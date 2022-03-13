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Від початку війни окупанти вбили вже 85 дітей в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від початку війни окупанти вбили вже 85 дітей в Україні

Унаслідок збройної агресії російської агресії в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Телеграмі.

"Внаслідок збройної агресії російської федерації станом на ранок 13 березня в Україні вже загинули 85 дітей і майже 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 березня під час спроби евакуації окупантами був розстріляний цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу загинула дитина - юний гравець футбольної команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро. Також увечері 11 березня біля с. Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина. Зокрема, 12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклійського району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім’я з трирічною дитиною.

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Як повідомляється, через бомбардування та обстріли пошкоджено 369 закладів освіти, 57 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 28, Херсонській - 21, у столиці - 17. Тобто фактично щоденно зазнають руйнувань та пошкоджень близько 22 навчальних закладів.

"Лише 12 березня 2022 року пошкоджено 11 навчальних закладів у Миколаївський області. Крім того, зазнали обстрілів 11 лікувальних закладів і 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів. Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях" - додали в ОГП.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Це не про москалів.
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13.03.2022 11:27
+3
Орки уважно тебе слухають.
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13.03.2022 11:30
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Це не про москалів.
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13.03.2022 11:27 Відповісти
Орки уважно тебе слухають.
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13.03.2022 11:30 Відповісти
Я ПРИЗЫВАЮ К СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ ПУТИНСКИХ САТАНИСТОВ ВО ИМЯ СВЯТОГО ДУХА!!! БИБЛИЯ И ОСОБЕННО ВЕТХИЙ ЗАВЕТ БЛАГОСЛОВИТ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА! ВСПОМНИМ ЦАРЯ ДАВИДА И ИУДУ МАККАВЕЯ ВОЕВАВШЕГО ПРОТИВ ЯЗЫЧНИКОВ ЭЛЛИНИСТОВ!!! СЕЙЧАС ВЫРОДКИ И СЛУГИ ДЬЯВОЛА БОМБЯЩИЕ РОДДОМА БУДУТ ПОКАРАНЫ СТРЕЛАМИ ЦАРЯ ДАВИДА!!! ВОЮЙТЕ ЗА ИИСУСА ХРИСТА И ПОРАЖАЙТЕ ПУТИНОИДОВ И КАДЫРОВЦЕВ СВЯЩЕННЫМ ОГНЁМ!!! С НАМИ СВЯТАЯ ВАРВАРА И СВЯТОЙ АГГАПИТ! СМЕРТЬ ПУТИНУ АНТИХРИСТУ!
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13.03.2022 13:18 Відповісти
И номер один - Я ваш Бог, поклоняйтесь только Мне Одному. Все забоялись, отклонились дать поиощь действенную. Но Бог с Украиной. На Него Единственного упование. Он Него ждём спасение Украины. Молитесь, земляки! Ему одному!
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13.03.2022 16:39 Відповісти
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13.03.2022 11:39 Відповісти
Ось з ким вміють воювати рашиські варвари ,вбивають дітей вбивають жінок рашиська паскуда горіть в пеклі і ваш народец боягузів будьте прокляті. Чи не пора знайти В Швейцаріі кабаєву з діточками кривавого ката.
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13.03.2022 12:49 Відповісти
ЖДЁМ НОВЫХ ГОСТЕЙ! ЖДЁМ ИХ С ВИЛАМИ И ТОПОРИКАМИ! ЖДЁМ С КОКТЕЛЯМИ МОЛОТОВА И СТИНГЕРАМИ! ЭТО ВОЛКИ БАШАРА АСАДА!!! ЭТО ТЕ НЕЛЮДИ ЧТО ГЛУМИЛИСЬ НАД ДРЕВНЕЙ СИРИЕЙ И УБИВАЛИ ДЕТЕЙ АЛЕППО БОЧКАМИ НАПИЧКАННЫМИ ВЗРЫВЧАТКОЙ!!! ЖДЕМ МАФИЮ ''ХИЗБОЛЛЫ'' ПАРТИИ ДЬЯВОЛА И НЕ БОИМСЯ ЕЁ 100 000 БОЕВЫХ РАКЕТ! ЖДЕМ ТЕРРОРИСТОВ ''ХАМАСА''! УСТРОИМ АД БАСМАЧАМ КАК МЫ УСТРОИЛИ АД ПУТИНОИДАМ НАПАВШИМ НА НАШИХ МАМ И НА НАШИХ СЕСТЕР!!! НЕ КРАСИВЫМИ СЛОВАМИ А ДЕЛАМИ БОГАТ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА БУДЕМ ПОСЫЛАТЬ В АД САТАНИСТОВ АСАДА И ПОДЛОГОЛИВИЙСКОГО ДИКТАТОРА ХАФТАРА!!! СМЕРТЬ ПУТЛЕРУ! СМЕРТЬ ХИЗБОЛЛЕ! СМЕРТЬ ГРУППИРОВКЕ ХАМАС! СМЕРТЬ СКИНХЕДАМ! СМЕРТЬ НАЁМНИКАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ И КОЗАЧАСТВУ! СЛАВА СВЯТОМУ ДУХУ И ИИСУСУ ХРИСТУ! СЛАВА ЦАРЮ ДАВИДУ И НАШЕМУ ГЕРАКЛУ САМСОНУ! СЛАВА БОГУ ВОИНСТВ САВАОФУ!!! СМЕРТЬ ОККУПАНТАМ! ВОЮЕМ ЗА ХРИСТА И МСТИМ ЗА ПОГИБШИХ! СЛАВА ГЕРОЯМ СИРИИ!!! СЛАВА ВОИНАМ АЛЛАХА ВОЮЮЩИМ ПРОТИВ БАШАРА АСАДА И ПУТЛЕРА!!! СЛАВА ТАХРИР АШ ШАМ И РУРРАС АД ДИН!!! СЛАВА ВОИНАМ ТАХРИР АШ ШАМ!!! УКРАИНЦЫ! МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ СЕЙЧАС ТАХРИР АШ ШАМ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!! ВСТУПАЙ В АРМИЮ БОГА! СЛАВА ПАРТИЗАНАМ ДАГЕСТАНА И ЧЕЧНИ!!! СЛАВА ЖЕНЩИНАМ УКРАИНЫ ВЗЯВШИМ В РУКИ ОРУЖИЕ!!! СМЕРТЬ АЯТОЛЛАМ ИРАНА СОЮЗНИКАМ ПУТЛЕРА И АСАДА!!!
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13.03.2022 13:35 Відповісти
За кожного відплатимо десятикратно. Смерть кацапським окупантам.
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13.03.2022 14:40 Відповісти
Макаревич песня: "Моя страна сошла с ума и я ничем не могу помочь"

