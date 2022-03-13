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Новини Війна в Україні
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Війська РФ практично зруйнували інфраструктуру аеропорту Івано-Франківська, - мер Марцінків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ практично зруйнували інфраструктуру аеропорту Івано-Франківська, - мер Марцінків

Російські загарбники внаслідок ракетних ударів по Івано-Франківському аеропорту майже знищили його інфраструктуру.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у національному телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Добивають нашу інфраструктуру аеропорта, вона вже майже зруйнована. І це вже третя атака на аеропорт. Ворог б'є прицільно зараз по аеропорту, третій раз уже завдано удар. На щастя, по попередній інформації, жертв немає. Ворог хоче посіяти додаткову паніку, тому б'є по Західній Україні, б'є по західних містах, бо розуміють, що сьогодні саме Івано-Франківськ, Львів та Тернопільщина – це такий тил України, куди дуже багато людей переїжджає, тому хочуть додатково посіяти паніку", - зауважив Марцінків.

Марцінків додав, що цього разу "майже 2,5 години була тривога, потім дали відбій – і буквально через 10 хвилин почали падати ракети".

За його словами, після першого удару в ручному режимі дали повітряну тривогу, але це вже вдруге, коли не спрацьовує тривога.

Читайте також: Ворог ударив по аеропорту Івано-Франківська, - мер Марцінків (оновлено)

Мер також попросив мешканців не публікувати інформацію про місце вибухів у соцмережах, аби не допомоагати ворогові.

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Топ коментарі
+10
Ворог б'є з території білосрусі, а всі бояться аби не спровокувати лукашенка!? Так він вже воює...
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13.03.2022 09:59
+9
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 09:54
+5
хуйло, сдохни потвора кремлівстка. Слава Націі, фінал фашистський педераціі
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13.03.2022 09:57
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Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 09:54 Відповісти
*****, сдохни потвора кремлівстка. Слава Націі, фінал фашистський *********
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13.03.2022 09:57 Відповісти
Ворог б'є з території білосрусі, а всі бояться аби не спровокувати лукашенка!? Так він вже воює...
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13.03.2022 09:59 Відповісти
100 відсотково є зрадник ,який докладує..
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13.03.2022 10:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
Цей дурачок вже обісрався зі страху. Ну правильно, це ж не Порошенком воювати.
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13.03.2022 10:00 Відповісти
100% працюють кроти. 1 удар повністю не зруйнували. Кроти запросили 2 удар.
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13.03.2022 10:01 Відповісти
да хватит уже ведьм искать-есть у кацапстане спутники наблюдения-посмотрели,оценили,добавили
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13.03.2022 13:31 Відповісти
Инфраструктура то херня. Главное самолеты хоть додумались спрятать?
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13.03.2022 10:01 Відповісти
Олег Козырев


@oleg_kozyrev

·
55 мин



И немного о "денацификации". Первый заполоненный на Украине мэр - русский. С именем Иван и с фамилией Федоров. Почему ж так у путинистов получается? Чем больше болтовни о защите русских, тем больше русских попадает за решётку
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13.03.2022 10:05 Відповісти
бей своих-что б чужие боялись-дреВняя Петровская (Петра 1) мудрость-вот и весь ответ
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13.03.2022 13:29 Відповісти
Оперативно ремонтируйте бетонное покрытие поля и ВПП, оснащайте мобильным навигационными и радиолокационными средствами (все пострадавщие аэропорты), они вскоре очень пригодятся!
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13.03.2022 10:09 Відповісти
А до чого на фото наш Нептун?
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13.03.2022 10:10 Відповісти
Российский экономист: "В течение полугода наступит экономический крах и откат к 1991-му году"

https://youtu.be/sIKUZAGHPqc
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13.03.2022 10:11 Відповісти
ну хорошо же...и главное надолго
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13.03.2022 10:15 Відповісти
вітаю старійшину чату!
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13.03.2022 10:22 Відповісти
вітаннячко
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13.03.2022 10:46 Відповісти
Яка структура у сільському аеродромі? Там крім кукурузників нічого ніколи не літало.
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13.03.2022 10:23 Відповісти
Там військова авіачастина і цивільний аеропорт
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13.03.2022 12:04 Відповісти
не понимаю зачем мер информирует врага о результатах бомбардировки....
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13.03.2022 10:37 Відповісти
Ну дезинформацію ще ніхто не відміняв
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13.03.2022 12:03 Відповісти
А чого ми не контратакуємо? Чого не вживаємо превентивних заходів, не знищуємо інфраструктури Білорусі? Не вдаримо по тилам ворога лднр? Нас знищують, а іхлопець з 95 кварталу з командою дороги будує
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13.03.2022 10:38 Відповісти
Чим? У нас немає ніякого стратегічного озброєння.
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13.03.2022 11:07 Відповісти
Періодично проскакують якісь провокативні пости, оціни ситуацію і все зрозумієш
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13.03.2022 12:02 Відповісти
 
 