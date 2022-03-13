Оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска на подступах к Киеву с восточной стороны перешли к обороне. Не исключено, что после пополнения сил будет предпринята попытка наступления на левобережную часть.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба ВСУ.
Сообщается, что противник блокирует трассу Е95 в направлении Бровары-Борисполь и продолжает перегруппировку войск.
"Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", - говорится в сообщении.
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А что вам сровнять с землей блокпосты врага артиллерией или даже точкой У религия запрещает? Иликак всегда доведете до полного пздца а потом будете перемирия устраивать и в блокадный Киев гуманитарку возить под контролем рашистов?
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Слава нації
Смерть москалям
А если население близлежащих сёл будет вовремя сообщать координаты позиций РСЗО, то левобережная часть Киева обойдется без жертв и разрушений. Всё просто.
а чего ждем не наступаем на них а даем перегрупироваться и всей мощью ударить по киеву?