https://m.youtube.com/watch?v=nWEFlXY6o0Y
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13.03.2022 15:18 Відповісти
Нужна помощь в распространении:
на Акции против путинского нaцизмa выходить стремно. Но у всех путинских карателей из ОМОНа и росгвардии есть соседи, друзья , личная жизнь..
не здоровайтесь и не дружите с ними и их детьми… если они зашли в помещение- сразу покидайте его. Занимайтесь мелким саботажем- заклейте им входную дверь, продырявите колёса делайте их жизнь, и жизнь их родственников невыносимой… это хоть как то поможет, и намного эффективнее чем успеть крикнуть один раз нет войне на площади..
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13.03.2022 20:04 Відповісти
Всем украинцам!!! Большинство россиян против фашистского ZверстVа которое они устроили на Вашей земле. За всех как всегда всё решили в кремле. И ***** путинское зная что с ним сделают то же самое что и с Николашкой 100 лет назад, приказал сажать в тюрьмы или отправлять на фронт тех кто против этого анти-братского безумия и этого ура-фашизма, кто говорит что против войны. В России людей отгородили от оружия, и они кроме как выть на площадях ни на что не способны. Россия это один большой концлагерь. Матерям срочников (пушечного мяса) нагло лгут что их сын не идёт туда, и от них скрывают что их сыновья там гибнут или попадают в плен, потому что из-за того что войну назвали "спец-операцией" дало кремлёвским негодяям власть засекретить потери. Те россияне которые поддерживают ***** - либо вата либо жертвы пропаганды которое промыло им мозги окончательно. Свободных СМИ у нас больше нету. Заткнули рты почти всем, и то оставшиеся не рыпаются. Те кто выходят на улицы - готовы стать мучениками режима, остальные против войны, но боятся озвучивать свою позицию вне дома, так как у нас НКВДшная гестаповщина. Россия с 2014 года стала террористическим государством оккупировавшим Крым, подаренный Украине Хрущёвым, и их мечта оттяпать Донбасс и Луганщину от Украины, и лишить саму Украину возможности сопротивляться. Я хочу пожелать украинцам здоровья, стойкости и веры в победу. Это абсурд, но россияне понимают что если украинцы не выстоят, то весь народ попересажают. Слава Украине! Героям слава!
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13.03.2022 21:30 Відповісти
ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ ОДИН З ПУТІНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ КОРРУПЦІОНЕРОВ ЖИТИ НЕ ПОВИНЕН !!!
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14.03.2022 06:28 Відповісти
 
 