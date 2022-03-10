179 638 215
Вы загоняете меня в угол, – Кадыров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров разозлился из-за применения против него санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то мой гнев страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции – это цветочки", - заявил Кадыров.
Топ комментарии
+142 user1 user1
показать весь комментарий10.03.2022 16:56
+114 vadyan
показать весь комментарий10.03.2022 16:56
+79 Anastasiia Ka
показать весь комментарий10.03.2022 16:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Кто ты без своры тиктокеров?Предатель своего народа.Пугает оно.Сам никто ж в реальности.