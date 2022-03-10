Вы загоняете меня в угол, – Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров разозлился из-за применения против него санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы загоняете меня в угол, а этого делать не надо. Если меня разозлить и вывести из себя, то мой гнев страшен, и месть моя неконтролируема. Вот тогда поймете, что ваши санкции – это цветочки", - заявил Кадыров.

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