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С начала войны оккупанты убили уже 85 детей в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество

С начала войны оккупанты убили уже 85 детей в Украине

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине уже погибли 85 детей и почти 100 раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Телеграм-канале.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 13 марта в Украине уже погибли 85 детей и около 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 марта во время попытки эвакуации оккупантами был расстрелян гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб ребенок - юный игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий. Также вечером 11 марта возле с. Гусаровка Изюмского района Харьковской области, на блокпосте оккупанты расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина и ребенок. В частности, 12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с трехлетним ребенком.

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Как сообщается, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 28, Херсонской - 21, в столице - 17. То есть фактически ежедневно испытывают разрушения и повреждения около 22 учебных заведений.

"Только 12 марта 2022 года повреждено 11 учебных заведений в Николаевской области. Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных заведений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью. Эти цифры не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях" – добавили в ОГП.

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Топ комментарии
+3
Це не про москалів.
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13.03.2022 11:27
+3
Орки уважно тебе слухають.
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13.03.2022 11:30
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Це не про москалів.
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13.03.2022 11:27 Ответить
Орки уважно тебе слухають.
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13.03.2022 11:30 Ответить
Я ПРИЗЫВАЮ К СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ ПУТИНСКИХ САТАНИСТОВ ВО ИМЯ СВЯТОГО ДУХА!!! БИБЛИЯ И ОСОБЕННО ВЕТХИЙ ЗАВЕТ БЛАГОСЛОВИТ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА! ВСПОМНИМ ЦАРЯ ДАВИДА И ИУДУ МАККАВЕЯ ВОЕВАВШЕГО ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ ЭЛЛИНИСТОВ!!! СЕЙЧАС ВЫРОДКИ И СЛУГИ ДЬЯВОЛА БОМБЯЩИЕ РОДДОМА БУДУТ ПОКАРАНЫ СТРЕЛАМИ ЦАРЯ ДАВИДА!!! ВОЮЙТЕ ЗА ИИСУСА ХРИСТА И ПОРАЖАЙТЕ ПУТИНОИДОВ И КАДЫРОВЦЕВ СВЯЩЕННЫМ ОГНЁМ!!! С НАМИ СВЯТАЯ ВАРВАРА И СВЯТОЙ АГГАПИТ! СМЕРТЬ ПУТИНУ АНТИХРИСТУ!
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13.03.2022 13:18 Ответить
И номер один - Я ваш Бог, поклоняйтесь только Мне Одному. Все забоялись, отклонились дать поиощь действенную. Но Бог с Украиной. На Него Единственного упование. Он Него ждём спасение Украины. Молитесь, земляки! Ему одному!
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13.03.2022 16:39 Ответить
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13.03.2022 11:39 Ответить
Ось з ким вміють воювати рашиські варвари ,вбивають дітей вбивають жінок рашиська паскуда горіть в пеклі і ваш народец боягузів будьте прокляті. Чи не пора знайти В Швейцаріі кабаєву з діточками кривавого ката.
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13.03.2022 12:49 Ответить
ЖДЁМ НОВЫХ ГОСТЕЙ! ЖДЁМ ИХ С ВИЛАМИ И ТОПОРИКАМИ! ЖДЁМ С КОКТЕЛЯМИ МОЛОТОВА И СТИНГЕРАМИ! ЭТО ВОЛКИ БАШАРА АСАДА!!! ЭТО ТЕ НЕЛЮДИ ЧТО ГЛУМИЛИСЬ НАД ДРЕВНЕЙ СИРИЕЙ И УБИВАЛИ ДЕТЕЙ АЛЕППО БОЧКАМИ НАПИЧКАННЫМИ ВЗРЫВЧАТКОЙ!!! ЖДЕМ МАФИЮ ''ХИЗБОЛЛЫ'' ПАРТИИ ДЬЯВОЛА И НЕ БОИМСЯ ЕЁ 100 000 БОЕВЫХ РАКЕТ! ЖДЕМ ТЕРРОРИСТОВ ''ХАМАСА''! УСТРОИМ АД БАСМАЧАМ КАК МЫ УСТРОИЛИ АД ПУТИНОИДАМ НАПАВШИМ НА НАШИХ МАМ И НА НАШИХ СЕСТЕР!!! НЕ КРАСИВЫМИ СЛОВАМИ А ДЕЛАМИ БОГАТ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА БУДЕМ ПОСЫЛАТЬ В АД САТАНИСТОВ АСАДА И ПОДЛОГОЛИВИЙСКОГО ДИКТАТОРА ХАФТАРА!!! СМЕРТЬ ПУТЛЕРУ! СМЕРТЬ ХИЗБОЛЛЕ! СМЕРТЬ ГРУППИРОВКЕ ХАМАС! СМЕРТЬ СКИНХЕДАМ! СМЕРТЬ НАЁМНИКАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ И КОЗАЧАСТВУ! СЛАВА СВЯТОМУ ДУХУ И ИИСУСУ ХРИСТУ! СЛАВА ЦАРЮ ДАВИДУ И НАШЕМУ ГЕРАКЛУ САМСОНУ! СЛАВА БОГУ ВОИНСТВ САВАОФУ!!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! ВОЮЕМ ЗА ХРИСТА И МСТИМ ЗА ПОГИБШИХ! СЛАВА ГЕРОЯМ СИРИИ!!! СЛАВА ВОИНАМ АЛЛАХА ВОЮЮЩИМ ПРОТИВ БАШАРА АСАДА И ПУТЛЕРА!!! СЛАВА ТАХРИР АШ ШАМ И РУРРАС АД ДИН!!! СЛАВА ВОИНАМ ТАХРИР АШ ШАМ!!! УКРАИНЦЫ! МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ СЕЙЧАС ТАХРИР АШ ШАМ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!! ВСТУПАЙ В АРМИЮ БОГА! СЛАВА ПАРТИЗАНАМ ДАГЕСТАНА И ЧЕЧНИ!!! СЛАВА ЖЕНЩИНАМ УКРАИНЫ ВЗЯВШИМ В РУКИ ОРУЖИЕ!!! СМЕРТЬ АЯТОЛЛАМ ИРАНА СОЮЗНИКАМ ПУТЛЕРА И АСАДА!!!
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13.03.2022 13:35 Ответить
За кожного відплатимо десятикратно. Смерть кацапським окупантам.
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13.03.2022 14:40 Ответить
Макаревич песня: "Моя страна сошла с ума и я ничем не могу помочь"

