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Геращенко - Кадырову: Хватит отсиживаться в подвале в Иванкове, как крыса!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Председатель Чечни Рамзан Кадыров может находиться в Иванкове на Киевщине.
Такую гипотезу высказал в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Недаром я призвал Кадырова приехать в Украину. Но ведь мы так не договаривались, Рамзан. Ты же не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове. Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя, Рамзан, а не прячься, как крыса по подвалам!" , – написал Геращенко.
Впрочем, официального подтверждения, что Кадыров находится в Украине, пока нет.
Топ комментарии
+80 дмитрий иванов 527db324
показать весь комментарий13.03.2022 14:20
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показать весь комментарий13.03.2022 14:22
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Это мурло, нихрена не попрет за пределы Чечни. Там до 2-й чеченской его тейп (ну типа клан родоплеменной) беной , где то в середине иерархии. Но выскочил благодаря баблу (дани, откату) во власть. Все остальные племена, сильно обижены. Он понимает, что чеченская, дагестанская, ингушская, (да и вообще вайнахи), его достанут везде.
Он не может бросить свою территорию, иначе пиZZZ дец власти, и счастью.
не щур а пацюк