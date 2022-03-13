Війська РФ практично зруйнували інфраструктуру аеропорту Івано-Франківська, - мер Марцінків
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Російські загарбники внаслідок ракетних ударів по Івано-Франківському аеропорту майже знищили його інфраструктуру.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у національному телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Добивають нашу інфраструктуру аеропорта, вона вже майже зруйнована. І це вже третя атака на аеропорт. Ворог б'є прицільно зараз по аеропорту, третій раз уже завдано удар. На щастя, по попередній інформації, жертв немає. Ворог хоче посіяти додаткову паніку, тому б'є по Західній Україні, б'є по західних містах, бо розуміють, що сьогодні саме Івано-Франківськ, Львів та Тернопільщина – це такий тил України, куди дуже багато людей переїжджає, тому хочуть додатково посіяти паніку", - зауважив Марцінків.
Марцінків додав, що цього разу "майже 2,5 години була тривога, потім дали відбій – і буквально через 10 хвилин почали падати ракети".
За його словами, після першого удару в ручному режимі дали повітряну тривогу, але це вже вдруге, коли не спрацьовує тривога.
Мер також попросив мешканців не публікувати інформацію про місце вибухів у соцмережах, аби не допомоагати ворогові.
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Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям
@oleg_kozyrev
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55 мин
И немного о "денацификации". Первый заполоненный на Украине мэр - русский. С именем Иван и с фамилией Федоров. Почему ж так у путинистов получается? Чем больше болтовни о защите русских, тем больше русских попадает за решётку
https://youtu.be/sIKUZAGHPqc