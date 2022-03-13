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Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Противник зосередив свої сили на наступі в зоні ООС, – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович на черговому брифінгу щодо російської агресії проти України повідомив, що окупанти остаточно визначилися з напрямком активних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Противник визначився із напрямком основних зусиль та зосередився на наступі на наші сили у зоні ООС, зазначив Арестович.

"Ми стримуємо його, завдаємо потужних ударів у відповідь. Було знищено значну живу силу і техніку противника в Херсонській області", - сказав він.

За словами Арестовича, "тримаються Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київщина". "На півночі та в районі Харкова противника зупинено, він здійснює перегрупування, підтягування сил та активних бойових дій не веде", - сказав він.

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Сили навпроти ССО - «пішов за молоком отямився в полоні)
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13.03.2022 13:07 Відповісти
Ну так путин на 99% достиг чего хотел. Вода в Крым есть, коридор сухопутный есть, осталось чуток луганской и донецкой области взять и все. Он больше и не хотел. Только это его цель. А нападение на севере на Киев, Харьков и тд - это просто отвлекающий маневр для отвлечения сил. Он и не собирался их брать. Ну попутно разбомбил все что мог... Так что все понятно.
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13.03.2022 13:44 Відповісти
Дятел, не неси херню! Никакой воды в Крым орки не пустили, поэтому ПНХ!
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13.03.2022 14:04 Відповісти
Ось цьому абирвалу хотілося б сказати. Ти це напиши *****,може він вже заспокоїться,коли ти йому доложиш.Усі ці кацапські придурки думають- саме його чує і йому вірить *****.
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13.03.2022 15:11 Відповісти
АРЕСТОВИЧ, ТИ ВИЗНАЧИСЬ! ГЕНШТАБ КАЖЕ - НА ЛІВОБЕРЕЖНУ ЧАСТИНУ КИЄВА, А ТИ - НА ДІЛЯНЦІ ООС. ХТОСЬ ІЗ ВАС ЛОХ...
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13.03.2022 14:37 Відповісти
 
 