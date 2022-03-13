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Геращенко - Кадирову: Годі відсиджуватися в підвалі в Іванкові, як щур!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Геращенко - Кадирову: Годі відсиджуватися в підвалі в Іванкові, як щур!

Голова Чечні Рамзан Кадиров наразі може перебувати в Іванкові на Київщині.

таку гіпотезу висловив у своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Недаремно я закликав Кадирова приїхати до України. Але ж ми так не домовлялися, Рамзане. Ти ж не маєш відсиджуватися в підвалі в далекому Іванкові. Сідай на танк – штурмуй Київ. Покажи себе, Рамзан, а не ховайся як щур по підвалах!", - написав Геращенко.

Втім, офіційного підтвердження, що Кадиров нині перебуває в Україні, поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви заганяєте мене в кут, - Кадиров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+80
Хорошая цель для Байрактара. Уничтожение этой Дичи потрясёт весь Кавказ, так что попытайтесь использовать шанс
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13.03.2022 14:20
+66
Смерть этого ******* полностью изменила бы ситуацию в Чечне. Режим бы пал и люди бы там открыли маленький, но фронт и резали бы русню им садили их на бутылки
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13.03.2022 14:23
+35
Представляю, что бы творилось на московии, возьми кадырку в плен.
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13.03.2022 14:22
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Хорошая цель для Байрактара. Уничтожение этой Дичи потрясёт весь Кавказ, так что попытайтесь использовать шанс
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13.03.2022 14:20 Відповісти
Смерть этого ******* полностью изменила бы ситуацию в Чечне. Режим бы пал и люди бы там открыли маленький, но фронт и резали бы русню им садили их на бутылки
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13.03.2022 14:23 Відповісти
***** сє маленькій...
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13.03.2022 14:27 Відповісти
Лучше кинуть на него основные силы спецназа, чтобы взять живым. Это будет шах для русни.
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13.03.2022 14:31 Відповісти
Сомневаюсь что ссыкливый кадырка в Украине.Но если вдруг это так, то дааа было бы неплохо умертвить эту амёбу
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13.03.2022 14:32 Відповісти
да вроде да, расейские сми говорят, что эта бородатая ***** вроде как в Украину заехала.
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13.03.2022 14:52 Відповісти
Лучше взять живым и потом торговаться с ****** в обмен на полный вывод его оккупационного стада из Украины.
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13.03.2022 15:55 Відповісти
А ви думаєте пуйло відіслав його в Україну, щоб потім за нього торгуватись? Скорішь за все він йому вже набрид, як гірка редька, тому пуйло і хоче його утилізації.
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13.03.2022 16:54 Відповісти
Сколько бы ослиц и ослов было бы спасено от позора!
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13.03.2022 15:23 Відповісти
А овечек?
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14.03.2022 15:17 Відповісти
Байрактар, спецназ... Не тратьте на нього сили, або сам вилізе, або ми крок за кроком до нього прийдемо... І не буде у нього героїчної смерті, як не було героїчного життя, він і вся його наволоч терористи, і здохнуть як терористи. Хто він такий, щоб ризикувати життями наших хлопців, всьому свій час.
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13.03.2022 17:56 Відповісти
Де этот ГанДон
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13.03.2022 14:20 Відповісти
Дон, дон, дон....
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13.03.2022 14:22 Відповісти
разучивет без диалекта сказать "Україна це круто!" )
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Паляниця ))
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13.03.2022 17:57 Відповісти
до полону готуються ))
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13.03.2022 18:00 Відповісти
Эх Тоха, Тоха, время идет, а ты нихрена не умнеешь. Сейчас, ага, дыркин приедет в Украину, а если вернется, то в Чечне в его кресле уже другой орел гнездо свил скажеш тоже
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13.03.2022 14:21 Відповісти
если он приедет, то американцы вычислят то место где он прячется не хуже чем и уже зажмуренных генералов. ну и у кобзона на концерте ряд своей полутушкой пополнит )
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13.03.2022 14:32 Відповісти
Не приїде... якби був у Іванкові, то вийшов би на фоні якоїсь відомої споруди писати звернення, а так це вкид тупо для зайвохромосомних, щоб підняти бойовий дух.
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13.03.2022 14:56 Відповісти
та це зрозуміло. кадирівці - це чисто розпальцовочні понти на парашну сцикливу публіку.
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13.03.2022 15:07 Відповісти
ВівцеДон
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13.03.2022 14:21 Відповісти
Точнее ХонГильДон, парень с волосатой свирелью в губах...
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13.03.2022 14:22 Відповісти
Представляю, что бы творилось на московии, возьми кадырку в плен.
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13.03.2022 14:22 Відповісти
Сказали би Слава Україні.
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13.03.2022 17:58 Відповісти
Цього ослоїоба будуть ******* всім Києвом)))
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13.03.2022 14:22 Відповісти
Я вже думала про це: виставити його в одному спідньому в клітці на Хрещатику, і кожен охочий може плювати в нього шматочками сала. На таке дійство і сала не шкода.
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13.03.2022 16:59 Відповісти
Потролив.. ************ овцетраха
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13.03.2022 14:22 Відповісти
А хiба зрадники свого НАРОДУ можуть бути нормальними?
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13.03.2022 14:25 Відповісти
Спочатку Кадиров старший був за незалежність Чечні, потім у другу чеченську скурвився, це правда.
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13.03.2022 14:28 Відповісти
Не скурвився, а продався. Я завжди вiрив в Честь чеченського народу, а тут таке.
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13.03.2022 16:29 Відповісти
Один фіг, курва робить своє діло за грощі.
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13.03.2022 19:11 Відповісти
Его отец был таким же предателем
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13.03.2022 14:31 Відповісти
Как говорил украинец Махно - рубайте їх хлопцi
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13.03.2022 14:23 Відповісти
Если б он был в Украине его уже ФСБ сдало бы с потрохами.
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13.03.2022 14:23 Відповісти
Може і здало, просто бере приклад з *****, знайшов собі бункер і сидить тихенько.
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13.03.2022 18:00 Відповісти
Але краще живий, для Гааги, був би сильний моральний удар по рашці.
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13.03.2022 18:01 Відповісти
брадобрей толик...кирдык ахмату..
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13.03.2022 14:24 Відповісти
какой подвал? то подземный туалет-бункер. он только в таком и может отсиживаться, по примеру своего хозяина *****. сцится, что и там его замочить могут )
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13.03.2022 14:26 Відповісти
А він в своїх гарних жіночих ботинках буде? Питаю бо турбуюся щоб фото було гарним...
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Ця рижа собака взагалі не варта навіть кулі. Якщо цей блошивий пес зараз в Україні, так це дуже добре! Його не треба стріляти, варто дуже добре покусати. А що буде далі, нехай для всіх буде таємницею.))))
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Вы что смеетесь? Кабздыров из под юбки ***** не вылезет куда ему на войну ехать. Он как и ***** только своих овец на войну герой посылать
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13.03.2022 14:29 Відповісти
Та ну бред, не будет такое сцыкло как кадыров так рисковать. Любой шальной снаряд и все, он только в Инстаграме лихой джигит, а на деле гавно.
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13.03.2022 14:30 Відповісти
Ага, щас, разбежался рыжий шакал, приехал… Его бульдозером из-под юбок наложниц не вытащить.
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13.03.2022 14:32 Відповісти
..не смішіть.. ка-диров у Іванкові? - засцить проти будь-якого Українця, якщо сам на сам.. добрий вечір, я з Кавказу.. якщо шо.. дружнього до Світу..
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13.03.2022 14:32 Відповісти
Кадыров, ты ***** бородатый. Давай сюда, на Киев. Не очкуй! Я тебя жду....
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13.03.2022 14:32 Відповісти
Дон Ган трижды герой инстанрамма
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13.03.2022 14:33 Відповісти
этого дона чмырят даже на его родине https://www.svoboda.org/a/ibragim-yangulbaev-menya-pytal-lichno-kadyrov/31708446.html
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13.03.2022 14:33 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/ibragim-yangulbaev-menya-pytal-lichno-kadyrov/31708446.html
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13.03.2022 14:34 Відповісти
Бред сивой кобылы. (вибачте за кацапську язЫк).
Это мурло, нихрена не попрет за пределы Чечни. Там до 2-й чеченской его тейп (ну типа клан родоплеменной) беной , где то в середине иерархии. Но выскочил благодаря баблу (дани, откату) во власть. Все остальные племена, сильно обижены. Он понимает, что чеченская, дагестанская, ингушская, (да и вообще вайнахи), его достанут везде.
Он не может бросить свою территорию, иначе пиZZZ дец власти, и счастью.
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13.03.2022 14:35 Відповісти
А он там как, со своим персональным осликом?
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13.03.2022 14:35 Відповісти
овцой
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Вальнути би падлу. Народ Ічкерії нам би дякую сказав.
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13.03.2022 14:36 Відповісти
Ишак - шайтан наверное пассивный ,он ждёт кайфа. От кайфа который его и его ******** ожидает - они откинутся.Поймали бы эту обезьяну - поржали бы когда он будет размазывать сопли , плакать и сосать. Ждём-с
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13.03.2022 14:39 Відповісти
Чому мовчить ФСБ і не надає відомості про місце його знаходження? Плохо работают!
