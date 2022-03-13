Ворог ударив по аеропорту Івано-Франківська, - мер Марцінків (оновлено)

Міський голова просить мешканців районів, розташованих поруч з аеропортом, за можливості тимчасово переселитися в інші райони.

Про це Руслан Марцінків пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються", - написав він.

Марцинків нагадав, що мета ворога - посіяти страх та паніку. Тож окупанти будтуть завдавати ударів і в тилу України.

"Райони, наближені до аеропорту, я прошу за можливості переїхати", - додав він, наголосивши, що треба уважно слухати офіційні повідомлення про небезпеку та виконувати вказівки.

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Пізніше він зазначив в ефірі "Українського радіо", що постраждалих, за попередніми даними, немає, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Це був уже третій удар по аеропорту. Ворог хоче повністю знищити інфраструктуру аеропорту. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - сказав Марцінків.

З його слів, знову є претензії до системи оповіщення населення. Ракетний удар був буквально за 10 хвилин після відбою повітряної тривоги, сказав мер.