https://m.youtube.com/watch?v=nWEFlXY6o0Y
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13.03.2022 15:18 Ответить
Нужна помощь в распространении:
на Акции против путинского нaцизмa выходить стремно. Но у всех путинских карателей из ОМОНа и росгвардии есть соседи, друзья , личная жизнь..
не здоровайтесь и не дружите с ними и их детьми… если они зашли в помещение- сразу покидайте его. Занимайтесь мелким саботажем- заклейте им входную дверь, продырявите колёса делайте их жизнь, и жизнь их родственников невыносимой… это хоть как то поможет, и намного эффективнее чем успеть крикнуть один раз нет войне на площади..
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13.03.2022 20:04 Ответить
Всем украинцам!!! Большинство россиян против фашистского ZверстVа которое они устроили на Вашей земле. За всех как всегда всё решили в кремле. И ***** путинское зная что с ним сделают то же самое что и с Николашкой 100 лет назад, приказал сажать в тюрьмы или отправлять на фронт тех кто против этого анти-братского безумия и этого ура-фашизма, кто говорит что против войны. В России людей отгородили от оружия, и они кроме как выть на площадях ни на что не способны. Россия это один большой концлагерь. Матерям срочников (пушечного мяса) нагло лгут что их сын не идёт туда, и от них скрывают что их сыновья там гибнут или попадают в плен, потому что из-за того что войну назвали "спец-операцией" дало кремлёвским негодяям власть засекретить потери. Те россияне которые поддерживают ***** - либо вата либо жертвы пропаганды которое промыло им мозги окончательно. Свободных СМИ у нас больше нету. Заткнули рты почти всем, и то оставшиеся не рыпаются. Те кто выходят на улицы - готовы стать мучениками режима, остальные против войны, но боятся озвучивать свою позицию вне дома, так как у нас НКВДшная гестаповщина. Россия с 2014 года стала террористическим государством оккупировавшим Крым, подаренный Украине Хрущёвым, и их мечта оттяпать Донбасс и Луганщину от Украины, и лишить саму Украину возможности сопротивляться. Я хочу пожелать украинцам здоровья, стойкости и веры в победу. Это абсурд, но россияне понимают что если украинцы не выстоят, то весь народ попересажают. Слава Украине! Героям слава!
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13.03.2022 21:30 Ответить
ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ ОДИН З ПУТІНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ КОРРУПЦІОНЕРОВ ЖИТИ НЕ ПОВИНЕН !!!
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14.03.2022 06:28 Ответить
 
 