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Геращенко - Кадирову: Годі відсиджуватися в підвалі в Іванкові, як щур!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Чечні Рамзан Кадиров наразі може перебувати в Іванкові на Київщині.
таку гіпотезу висловив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Недаремно я закликав Кадирова приїхати до України. Але ж ми так не домовлялися, Рамзане. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк – штурмуй Київ. Покажи себе, Рамзан, а не ховайся як щур по підвалах!", - написав Геращенко.
Втім, офіційного підтвердження, що Кадиров нині перебуває в Україні, поки немає.
Топ коментарі
+80 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар13.03.2022 14:20
+66 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.03.2022 14:23
+35 Мобильный крематорий
показати весь коментар13.03.2022 14:22
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Это мурло, нихрена не попрет за пределы Чечни. Там до 2-й чеченской его тейп (ну типа клан родоплеменной) беной , где то в середине иерархии. Но выскочил благодаря баблу (дани, откату) во власть. Все остальные племена, сильно обижены. Он понимает, что чеченская, дагестанская, ингушская, (да и вообще вайнахи), его достанут везде.
Он не может бросить свою территорию, иначе пиZZZ дец власти, и счастью.
не щур а пацюк