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Оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева, - Генштаб

Российские войска на подступах к Киеву с восточной стороны перешли к обороне. Не исключено, что после пополнения сил будет предпринята попытка наступления на левобережную часть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Сообщается, что противник блокирует трассу Е95 в направлении Бровары-Борисполь и продолжает перегруппировку войск.

"Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+15
Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування
А что вам сровнять с землей блокпосты врага артиллерией или даже точкой У религия запрещает? Иликак всегда доведете до полного пздца а потом будете перемирия устраивать и в блокадный Киев гуманитарку возить под контролем рашистов?
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13.03.2022 14:20
+13
Потрібно формувати "знищувальні загони" і виходити на полювання в Київську область зараз а не чекати на блокпостах Києва готуючи відрами пельмені і попиваючи гарячий чайок. Кацапи поряд але розпорошені по селам де грабують, вбивають і гвалтують... "Пєльмєні вам нравяться?" В горло лізуть? Я не військовий, але навіть мені видається що обрана тактика пасивного очікування "великого наступу" під залпи артилерії по пристріляним напрямкам невірна! Що там ***** казало, памятаєте? "Курочка по зьорнишку тук-тук-тук". Вони тихо винищують населення київщини...
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13.03.2022 14:29
+12
опа залутали ышо 1 бмд 4 или 3
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13.03.2022 14:21
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*******...щей падли звідтам лізуть..
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13.03.2022 14:17 Ответить
от там би перед перемовинами по них вье...бати добряче
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13.03.2022 14:18 Ответить
Взрывайте мосты, а что делать?
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13.03.2022 14:17 Ответить
остаётся только уничтожать орков, они в пукинстане скоро закончатся..
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13.03.2022 14:18 Ответить
орки
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13.03.2022 14:26 Ответить
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13.03.2022 14:18 Ответить
хотя попереджали всіх нас..шо цей тиждень буде..ой не легким
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13.03.2022 14:19 Ответить
Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування
А что вам сровнять с землей блокпосты врага артиллерией или даже точкой У религия запрещает? Иликак всегда доведете до полного пздца а потом будете перемирия устраивать и в блокадный Киев гуманитарку возить под контролем рашистов?
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13.03.2022 14:20 Ответить
Не практично використовувати У яких замало на блок пости. У Ростові величезна купа формується для наступу...Краще туди....
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13.03.2022 14:36 Ответить
... невже в нас є генштаб цікаво і розробив вже стратегію повного оточення Києва.
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13.03.2022 14:54 Ответить
опа залутали ышо 1 бмд 4 или 3
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13.03.2022 14:21 Ответить
Наче українські прапори на шевронах?
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13.03.2022 15:09 Ответить
у невест кадыркина свои тараканы...просто нэ заважайтэ.
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13.03.2022 14:22 Ответить
Ху ..вам а не Київ
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 14:25 Ответить
ну, тут всё наступление от бензовозов зависит. Если население будет вовремя сообщать о передвижении заправщиков, то техника останется на местах не заправленная, и наступать можно будет только а пешем порядке.
А если население близлежащих сёл будет вовремя сообщать координаты позиций РСЗО, то левобережная часть Киева обойдется без жертв и разрушений. Всё просто.
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13.03.2022 14:26 Ответить
Який же розумний та видатний у нас Генштаб!!!! Наступ на Київ та Донбас вони вже передбачили, а тепер кажуть, що "може бути". У циганки більше шансів предбачити, аніж у цих штабних крис. Звісно, після захоплення Київа та поступок на їх вимоги, рашисти попруть далі. Згадайте тактику Гітлера. Бачу, що історія це той предмет, який не вивчали у школі владні шоумени.
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13.03.2022 14:27 Ответить
Генштаб свою справу робить добре,а ось чим займається Зеленський з його офісом - тільки знімають відеоролики,бо нічого іншого не вміють!Аби профани-шоумени не заважали ЗСУ!!!
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13.03.2022 14:38 Ответить
Кацапи тупі і соціально відсталі. Тому вважають що досить їм захопити який "сакральний трон" і все українське населення так само як і тупі кацапи навкарачки поповзе до того "трону" вимолювати собі посади "на кормлєніє". Але ми інші і "сакральних тронів" у нас немає і ніколи не було.
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13.03.2022 17:11 Ответить
Потрібно формувати "знищувальні загони" і виходити на полювання в Київську область зараз а не чекати на блокпостах Києва готуючи відрами пельмені і попиваючи гарячий чайок. Кацапи поряд але розпорошені по селам де грабують, вбивають і гвалтують... "Пєльмєні вам нравяться?" В горло лізуть? Я не військовий, але навіть мені видається що обрана тактика пасивного очікування "великого наступу" під залпи артилерії по пристріляним напрямкам невірна! Що там ***** казало, памятаєте? "Курочка по зьорнишку тук-тук-тук". Вони тихо винищують населення київщини...
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13.03.2022 14:29 Ответить
Ми південніше Яготина маємо пів тисячі автоматів і тупо стоїмо на блокпостах. За Супоєм нам заздрять, бо їм практично не дали зброї. Кацапи там можуть рвонути аж на Золотоношу. Невже за 2 тижні не можуть доставити людям хоча б автомати? Тупо, як при совку - Черкаська обл. тилова, значить зброю не дають. А те що до них легше дійти, як до нас, нікого не колише ((
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13.03.2022 16:43 Ответить
Це ви так намагаєтесь прикрити ВЛАСНУ ЗЛОЧИННУ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ відносно проведення операції по деблокації Маріуполя?! Я правий, "чинуши в погонах" з ГШ?
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13.03.2022 14:32 Ответить
А хіба були сумніви? Сподіваюся, що Троя вдруге не згорить!
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13.03.2022 14:33 Ответить
"Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування.

а чего ждем не наступаем на них а даем перегрупироваться и всей мощью ударить по киеву?
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13.03.2022 14:47 Ответить
Мені от все ж цікаво: а чи є НАШІ ДРГ, котрі б розстрілювали та вирізали ці кацапські блокпости? Або десь із лісу шмаляли техніку? Стрельнув і змінив позицію. Чому більшість дій ведуться "лоб в лоб", а тальки кацапня завмирає, їх майже залишають ц спокої? Скажу чесно, я не великий спеціаліст, можливо на все те є поважні причини - але питання таки виникають (особливо щодо бокового обстрілу кацапоколон під час руху малими, майже невловимими мобільними групами).
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13.03.2022 15:19 Ответить
Авжеж є.
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13.03.2022 16:40 Ответить
 
 