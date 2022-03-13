С начала войны оккупанты убили уже 85 детей в Украине

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине уже погибли 85 детей и почти 100 раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Телеграм-канале.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 13 марта в Украине уже погибли 85 детей и около 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 марта во время попытки эвакуации оккупантами был расстрелян гражданский автомобиль. В результате обстрела погиб ребенок - юный игрок футбольной команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий. Также вечером 11 марта возле с. Гусаровка Изюмского района Харьковской области, на блокпосте оккупанты расстреляли легковой автомобиль, в результате чего погибла женщина и ребенок. В частности, 12 марта на автомобильной дороге в поселке Гусаровка Балаклейского района Харьковской области из-за обстрела частного автомобиля погибла семья с трехлетним ребенком.

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Как сообщается, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 369 учебных заведений, 57 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 28, Херсонской - 21, в столице - 17. То есть фактически ежедневно испытывают разрушения и повреждения около 22 учебных заведений.

"Только 12 марта 2022 года повреждено 11 учебных заведений в Николаевской области. Кроме того, подверглись обстрелам 11 лечебных заведений и 3 центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью. Эти цифры не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях" – добавили в ОГП.

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