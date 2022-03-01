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Новости Война в Украине
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Детали ликвидации кадыровцев, собиравшихся убить Зеленского. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины 26 февраля уничтожили ударную чеченскую группировку, целью которой была ликвидация президента Владимира Зеленского. В проведении операции опирались на данные "сотрудника ФСБ РФ".

Об этом со ссылкой на данные одной из украинских разведок сообщает "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

Ключевая роль РФ была отведена захвату Киева и физической ликвидации высшего руководства страны, включая президента.

Выполнение самой грязной работы Путин поручил главе Чечни Рамзану Кадырову и во время встречи 3 февраля 2022 года лично проинструктировал его.

Задачей чеченцев была определена зачистка Киева, физическая ликвидация и профилактическая работа с украинскими лидерами.

После этого в Грозном в срочном порядке была образована ударная группировка во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Даниилом Мартыновым.

В дальнейшем они вошли в состав группировки сил Росгвардии, приданной к частям и соединениям Восточного военного округа, развернутых на территории Беларуси, которая 24 февраля начала вторжение в Украину на киевском направлении.

Разведка опубликовала отрывки из переговоров Мартынова и Кадырова, где первый докладывает о своих планах и действиях.

Детали ликвидации кадыровцев, собиравшихся убить Зеленского 01

Позже группировка вошла в Украину в составе колонны, насчитывающей более 250 единиц техники и более 1,5 тысяч личного состава "лучших бойцов Чеченской Республики".

Но уже 26 февраля на подступах к Киеву в районе Гостомельского аэропорта кадыровская гвардия понесла тяжелые потери.

Как стало известно из источников в украинской разведке, уничтожение кадыровцев стало возможно благодаря оперативной информации, полученной от анонимного источника, представившегося "сотрудником ФСБ РФ", который хочет предотвратить кровопролитие.

По словам этого источника, подтвержденным материалами перехвата, Путин, возлагая на Кадырова столь важную задачу, параллельно поручил ФСБ РФ контролировать ее выполнение. В центральном аппарате ФСБ была создана временная оперативная группа, которая фиксировала каждый шаг Кадырова и близких к нему людей.

Детали ликвидации кадыровцев, собиравшихся убить Зеленского 02

После вторжения на территорию Украины, одним из сотрудников ФСБ, якобы выступающим против войны, с целью скорейшего прекращения кровопролития, украинским спецслужбам была инициативно передана упреждающая информация о маршруте следования колонны кадыровцев и их роли в спецоперации против Украины.

26 февраля, после разведки с использованием БПЛА, Вооруженными силами Украины по двум локациям кадыровцев в районе Гостомеля был нанесен сокрушительный удар, в результате которого, по информации ГШ ВСУ, погиб близкий к Кадырову командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев.

"Даже сотрудники ФСБ считают для себя чужой войну с Украиной. Хотя не исключается, что, способствуя уничтожению элиты кадыровской гвардии, ФСБ РФ банально нанесло серьезный удар по позициям самого Кадырова в кремлевской башенной возне", - предположили в разведке.

