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Ви заганяєте мене в кут, - Кадиров
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Глава Чечні Рамзан Кадиров розізлився через застосування проти нього санкцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ви заганяєте мене у кут, а цього робити не треба. Якщо мене роздратувати і вивести з себе, то мій гнів страшний, і помста моя неконтрольована. Ось тоді зрозумієте, що ваші санкції – це квіточки", - заявив Кадиров.
Топ коментарі
+142 user1 user1
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+114 vadyan
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+79 Anastasiia Ka
показати весь коментар10.03.2022 16:56
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Кто ты без своры тиктокеров?Предатель своего народа.Пугает оно.Сам никто ж в реальности.