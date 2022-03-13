Ночью захватчики нанесли авиаудары по трем селам Житомирщины. ФОТО
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Ночью три села Житомирской области попали под авиаудары российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает полиция Житомирской области.
"Ночью 12 марта в полицию поступило сообщение об авиаударах, совершенных по селам Будо-Воробьи и Старые Воробьи Малинской громады. В результате взрывов разрушены и повреждены дома. По имеющейся информации, никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении.
Кроме того, около 4 часов авиаудары были нанесены по селе Морозовцы Коростенского района, в результате чего разрушены несколько жилых домов и почти все другие здания села остались без крыш и окон. По предварительной информации, обошлось без жертв.
В обеденное время жители пгт Червоного Бердичевского района сообщили в полицию о том, что на расстоянии около 2 км от крайнего дома поселка обнаружены следы взрыва неизвестного боеприпаса глубиной до 3 м и диаметром до 5 м.
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