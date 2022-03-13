Окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва, - Генштаб

Російські війська на підступах до Києва зі східного боку перейшли до оборони. Не виключено, що після поповнення сил буде зроблена спроба наступу на лівобережну частину.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ

Повідомляється, що противник блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль і продовжує перегрупування військ.

"Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович