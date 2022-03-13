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Геращенко - Кадырову: Хватит отсиживаться в подвале в Иванкове, как крыса!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Геращенко - Кадырову: Хватит отсиживаться в подвале в Иванкове, как крыса!

Председатель Чечни Рамзан Кадыров может находиться в Иванкове на Киевщине.

Такую гипотезу высказал в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Недаром я призвал Кадырова приехать в Украину. Но ведь мы так не договаривались, Рамзан. Ты же не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя, Рамзан, а не прячься, как крыса по подвалам!" , – написал Геращенко.

Впрочем, официального подтверждения, что Кадыров находится в Украине, пока нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные преступления и места пребывания кадыровских оккупантов в Украине. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+80
Хорошая цель для Байрактара. Уничтожение этой Дичи потрясёт весь Кавказ, так что попытайтесь использовать шанс
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13.03.2022 14:20
+66
Смерть этого ******* полностью изменила бы ситуацию в Чечне. Режим бы пал и люди бы там открыли маленький, но фронт и резали бы русню им садили их на бутылки
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13.03.2022 14:23
+35
Представляю, что бы творилось на московии, возьми кадырку в плен.
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13.03.2022 14:22
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Хорошая цель для Байрактара. Уничтожение этой Дичи потрясёт весь Кавказ, так что попытайтесь использовать шанс
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13.03.2022 14:20 Ответить
Смерть этого ******* полностью изменила бы ситуацию в Чечне. Режим бы пал и люди бы там открыли маленький, но фронт и резали бы русню им садили их на бутылки
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13.03.2022 14:23 Ответить
***** сє маленькій...
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13.03.2022 14:27 Ответить
Лучше кинуть на него основные силы спецназа, чтобы взять живым. Это будет шах для русни.
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13.03.2022 14:31 Ответить
Сомневаюсь что ссыкливый кадырка в Украине.Но если вдруг это так, то дааа было бы неплохо умертвить эту амёбу
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13.03.2022 14:32 Ответить
да вроде да, расейские сми говорят, что эта бородатая ***** вроде как в Украину заехала.
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13.03.2022 14:52 Ответить
Лучше взять живым и потом торговаться с ****** в обмен на полный вывод его оккупационного стада из Украины.
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13.03.2022 15:55 Ответить
А ви думаєте пуйло відіслав його в Україну, щоб потім за нього торгуватись? Скорішь за все він йому вже набрид, як гірка редька, тому пуйло і хоче його утилізації.
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13.03.2022 16:54 Ответить
Сколько бы ослиц и ослов было бы спасено от позора!
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13.03.2022 15:23 Ответить
А овечек?
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14.03.2022 15:17 Ответить
Байрактар, спецназ... Не тратьте на нього сили, або сам вилізе, або ми крок за кроком до нього прийдемо... І не буде у нього героїчної смерті, як не було героїчного життя, він і вся його наволоч терористи, і здохнуть як терористи. Хто він такий, щоб ризикувати життями наших хлопців, всьому свій час.
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13.03.2022 17:56 Ответить
Де этот ГанДон
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13.03.2022 14:20 Ответить
Дон, дон, дон....
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13.03.2022 14:22 Ответить
разучивет без диалекта сказать "Україна це круто!" )
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13.03.2022 14:29 Ответить
Паляниця ))
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13.03.2022 17:57 Ответить
до полону готуються ))
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13.03.2022 18:00 Ответить
Эх Тоха, Тоха, время идет, а ты нихрена не умнеешь. Сейчас, ага, дыркин приедет в Украину, а если вернется, то в Чечне в его кресле уже другой орел гнездо свил скажеш тоже
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13.03.2022 14:21 Ответить
если он приедет, то американцы вычислят то место где он прячется не хуже чем и уже зажмуренных генералов. ну и у кобзона на концерте ряд своей полутушкой пополнит )
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13.03.2022 14:32 Ответить
Не приїде... якби був у Іванкові, то вийшов би на фоні якоїсь відомої споруди писати звернення, а так це вкид тупо для зайвохромосомних, щоб підняти бойовий дух.
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13.03.2022 14:56 Ответить
та це зрозуміло. кадирівці - це чисто розпальцовочні понти на парашну сцикливу публіку.
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13.03.2022 15:07 Ответить
ВівцеДон
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13.03.2022 14:21 Ответить
Точнее ХонГильДон, парень с волосатой свирелью в губах...
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13.03.2022 14:22 Ответить
Представляю, что бы творилось на московии, возьми кадырку в плен.
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13.03.2022 14:22 Ответить
Сказали би Слава Україні.
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13.03.2022 17:58 Ответить
Цього ослоїоба будуть ******* всім Києвом)))
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13.03.2022 14:22 Ответить
Я вже думала про це: виставити його в одному спідньому в клітці на Хрещатику, і кожен охочий може плювати в нього шматочками сала. На таке дійство і сала не шкода.
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13.03.2022 16:59 Ответить
Потролив.. ************ овцетраха
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13.03.2022 14:22 Ответить
А хiба зрадники свого НАРОДУ можуть бути нормальними?
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13.03.2022 14:25 Ответить
Спочатку Кадиров старший був за незалежність Чечні, потім у другу чеченську скурвився, це правда.
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13.03.2022 14:28 Ответить
Не скурвився, а продався. Я завжди вiрив в Честь чеченського народу, а тут таке.
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13.03.2022 16:29 Ответить
Один фіг, курва робить своє діло за грощі.
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13.03.2022 19:11 Ответить
Его отец был таким же предателем
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13.03.2022 14:31 Ответить
Как говорил украинец Махно - рубайте їх хлопцi
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13.03.2022 14:23 Ответить
Если б он был в Украине его уже ФСБ сдало бы с потрохами.
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13.03.2022 14:23 Ответить
Може і здало, просто бере приклад з *****, знайшов собі бункер і сидить тихенько.
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13.03.2022 18:00 Ответить
Але краще живий, для Гааги, був би сильний моральний удар по рашці.
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13.03.2022 18:01 Ответить
брадобрей толик...кирдык ахмату..
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13.03.2022 14:24 Ответить
какой подвал? то подземный туалет-бункер. он только в таком и может отсиживаться, по примеру своего хозяина *****. сцится, что и там его замочить могут )
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13.03.2022 14:26 Ответить
А він в своїх гарних жіночих ботинках буде? Питаю бо турбуюся щоб фото було гарним...
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13.03.2022 14:29 Ответить
Ця рижа собака взагалі не варта навіть кулі. Якщо цей блошивий пес зараз в Україні, так це дуже добре! Його не треба стріляти, варто дуже добре покусати. А що буде далі, нехай для всіх буде таємницею.))))
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13.03.2022 14:29 Ответить
Вы что смеетесь? Кабздыров из под юбки ***** не вылезет куда ему на войну ехать. Он как и ***** только своих овец на войну герой посылать
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13.03.2022 14:29 Ответить
Та ну бред, не будет такое сцыкло как кадыров так рисковать. Любой шальной снаряд и все, он только в Инстаграме лихой джигит, а на деле гавно.
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13.03.2022 14:30 Ответить
Ага, щас, разбежался рыжий шакал, приехал… Его бульдозером из-под юбок наложниц не вытащить.
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13.03.2022 14:32 Ответить
..не смішіть.. ка-диров у Іванкові? - засцить проти будь-якого Українця, якщо сам на сам.. добрий вечір, я з Кавказу.. якщо шо.. дружнього до Світу..
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13.03.2022 14:32 Ответить
Кадыров, ты ***** бородатый. Давай сюда, на Киев. Не очкуй! Я тебя жду....
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13.03.2022 14:32 Ответить
Дон Ган трижды герой инстанрамма
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13.03.2022 14:33 Ответить
этого дона чмырят даже на его родине https://www.svoboda.org/a/ibragim-yangulbaev-menya-pytal-lichno-kadyrov/31708446.html
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13.03.2022 14:33 Ответить
https://www.svoboda.org/a/ibragim-yangulbaev-menya-pytal-lichno-kadyrov/31708446.html
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13.03.2022 14:34 Ответить
Бред сивой кобылы. (вибачте за кацапську язЫк).
Это мурло, нихрена не попрет за пределы Чечни. Там до 2-й чеченской его тейп (ну типа клан родоплеменной) беной , где то в середине иерархии. Но выскочил благодаря баблу (дани, откату) во власть. Все остальные племена, сильно обижены. Он понимает, что чеченская, дагестанская, ингушская, (да и вообще вайнахи), его достанут везде.
Он не может бросить свою территорию, иначе пиZZZ дец власти, и счастью.
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13.03.2022 14:35 Ответить
А он там как, со своим персональным осликом?
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13.03.2022 14:35 Ответить
овцой
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13.03.2022 14:36 Ответить
Вальнути би падлу. Народ Ічкерії нам би дякую сказав.
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13.03.2022 14:36 Ответить
Ишак - шайтан наверное пассивный ,он ждёт кайфа. От кайфа который его и его ******** ожидает - они откинутся.Поймали бы эту обезьяну - поржали бы когда он будет размазывать сопли , плакать и сосать. Ждём-с
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13.03.2022 14:39 Ответить
Чому мовчить ФСБ і не надає відомості про місце його знаходження? Плохо работают!
