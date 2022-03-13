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Новости Война в Украине
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Войска РФ практически разрушили инфраструктуру аэропорта Ивано-Франковска, - мэр Марцинкив

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ практически разрушили инфраструктуру аэропорта Ивано-Франковска, - мэр Марцинкив

Российские захватчики в результате ракетных ударов по Ивано-Франковскому аэропорту почти уничтожили его инфраструктуру.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в национальном телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Добивают нашу инфраструктуру аэропорта, она уже почти разрушена. И это уже третья атака на аэропорт. Враг бьет прицельно сейчас по аэропорту, третий раз уже нанесен удар. К счастью, по предварительной информации, жертв нет. Враг хочет посеять дополнительную панику, поэтому бьет по Западной Украине, бьет по западным городам, потому что понимают, что сегодня именно Ивано-Франковск, Львов и Тернопольщина – это такой тыл Украины, куда очень много людей переезжает, поэтому хотят дополнительно посеять панику", - заметил Марцинков .

Марцинкив добавил, что на этот раз "почти 2,5 часа была тревога, потом дали отбой – и буквально через 10 минут начали падать ракеты".

По его словам, после первого удара в ручном режиме дали воздушную тревогу, но это уже второй раз, когда не срабатывает тревога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил по аэропорту Ивано-Франковска, - мэр Марцинкив (обновлено)

Мэр также попросил жителей не публиковать информацию о месте взрывов в соцсетях, чтобы не помочь врагу.

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Топ комментарии
+10
Ворог б'є з території білосрусі, а всі бояться аби не спровокувати лукашенка!? Так він вже воює...
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13.03.2022 09:59
+9
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 09:54
+5
хуйло, сдохни потвора кремлівстка. Слава Націі, фінал фашистський педераціі
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13.03.2022 09:57
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Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 09:54 Ответить
*****, сдохни потвора кремлівстка. Слава Націі, фінал фашистський *********
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13.03.2022 09:57 Ответить
Ворог б'є з території білосрусі, а всі бояться аби не спровокувати лукашенка!? Так він вже воює...
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13.03.2022 09:59 Ответить
100 відсотково є зрадник ,який докладує..
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13.03.2022 10:19 Ответить
комментарий отмечен как спам
Цей дурачок вже обісрався зі страху. Ну правильно, це ж не Порошенком воювати.
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13.03.2022 10:00 Ответить
100% працюють кроти. 1 удар повністю не зруйнували. Кроти запросили 2 удар.
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13.03.2022 10:01 Ответить
да хватит уже ведьм искать-есть у кацапстане спутники наблюдения-посмотрели,оценили,добавили
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13.03.2022 13:31 Ответить
Инфраструктура то херня. Главное самолеты хоть додумались спрятать?
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13.03.2022 10:01 Ответить
Олег Козырев


@oleg_kozyrev

·
55 мин



И немного о "денацификации". Первый заполоненный на Украине мэр - русский. С именем Иван и с фамилией Федоров. Почему ж так у путинистов получается? Чем больше болтовни о защите русских, тем больше русских попадает за решётку
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13.03.2022 10:05 Ответить
бей своих-что б чужие боялись-дреВняя Петровская (Петра 1) мудрость-вот и весь ответ
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13.03.2022 13:29 Ответить
Оперативно ремонтируйте бетонное покрытие поля и ВПП, оснащайте мобильным навигационными и радиолокационными средствами (все пострадавщие аэропорты), они вскоре очень пригодятся!
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13.03.2022 10:09 Ответить
А до чого на фото наш Нептун?
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13.03.2022 10:10 Ответить
Российский экономист: "В течение полугода наступит экономический крах и откат к 1991-му году"

https://youtu.be/sIKUZAGHPqc
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13.03.2022 10:11 Ответить
ну хорошо же...и главное надолго
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13.03.2022 10:15 Ответить
вітаю старійшину чату!
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13.03.2022 10:22 Ответить
вітаннячко
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13.03.2022 10:46 Ответить
Яка структура у сільському аеродромі? Там крім кукурузників нічого ніколи не літало.
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13.03.2022 10:23 Ответить
Там військова авіачастина і цивільний аеропорт
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13.03.2022 12:04 Ответить
не понимаю зачем мер информирует врага о результатах бомбардировки....
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13.03.2022 10:37 Ответить
Ну дезинформацію ще ніхто не відміняв
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13.03.2022 12:03 Ответить
А чого ми не контратакуємо? Чого не вживаємо превентивних заходів, не знищуємо інфраструктури Білорусі? Не вдаримо по тилам ворога лднр? Нас знищують, а іхлопець з 95 кварталу з командою дороги будує
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13.03.2022 10:38 Ответить
Чим? У нас немає ніякого стратегічного озброєння.
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13.03.2022 11:07 Ответить
Періодично проскакують якісь провокативні пости, оціни ситуацію і все зрозумієш
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13.03.2022 12:02 Ответить
 
 