі виїхали - понад 1,5 млн.
За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) на 13:00 за Києвом 10 березня, загалом військовий наступ Росії на Україну змусив 2 млн 473,43 тис. людей за 15 днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги.
Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 60,6% усіх біженців, тоді як Угорщина прийняла 225,05 тис., Словаччина - 176,09 тис., Молдова - 104,93 тис., Румунія (дані на 8 березня) - 84,67 тис., інші європейські країни (дані на 9 березня) - 258,84 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
Наваляйте им там!
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502624793971118083
А вот Харьков, Херсон, Мариуполь - там фронт и война, но люди оттуда не так наглы и обеспеченны, чтоб доехать до Англии, Израиля и США и потребовать помощи и жилья.
К сожалению, Львов и Ужгород проявили себя как нечестные города, наводнив иные страны фальшивыми беженцами из глухих и безопасных сёл за 1100 км от фронта.