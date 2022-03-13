Оккупанты нанесли удар по газораспределительной станции в Харьковской области

В результате очередного обстрела в ночь на воскресенье, 13 марта, вражеские ракеты попали в установку комплексной подготовки газа ГПУ "Шебелинкагаздобыча" вблизи с. Глазуновка Изюмского района Харьковской области. Как следствие на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Информация о пожаре поступила от оператора объекта в субботу 12 марта в 22:37. К моменту прибытия пожарных горели здание операторной и газовый сепаратор.

"Наблюдалось интенсивное факельное горение газа по установке и трубопроводу, находящемуся возле помещения операторной, разрушительные повреждения помещения операторной. Площадь пожара составляла около 300 кв.м", - отметили в ГСЧС.

Для локализации пожара спасатели перекрыли все запорные арматуры, ведущие к поврежденным установкам и трубопроводам и провели их охлаждение. После этого интенсивность горения значительно снизилась.

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По предварительным данным, погибших нет, один работник предприятия был травмирован.

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