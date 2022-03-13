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Житомирщина (1314) обстрел (20205)

Ночью захватчики нанесли авиаудары по трем селам Житомирщины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью три села Житомирской области попали под авиаудары российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает полиция Житомирской области.

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"Ночью 12 марта в полицию поступило сообщение об авиаударах, совершенных по селам Будо-Воробьи и Старые Воробьи Малинской громады. В результате взрывов разрушены и повреждены дома. По имеющейся информации, никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении.

Кроме того, около 4 часов авиаудары были нанесены по селе Морозовцы Коростенского района, в результате чего разрушены несколько жилых домов и почти все другие здания села остались без крыш и окон. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Ночью захватчики нанесли авиаудары по трем селам Житомирщины 01

В обеденное время жители пгт Червоного Бердичевского района сообщили в полицию о том, что на расстоянии около 2 км от крайнего дома поселка обнаружены следы взрыва неизвестного боеприпаса глубиной до 3 м и диаметром до 5 м.

Ночью захватчики нанесли авиаудары по трем селам Житомирщины 02

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Ночью захватчики нанесли авиаудары по трем селам Житомирщины 03
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окупанти рвуться на житомирську трассу..відрізати Київ від постачання
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13.03.2022 12:22 Ответить
відсмокчуть. ************ як завжди, а решта здохне в лісах.
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13.03.2022 12:28 Ответить
 
 