Ви заганяєте мене в кут, - Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров розізлився через застосування проти нього санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви заганяєте мене у кут, а цього робити не треба. Якщо мене роздратувати і вивести з себе, то мій гнів страшний, і помста моя неконтрольована. Ось тоді зрозумієте, що ваші санкції – це квіточки", - заявив Кадиров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кадиров поскаржився НАТО на бандерівців