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Окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва, - Генштаб

Російські війська на підступах до Києва зі східного боку перейшли до оборони. Не виключено, що після поповнення сил буде зроблена спроба наступу на лівобережну частину.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ

Повідомляється, що противник блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль і продовжує перегрупування військ.

"Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування
А что вам сровнять с землей блокпосты врага артиллерией или даже точкой У религия запрещает? Иликак всегда доведете до полного пздца а потом будете перемирия устраивать и в блокадный Киев гуманитарку возить под контролем рашистов?
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13.03.2022 14:20
+13
Потрібно формувати "знищувальні загони" і виходити на полювання в Київську область зараз а не чекати на блокпостах Києва готуючи відрами пельмені і попиваючи гарячий чайок. Кацапи поряд але розпорошені по селам де грабують, вбивають і гвалтують... "Пєльмєні вам нравяться?" В горло лізуть? Я не військовий, але навіть мені видається що обрана тактика пасивного очікування "великого наступу" під залпи артилерії по пристріляним напрямкам невірна! Що там ***** казало, памятаєте? "Курочка по зьорнишку тук-тук-тук". Вони тихо винищують населення київщини...
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13.03.2022 14:29
+12
опа залутали ышо 1 бмд 4 или 3
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13.03.2022 14:21
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*******...щей падли звідтам лізуть..
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13.03.2022 14:17 Відповісти
от там би перед перемовинами по них вье...бати добряче
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13.03.2022 14:18 Відповісти
Взрывайте мосты, а что делать?
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13.03.2022 14:17 Відповісти
остаётся только уничтожать орков, они в пукинстане скоро закончатся..
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13.03.2022 14:18 Відповісти
орки
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13.03.2022 14:26 Відповісти
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13.03.2022 14:18 Відповісти
хотя попереджали всіх нас..шо цей тиждень буде..ой не легким
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13.03.2022 14:19 Відповісти
Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування
А что вам сровнять с землей блокпосты врага артиллерией или даже точкой У религия запрещает? Иликак всегда доведете до полного пздца а потом будете перемирия устраивать и в блокадный Киев гуманитарку возить под контролем рашистов?
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13.03.2022 14:20 Відповісти
Не практично використовувати У яких замало на блок пости. У Ростові величезна купа формується для наступу...Краще туди....
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13.03.2022 14:36 Відповісти
... невже в нас є генштаб цікаво і розробив вже стратегію повного оточення Києва.
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13.03.2022 14:54 Відповісти
опа залутали ышо 1 бмд 4 или 3
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13.03.2022 14:21 Відповісти
Наче українські прапори на шевронах?
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13.03.2022 15:09 Відповісти
у невест кадыркина свои тараканы...просто нэ заважайтэ.
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13.03.2022 14:22 Відповісти
Ху ..вам а не Київ
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 14:25 Відповісти
ну, тут всё наступление от бензовозов зависит. Если население будет вовремя сообщать о передвижении заправщиков, то техника останется на местах не заправленная, и наступать можно будет только а пешем порядке.
А если население близлежащих сёл будет вовремя сообщать координаты позиций РСЗО, то левобережная часть Киева обойдется без жертв и разрушений. Всё просто.
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13.03.2022 14:26 Відповісти
Який же розумний та видатний у нас Генштаб!!!! Наступ на Київ та Донбас вони вже передбачили, а тепер кажуть, що "може бути". У циганки більше шансів предбачити, аніж у цих штабних крис. Звісно, після захоплення Київа та поступок на їх вимоги, рашисти попруть далі. Згадайте тактику Гітлера. Бачу, що історія це той предмет, який не вивчали у школі владні шоумени.
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13.03.2022 14:27 Відповісти
Генштаб свою справу робить добре,а ось чим займається Зеленський з його офісом - тільки знімають відеоролики,бо нічого іншого не вміють!Аби профани-шоумени не заважали ЗСУ!!!
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13.03.2022 14:38 Відповісти
Кацапи тупі і соціально відсталі. Тому вважають що досить їм захопити який "сакральний трон" і все українське населення так само як і тупі кацапи навкарачки поповзе до того "трону" вимолювати собі посади "на кормлєніє". Але ми інші і "сакральних тронів" у нас немає і ніколи не було.
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13.03.2022 17:11 Відповісти
Потрібно формувати "знищувальні загони" і виходити на полювання в Київську область зараз а не чекати на блокпостах Києва готуючи відрами пельмені і попиваючи гарячий чайок. Кацапи поряд але розпорошені по селам де грабують, вбивають і гвалтують... "Пєльмєні вам нравяться?" В горло лізуть? Я не військовий, але навіть мені видається що обрана тактика пасивного очікування "великого наступу" під залпи артилерії по пристріляним напрямкам невірна! Що там ***** казало, памятаєте? "Курочка по зьорнишку тук-тук-тук". Вони тихо винищують населення київщини...
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Ми південніше Яготина маємо пів тисячі автоматів і тупо стоїмо на блокпостах. За Супоєм нам заздрять, бо їм практично не дали зброї. Кацапи там можуть рвонути аж на Золотоношу. Невже за 2 тижні не можуть доставити людям хоча б автомати? Тупо, як при совку - Черкаська обл. тилова, значить зброю не дають. А те що до них легше дійти, як до нас, нікого не колише ((
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13.03.2022 16:43 Відповісти
Це ви так намагаєтесь прикрити ВЛАСНУ ЗЛОЧИННУ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ відносно проведення операції по деблокації Маріуполя?! Я правий, "чинуши в погонах" з ГШ?
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13.03.2022 14:32 Відповісти
А хіба були сумніви? Сподіваюся, що Троя вдруге не згорить!
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13.03.2022 14:33 Відповісти
"Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування.

а чего ждем не наступаем на них а даем перегрупироваться и всей мощью ударить по киеву?
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13.03.2022 14:47 Відповісти
Мені от все ж цікаво: а чи є НАШІ ДРГ, котрі б розстрілювали та вирізали ці кацапські блокпости? Або десь із лісу шмаляли техніку? Стрельнув і змінив позицію. Чому більшість дій ведуться "лоб в лоб", а тальки кацапня завмирає, їх майже залишають ц спокої? Скажу чесно, я не великий спеціаліст, можливо на все те є поважні причини - але питання таки виникають (особливо щодо бокового обстрілу кацапоколон під час руху малими, майже невловимими мобільними групами).
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13.03.2022 15:19 Відповісти
Авжеж є.
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13.03.2022 16:40 Відповісти
 
 