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13.03.2022 14:39 Ответить
им ща не до бородатого,их фюрер прессует https://news.liga.net/politics/news/putin-nachal-repressii-protiv-slujby-fsb-kotoraya-sobirala-informatsiyu-ob-ukraine-meduza
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13.03.2022 14:46 Ответить
непогано б було щоб вони його у відповідь пресонули...
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13.03.2022 14:52 Ответить
Гитлер тоже во время ВМВ под Винницу приезжал. Помогло ему?
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13.03.2022 14:40 Ответить
Геращенко ,не смеши народ ,Кадыров хитрожопый ***** ,хер его какими калачами заманишь в Украину ...
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13.03.2022 14:43 Ответить
баба бородатая )
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13.03.2022 14:43 Ответить
Кому цей осло..б здався? Стільки галасу через якесь чмо....
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13.03.2022 14:45 Ответить
Хто? Ссикливий Рамзанка Диров приїхав до України? ))) Не смішіть, то такий самий бункерний пацюк, як і його кишенькове Уйло! )
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13.03.2022 14:49 Ответить
Таки є відео наради рамзана з своїми комбатами що світяться в роліках. Пише що Київська область.
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13.03.2022 14:52 Ответить
Рамзан, бери Москву! Дорога открыта! Отомсти кацапам за детей Беслана, за смерть отца!
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13.03.2022 14:52 Ответить
Ну з москвою в нього проблем нема, на дітей Беслана думаю побоку а вот хто батька підірвав то версій багато.
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13.03.2022 15:00 Ответить
Конечно от этих сцыкунов больше вони чем удобрения... Раз уж приехали будем их оформлять в лучших украинских традициях.
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13.03.2022 14:57 Ответить
Этот месяц март. Николай 1 скончался 2 марта, Сталин умер 5 марта , Константин Черненко умер 10 марта, Александр 2 был убит 13 марта ,Николай 2 отрёкся 15 марта, Иван Грозный умер 18 марта, Павел 1был прибит табакеркой 24 марта Дай Бог что бы март месяц не подвел, Оправдал надежду людей особенно Украины . С Вами Бог дорогие Украинцы. Аминь.
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13.03.2022 14:58 Ответить
Та он говно.... Предал отца своего... и предал давно свою Родину, Чечню.... Он обоссыться вступить в бой !!!! ссучий потрох...!!!!
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13.03.2022 15:16 Ответить
Ого, рамзанка диров завітав сюди шкварочок скуштувати?
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13.03.2022 15:21 Ответить
не обращайтесь так к ********* какдырову... его горный ишак ****, его козел ****, его конь ****... грязный он...
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13.03.2022 15:36 Ответить
нужно освободить Кавказ от кадырки.
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13.03.2022 15:51 Ответить
Может есть чеченцы или ичкерцы, просто не совсем понимаю как правильно называется эта национальность, без обид. Просто не пойму, вы стояли много лет против раши, как получилось, что пришел Кадыров и все закончилось. Я просто не знаю реально, как так получилось и почему. Причем перелопатил интернет, и не нашел точного ответа. Многие говорят, что в Грозном и везде просто убивали любых славян, ну изначально, забирали квартиры и т.д. это правда?
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13.03.2022 16:13 Ответить
Вообще то хотелось бы услышать от самих чеченцев. И правда ли, что убивали русских в своих городах и выгоняли их? Для понимания, правда или нет?
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13.03.2022 16:15 Ответить
Малоймовірно. Його грохнути черга навіть в рф. І його б фсб сдало
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13.03.2022 16:15 Ответить
Да,самое большое наказание для этого *******,выдать настоящим гражданам и патриотам чечни! Я дамаю,даже лабутенов от него неостанется!
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13.03.2022 16:34 Ответить
Советую не убивать, поставять другого, более адекватного, то проблем будет больше, пуст этот козлобородый играется в войнушку, на его охрану уходят большие силы, отвлекает от БД
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14.03.2022 01:27 Ответить
а не ховайся як щур по підвалах
не щур а пацюк
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14.03.2022 04:37 Ответить
Не обижайте пацюків він свінособака....
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14.03.2022 09:38 Ответить
Академик КаДЫРка, чего ты прячешся на Чечне? Если чурка-КаДЫРка такой смелый, сам приезжай в Украину и мы надерем тебе задницу https://www.youtube.com/watch?v=eLgOqcA2Qrg
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14.03.2022 12:47 Ответить
 
 