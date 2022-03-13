Окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська на підступах до Києва зі східного боку перейшли до оборони. Не виключено, що після поповнення сил буде зроблена спроба наступу на лівобережну частину.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ
Повідомляється, що противник блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль і продовжує перегрупування військ.
"Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 FT FT
показати весь коментар13.03.2022 14:20
+13 НБ
показати весь коментар13.03.2022 14:29
+12 Шимус
показати весь коментар13.03.2022 14:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А что вам сровнять с землей блокпосты врага артиллерией или даже точкой У религия запрещает? Иликак всегда доведете до полного пздца а потом будете перемирия устраивать и в блокадный Киев гуманитарку возить под контролем рашистов?
..
Слава нації
Смерть москалям
А если население близлежащих сёл будет вовремя сообщать координаты позиций РСЗО, то левобережная часть Киева обойдется без жертв и разрушений. Всё просто.
а чего ждем не наступаем на них а даем перегрупироваться и всей мощью ударить по киеву?