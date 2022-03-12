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До Німеччини прибули вже майже 123 тисячі біженців з України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До Німеччини прибули вже майже 123 тисячі біженців з України

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, від початку вторгнення російських військ в Україну, з 24 лютого, до Німеччини прибуло 122 837 українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Загалом, за даними ООН, рятуючись від війни, Україну вже залишили понад 2,5 мільйона людей, із них до Польщі виїхали - понад 1,5 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців, - Держприкордонслужба

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) на 13:00 за Києвом 10 березня, загалом військовий наступ Росії на Україну змусив 2 млн 473,43 тис. людей за 15 днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 60,6% усіх біженців, тоді як Угорщина прийняла 225,05 тис., Словаччина - 176,09 тис., Молдова - 104,93 тис., Румунія (дані на 8 березня) - 84,67 тис., інші європейські країни (дані на 9 березня) - 258,84 тис.

Також читайте: Кількість біженців із України майже досягла 2,5 млн, із них до Польщі - понад 1,5 млн
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Це на роки...
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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12.03.2022 17:36 Відповісти
А русские гандоны митингуют в Германии против беженцев - украинцев.
Наваляйте им там!
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12.03.2022 17:36 Відповісти
Таких выгоняют с работы
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12.03.2022 17:39 Відповісти
Всем россиянцам начинают ограничивать банковские счета. Пришлось новенький немецкий паспорт пред'являть. Так и надо!
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12.03.2022 17:48 Відповісти
Поки Україна воює, а Польща нам допомагає - Німеччина далі прекрасно торгує з Росією, в обхід санкцій, тисячами фур і залізницею перевозячи товари і харчі через Білорусію в Москву. Берлін вирішив повернути борг за 1933-41 рр., коли Сталін так само підтримував Гітлера?!
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1502624793971118083
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12.03.2022 17:36 Відповісти
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12.03.2022 17:38 Відповісти
ганси та кацапи завжди продажні і завжди майже разом ...
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12.03.2022 18:27 Відповісти
Тому що потрібно не в Польші засідати а їхати всім в Німеччину, мільйонами, щоб німці почали шевелитись!
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12.03.2022 18:55 Відповісти
Чуєш п"дарочок маскальський, скоро тут розберемось з російськими вошами й я особисто приїду таких як ти гнид давити в Європі!
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12.03.2022 19:44 Відповісти
Факт: в Германию приехали фальшивые беженцы. Это ловкие бабы из Львова, Ужгорода, Киева. В этих городах нет никакой опасности.
А вот Харьков, Херсон, Мариуполь - там фронт и война, но люди оттуда не так наглы и обеспеченны, чтоб доехать до Англии, Израиля и США и потребовать помощи и жилья.
К сожалению, Львов и Ужгород проявили себя как нечестные города, наводнив иные страны фальшивыми беженцами из глухих и безопасных сёл за 1100 км от фронта.
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21.08.2022 14:46 Відповісти
 
 