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війна (56511) обстріл (21114) пожежа (3746) Харківщина (4281) ДСНС (4463)

Окупанти завдали удару по газорозподільчій станції в Харківській області

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Внаслідок чергового обстрілу в ніч на неділю, 13 березня, ворожі ракети влучили в установку комплексної підготовки газу ГПУ "Шебелинкагазвидобування" поблизу с. Глазунівка Ізюмського району Харківської області. Як наслідок на об'єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

Інформація про пожежу надійшла від оператора об'єкту в суботу о 22:37 12 березня. На момент прибуття вогнеборців горіли будівля операторної та газовий сепаратор.

"Спостерігалось інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що знаходиться біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної. Площа пожежі складала близько 300 кв.м", - зазначили в ДСНС.

Для локалізації пожежі рятувальники перекрили усі запірні арматури, що ведуть до пошкоджених установок та трубопроводів та провели їх охолодження. Після цього інтенсивність горіння значно зменшилася.

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За попередніми даними, загиблих немає, один працівник підприємства був травмований.

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Автор: Наталя Джума
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Дебіли не розуміють, що залишивши нас без газу, залишать себе без останньої можливості продавати газ Європі і заробляти валюту. Північний потік не потягне всі обсяги.
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13.03.2022 12:41 Відповісти
Ну, там есть еще "Северный поток 1", который действует з 2011 г.. И про него шото все дружно "забыли". ( 55 млрд.м3./год).
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13.03.2022 13:28 Відповісти
Коли ЗСУ *********** Керченський міст?
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13.03.2022 12:42 Відповісти
 
 