Детали ликвидации кадыровцев, собиравшихся убить Зеленского 03
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Топ комментарии
+102
Белорусские оккупанты уже прожариваются в собстенной технике. Еще чуток, и картоха будет готова. Все будет Украина!
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01.03.2022 20:59
+61
Вони не розуміють головного: у нас не залежить перемога від керманича, а від народу. Чи зеленський чи пупкін чи дупкін... Це у них вбити зуйла і всьо... Жопа.
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01.03.2022 20:59
+56
Почему нормальные чеченцы выглядят как люди, а кадыровские чурки выглядят как обезьяны?
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01.03.2022 21:00
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****, чомусь згадав мульт "Только не єто, только не єто шеф"
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01.03.2022 21:39 Ответить
кадырову похер на своих обезъян
зевает что-то там, сопли жует, пока тот лебезит
цирк )))
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01.03.2022 21:41 Ответить
+ зевает такой мол: давайте уже быстрее у#@йте, я спать хочу
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01.03.2022 22:55 Ответить
Х@уйня какая-то. Посылать диверсантов с такими рожами в Киев. Да и спецы они никакие. Горло перерезать - да. Спецоперация - ума маловато.
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01.03.2022 21:43 Ответить
Не дуже схоже на правду.зеленському готують другий термін.Український народ б'ється з орками точно не заради зеленського,і якщо ,припустимо,його ліквідували ,то дуже сумніваюсь що наші бійці підняли б руки і пішли здаватись.
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01.03.2022 22:09 Ответить
Согласен кроме одного, насчёт второго срока. Скорее это для поднятия боевого духа сделано, откуда эта аудиозапись, происхождение её мне довольно сомнительно кажется.
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02.03.2022 00:22 Ответить
100% Вже перекрутили пораду Білого дому перенести уряд у Львів і що в разі загрози полону американці мають можливість допомогти безпечно евакуюватись Зеленському, на прпозицію втекти в США і відразу боти заволали, що герой бо не втік. Знову у фантик з Голобородька загортають.
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02.03.2022 02:01 Ответить
Потешные кадыровские обезьяны. Весь мир увидел их реальную стоимость. Одни понты и всё.
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01.03.2022 22:16 Ответить
обезьяны ипаные, наш квншик вас попустит по быстрому, только народ Украины может решать что ему делать с нашим президентом
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01.03.2022 22:45 Ответить
вытянули палец из жопы , облизали и хвастаются ...
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01.03.2022 22:46 Ответить
зачем сливать источник?
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01.03.2022 22:47 Ответить
Скорее всего с целью инициировать возню там в масквабаде.
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01.03.2022 22:51 Ответить
Особенно если никакого источника не было
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01.03.2022 22:56 Ответить
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02.03.2022 13:54 Ответить
Никто и не слил источник. Пусть теперь ФСБ с кадыркиными устроят разборки )
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01.03.2022 23:07 Ответить
Вот же ж "элитная *******",на войну на кайенах приехали! Хотя что ждать от обсосов,которые на краповые береты маршбросок на лексусах сдают.
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01.03.2022 22:48 Ответить
"ахмат сила" отсосала.
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01.03.2022 22:49 Ответить
Принцесса Нури оказалась крепче
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01.03.2022 22:57 Ответить
Думаю дейсивительно из ФСБ могли стукнуть на обезьян - там у них с кадыровцами не очень хорошие отношения в самой паРаше. Так что не удивительно.
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01.03.2022 22:50 Ответить
Я так понимаю, что кадыров сейчас сам себе наводящие вопросы задаёт, типа, а как же так и кто виноват и не подставили ли его коллеги.
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01.03.2022 23:03 Ответить
Эта рыжая обосраная обезьяна уже может начала понимать что ее правлению приходит конец.
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01.03.2022 23:31 Ответить
Вряд ли. Если бы действительно стуканули, то наши бы такой источник в секрете держали. А так скорее всего наши дезу запустили, что шухера в фсб навести, там сейчас каждого подвешивают за яйца в поисках крота, а ***** еще глубже окопалось в бункере.
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02.03.2022 02:06 Ответить
Ахмад - это чай такой?
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01.03.2022 22:50 Ответить
Ага только без бегемота
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02.03.2022 00:03 Ответить
Как-то ты ботву кацапскую напоминаешь.
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01.03.2022 23:11 Ответить
Лебезит перед ******** как грязная портовая шлюха. Кацап есть кацап.
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01.03.2022 23:09 Ответить
они бы хоть бороды сбрили для маскировки , идиоты .
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01.03.2022 23:19 Ответить
Драсти. Борода не только обязательный атрибут и предмет гордости, но и элемент запугивания трусливых ордынских витязей.
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01.03.2022 23:36 Ответить
дзякую , я не знал ...
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01.03.2022 23:39 Ответить
Элита элитой,а ***** как получили.
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01.03.2022 23:22 Ответить
Да ФСБ просто подставило кадыровцев. Видимо накопились противоречия. ФСБшники нанавидят Кадыровский беспредел, они считают, что это их прерогатива. Короче пауки в банке. Кадыров с такой армией стал бы опасен в России после того как ********* российскую армию, вот надо было и их привлечь, чтобы ослабить Кадырова.
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01.03.2022 23:38 Ответить
это же люди с твёрдыми и человечными принципами, и поверили Путину который их убивал самих.
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01.03.2022 23:46 Ответить
остался ****** без элитки а Тушуев без гурий - пули были смазаны свиным салом.... печалька....
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02.03.2022 00:02 Ответить
Запись явно не с прослушки, да и видео есть, значит либо взяли телефон с трупа, либо хакернули и скачали.
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02.03.2022 00:28 Ответить
Рашистские банкиры - валите Пукина, а то вас на РОссии не останется )
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02.03.2022 04:56 Ответить
Как его завалить,если у него только стол уже 25 метров.
Сидит где-то в бункере и ждёт "Брута".
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02.03.2022 08:59 Ответить
чаг1акъ
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02.03.2022 05:33 Ответить
ВСУ сказал в морг, значит в морг.
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02.03.2022 09:48 Ответить
крадутся твари по ночам
шайтаны бородатые
хотели в рай? пойдут к чертям
душонки их проклятые
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02.03.2022 13:25 Ответить
Зараз бородаті вже, мабудь, в своєму чеченському раю з гуріями насолоджуються.....а скоріше в українському пеклі горять.
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02.03.2022 14:29 Ответить
Завдяки таким статтям, як ця, життя "анонімного джерела, яке представилося "співробітником ФСБ РФ", яке хоче запобігти кровопролиттю" опиняється під надзвичайно великою загрозою.

Подібну інформацію можна публікувати після перемоги, щоб не допомагати ворогу знищувати людей, які надали нам надзвичайно важливу допомогу.

Але якщо для нас не важливі життя наших доброзичливців і помічників, тоді можна публікувати подібну інформацію будь-коли.
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02.03.2022 23:56 Ответить
Добре що падлу тушаєва ліквідували... мерзота рідкісна.
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03.03.2022 05:01 Ответить
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
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03.03.2022 08:24 Ответить
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