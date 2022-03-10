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Вы загоняете меня в угол, – Кадыров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Вы загоняете меня в угол, – Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров разозлился из-за применения против него санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то мой гнев страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции – это цветочки", - заявил Кадыров.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+142
ой ой ****** пугает)) дон
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10.03.2022 16:56
+114
Хорошие санкции, надо брать
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10.03.2022 16:56
+79
Капєц, як страшно, і що воно зробить?
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10.03.2022 16:56
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Предатель своего народа уже загнан в угол своей трусостью.Иметь 30000 своих собак вокруг что бы настоящие Чеченцы тебе глотку не перерезали.За предательство своего народа Дешёвый шакал.
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10.03.2022 21:10 Ответить
Что там за санкции что оно так разозлилось, косметику и стринги ему теперь не продадут или фалоимитаторы для его псов?
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11.03.2022 01:23 Ответить
Козломордый матко-***** ты уже труп.Прибьем мудака- в день растерзания *****.
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11.03.2022 05:25 Ответить
І що це лайно зробить, голосно і грозно пердне у бік Європи?
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11.03.2022 06:23 Ответить
Главпидроблогер хон-гиль-ДОН абидилси
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11.03.2022 06:57 Ответить
Мдаааа. *******. Ішакі будуть тепер його трахати...
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11.03.2022 11:31 Ответить
Ослицы напряглись....
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11.03.2022 12:00 Ответить
О, "держите меня счас будет море крови!". Паниковский, реинкарнация.
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11.03.2022 13:01 Ответить
Санкции новые ботинки мешают купить в бутике?
Кто ты без своры тиктокеров?Предатель своего народа.Пугает оно.Сам никто ж в реальности.
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11.03.2022 15:14 Ответить
Тебя давно в угол загнал Путлер и использует как хочет.
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12.03.2022 17:10 Ответить
Ишак опущенный , дон! Бугага..
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12.03.2022 17:43 Ответить
Там, в углу, тебе и ******,..мразь.
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16.03.2022 13:55 Ответить
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