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13.03.2022 14:39 Відповісти
им ща не до бородатого,их фюрер прессует https://news.liga.net/politics/news/putin-nachal-repressii-protiv-slujby-fsb-kotoraya-sobirala-informatsiyu-ob-ukraine-meduza
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13.03.2022 14:46 Відповісти
непогано б було щоб вони його у відповідь пресонули...
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13.03.2022 14:52 Відповісти
Гитлер тоже во время ВМВ под Винницу приезжал. Помогло ему?
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13.03.2022 14:40 Відповісти
Геращенко ,не смеши народ ,Кадыров хитрожопый ***** ,хер его какими калачами заманишь в Украину ...
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13.03.2022 14:43 Відповісти
баба бородатая )
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13.03.2022 14:43 Відповісти
Кому цей осло..б здався? Стільки галасу через якесь чмо....
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13.03.2022 14:45 Відповісти
Хто? Ссикливий Рамзанка Диров приїхав до України? ))) Не смішіть, то такий самий бункерний пацюк, як і його кишенькове Уйло! )
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13.03.2022 14:49 Відповісти
Таки є відео наради рамзана з своїми комбатами що світяться в роліках. Пише що Київська область.
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13.03.2022 14:52 Відповісти
Рамзан, бери Москву! Дорога открыта! Отомсти кацапам за детей Беслана, за смерть отца!
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13.03.2022 14:52 Відповісти
Ну з москвою в нього проблем нема, на дітей Беслана думаю побоку а вот хто батька підірвав то версій багато.
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13.03.2022 15:00 Відповісти
Конечно от этих сцыкунов больше вони чем удобрения... Раз уж приехали будем их оформлять в лучших украинских традициях.
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13.03.2022 14:57 Відповісти
Этот месяц март. Николай 1 скончался 2 марта, Сталин умер 5 марта , Константин Черненко умер 10 марта, Александр 2 был убит 13 марта ,Николай 2 отрёкся 15 марта, Иван Грозный умер 18 марта, Павел 1был прибит табакеркой 24 марта Дай Бог что бы март месяц не подвел, Оправдал надежду людей особенно Украины . С Вами Бог дорогие Украинцы. Аминь.
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13.03.2022 14:58 Відповісти
Та он говно.... Предал отца своего... и предал давно свою Родину, Чечню.... Он обоссыться вступить в бой !!!! ссучий потрох...!!!!
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13.03.2022 15:16 Відповісти
Ого, рамзанка диров завітав сюди шкварочок скуштувати?
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13.03.2022 15:21 Відповісти
не обращайтесь так к ********* какдырову... его горный ишак ****, его козел ****, его конь ****... грязный он...
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13.03.2022 15:36 Відповісти
нужно освободить Кавказ от кадырки.
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13.03.2022 15:51 Відповісти
Может есть чеченцы или ичкерцы, просто не совсем понимаю как правильно называется эта национальность, без обид. Просто не пойму, вы стояли много лет против раши, как получилось, что пришел Кадыров и все закончилось. Я просто не знаю реально, как так получилось и почему. Причем перелопатил интернет, и не нашел точного ответа. Многие говорят, что в Грозном и везде просто убивали любых славян, ну изначально, забирали квартиры и т.д. это правда?
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13.03.2022 16:13 Відповісти
Вообще то хотелось бы услышать от самих чеченцев. И правда ли, что убивали русских в своих городах и выгоняли их? Для понимания, правда или нет?
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13.03.2022 16:15 Відповісти
Малоймовірно. Його грохнути черга навіть в рф. І його б фсб сдало
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13.03.2022 16:15 Відповісти
Да,самое большое наказание для этого *******,выдать настоящим гражданам и патриотам чечни! Я дамаю,даже лабутенов от него неостанется!
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13.03.2022 16:34 Відповісти
Советую не убивать, поставять другого, более адекватного, то проблем будет больше, пуст этот козлобородый играется в войнушку, на его охрану уходят большие силы, отвлекает от БД
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14.03.2022 01:27 Відповісти
а не ховайся як щур по підвалах
не щур а пацюк
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14.03.2022 04:37 Відповісти
Не обижайте пацюків він свінособака....
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14.03.2022 09:38 Відповісти
Академик КаДЫРка, чего ты прячешся на Чечне? Если чурка-КаДЫРка такой смелый, сам приезжай в Украину и мы надерем тебе задницу https://www.youtube.com/watch?v=eLgOqcA2Qrg
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14.03.2022 12:47 Відповісти
 
 