Ворог ударив по аеропорту Івано-Франківська, - мер Марцінків (оновлено)
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Міський голова просить мешканців районів, розташованих поруч з аеропортом, за можливості тимчасово переселитися в інші райони.
Про це Руслан Марцінків пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються", - написав він.
Марцинків нагадав, що мета ворога - посіяти страх та паніку. Тож окупанти будтуть завдавати ударів і в тилу України.
"Райони, наближені до аеропорту, я прошу за можливості переїхати", - додав він, наголосивши, що треба уважно слухати офіційні повідомлення про небезпеку та виконувати вказівки.
Пізніше він зазначив в ефірі "Українського радіо", що постраждалих, за попередніми даними, немає, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Це був уже третій удар по аеропорту. Ворог хоче повністю знищити інфраструктуру аеропорту. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - сказав Марцінків.
З його слів, знову є претензії до системи оповіщення населення. Ракетний удар був буквально за 10 хвилин після відбою повітряної тривоги, сказав мер.
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В Луганской области в городе Попасная российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.
Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.
«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли «Brennende Zwiebel». Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - подчеркнул Белошицкий.
Плюс к тому, просто интересно, насколько мощно действует излюбленный принцип совка и каZZапстана, известный под названием «отложенные потери». Суть его сводится к тому, кто будет вести объективный, поголовный подсчет потерь. Если это делается в местах приема трупов, это - одно дело, а если его ведут командиры подразделений - другое. Ведь если статистика включается по первому варианту, то уже погибшие, закопанные или сожженные в крематориях и скотомогильниках военные рф просто не дойдут до этих пунктов и не войдут в отчетность.
Ну а самим военным тоже нет смысла показывать разгром своих подразделений и соединений, потому что на них повесят всех собак и сделают крайними. Отсюда следует, что те трупы, которые не были эвакуированы с поля боя, просто уходят в графу «пропал без вести». Именно их мы видим на наших видео. Причем, во многих случаях даже нашим трудно посчитать эти самые безвозвратные потери. Ведь все же видели, что остается от вражеских танков, БМП и БТР, а там очень трудно понять, сколько пассажиров было в этом транспортном средстве.
Ну а если там сдетонировал БК, то для определения численности организмов, которые там были до взрыва, надо привлекать колдунов, херомантов и прочих экстрасексов. То же самое касается и случаев, когда на поле боя обнаруживается «руZZкое Лего» или конструктор из набора конечностей и других, часто - совсем непонятных запчастей. Скольким пассажирам, заблудившимся на учениях, принадлежит этот суповый набор, тоже трудно понять. В любом случае, эти потери уж точно пойдут у россиян «пропавший без вести» и не попадут ни в убитые, ни в раненные, ни в пленные. Кстати, было бы интересно заглянуть в роZZийскую статистику именно по части пленных, он ее вообще ведут или нет?
И вот на фоне этих методологических проблем наши военные пошли довольно необычным путем, они просто перестали считать уничтоженную живую силу противника. В самом деле, зачем ее считать? Вместо этого, надо ее уничтожать и чем больше, тем лучше. Нам неизвестно, как надолго этот счет приостановлен, но я бы его не возобновлял принципиально и до самой победы эту графу оставил неизменной: «Более 12 тыс», а насколько «более» - пускай знает чернозем. Если партнерам интересно считать так, как они это считают - пускай они этим занимаются, а нам - плевать.
И в этом смысле принят очень правильный закон, который нормативно урегулировал право любого гражданина Украины уничтожать российских оккупантов любыми средствами и в любом количестве. В этом же ключе вчера прозвучало и обращение командующего Силами Специальных Операций ВСУ к свои подразделениям о том, чтобы те перешли к тотальному и сплошному уничтожению противника, без «звонков маме».
Но по большому счету, украинцы уже не нуждаются ни в таком законе, ни в обращениях и уничтожают эту заразу при первой возможности. Уже произошел необратимый сдвиг, когда к этой дряни относятся как к сорнякам или бешеным животным, которых надо прополоть или отстрелять как можно быстрее и думаю, что многие даже личный счет не ведут тому, сколько каZZапетов задвухсотил собственной рукой.
Именно переход этого водораздела гарантирует отношение к этому племени. Теперь с кем бы они ни закусились, мы будем на стороне их противника и будем помогать ему люто и непосредственно. Они получили себе экзистенциального врага, который умнее, сильнее и уж куда более умелый, чем они. Такого врага себе никто не хотел бы получить, а каZZапеты - получили. Они еще не поняли всей глубины произошедшего, но это - их проблемы ибо все еще впереди.
anti-colorados
Теперь комплекс РЭБ будет работать против самих оккупантов.
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