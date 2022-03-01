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Зеленський (10456) Кадиров (298) Чечня (131)

Деталі ліквідації Кадирівців, які збиралися вбити Зеленського. АУДІО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України 26 лютого знищили ударне чеченське угруповання, метою якого була ліквідація президента Володимира Зеленського. У проведенні операції спиралися на дані "співробітника ФСБ РФ".

Про це з посиланням на дані однієї з українських розвідок повідомляє "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Ключову роль РФ відвела захопленню Києва та фізичній ліквідації вищого керівництва країни, включаючи президента.

Виконання найбруднішої роботи Путін доручив главі Чечні Рамзану Кадирову і під час зустрічі 3 лютого 2022 особисто проінструктував його.

Завданням чеченців було визначено зачистку Києва, фізичну ліквідацію та профілактичну роботу з українськими лідерами.

Після цього в Грозному терміново було утворено ударне угруповання на чолі з помічником Кадирова по силовому блоку Данилом Мартиновим.

Надалі вони увійшли до складу угруповання сил Росгвардії, приданого до частин та з'єднань Східного військового округу, розгорнутих на території Білорусі, яке 24 лютого розпочало вторгнення в Україну на київському напрямку.

Розвідка опублікувала уривки з переговорів Мартинова та Кадирова, де перший повідомляє про свої плани та дії.

Деталі ліквідації Кадирівців, які збиралися вбити Зеленського 01

Пізніше угруповання увійшло до України у складі колони, що налічувала понад 250 одиниць техніки та понад 1,5 тисячі особового складу "найкращих бійців Чеченської Республіки".

Але вже 26 лютого на підступах до Києва в районі Гостомельського аеропорту кадирівська гвардія зазнала тяжких втрат.

Як стало відомо з джерел в українській розвідці, знищення кадирівців стало можливим завдяки оперативній інформації, отриманій від анонімного джерела, яке представилося "співробітником ФСБ РФ", яке хоче запобігти кровопролиттю.

За словами цього джерела, підтвердженим матеріалами перехоплення, Путін, покладаючи на Кадирова таке важливе завдання, паралельно доручив ФСБ РФ контролювати її виконання. У центральному апараті ФСБ було створено тимчасову оперативну групу, яка фіксувала кожен крок Кадирова та близьких до нього людей.

Деталі ліквідації Кадирівців, які збиралися вбити Зеленського 02

Після вторгнення на територію України, одним із співробітників ФСБ, який нібито виступає проти війни, з метою якнайшвидшого припинення кровопролиття, українським спецслужбам було ініціативно передано попереджувальну інформацію про маршрут проходження колони кадирівців та їхню роль у спецоперації проти України.

26 лютого, після розвідки з використанням БПЛА, Збройними силами України по двох локаціях кадирівців у районі Гостомеля було завдано нищівного удару, внаслідок якого, за інформацією ГШ ЗСУ, загинув близький до Кадирова командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв.

"Навіть співробітники ФСБ вважають для себе чужою війну з Україною. Хоча не виключається, що, сприяючи знищенню еліти кадирівської гвардії, ФСБ РФ банально завдало серйозного удару по позиціях самого Кадирова в кремлівській баштовій метушні", - припустили у розвідці.

Деталі ліквідації Кадирівців, які збиралися вбити Зеленського 03

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Топ коментарі
+102
Белорусские оккупанты уже прожариваются в собстенной технике. Еще чуток, и картоха будет готова. Все будет Украина!
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01.03.2022 20:59
+61
Вони не розуміють головного: у нас не залежить перемога від керманича, а від народу. Чи зеленський чи пупкін чи дупкін... Це у них вбити зуйла і всьо... Жопа.
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01.03.2022 20:59
+56
Почему нормальные чеченцы выглядят как люди, а кадыровские чурки выглядят как обезьяны?
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01.03.2022 21:00
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****, чомусь згадав мульт "Только не єто, только не єто шеф"
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01.03.2022 21:39 Відповісти
кадырову похер на своих обезъян
зевает что-то там, сопли жует, пока тот лебезит
цирк )))
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01.03.2022 21:41 Відповісти
+ зевает такой мол: давайте уже быстрее у#@йте, я спать хочу
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01.03.2022 22:55 Відповісти
Х@уйня какая-то. Посылать диверсантов с такими рожами в Киев. Да и спецы они никакие. Горло перерезать - да. Спецоперация - ума маловато.
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01.03.2022 21:43 Відповісти
Не дуже схоже на правду.зеленському готують другий термін.Український народ б'ється з орками точно не заради зеленського,і якщо ,припустимо,його ліквідували ,то дуже сумніваюсь що наші бійці підняли б руки і пішли здаватись.
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01.03.2022 22:09 Відповісти
Согласен кроме одного, насчёт второго срока. Скорее это для поднятия боевого духа сделано, откуда эта аудиозапись, происхождение её мне довольно сомнительно кажется.
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02.03.2022 00:22 Відповісти
100% Вже перекрутили пораду Білого дому перенести уряд у Львів і що в разі загрози полону американці мають можливість допомогти безпечно евакуюватись Зеленському, на прпозицію втекти в США і відразу боти заволали, що герой бо не втік. Знову у фантик з Голобородька загортають.
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02.03.2022 02:01 Відповісти
Потешные кадыровские обезьяны. Весь мир увидел их реальную стоимость. Одни понты и всё.
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01.03.2022 22:16 Відповісти
обезьяны ипаные, наш квншик вас попустит по быстрому, только народ Украины может решать что ему делать с нашим президентом
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01.03.2022 22:45 Відповісти
вытянули палец из жопы , облизали и хвастаются ...
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01.03.2022 22:46 Відповісти
зачем сливать источник?
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01.03.2022 22:47 Відповісти
Скорее всего с целью инициировать возню там в масквабаде.
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01.03.2022 22:51 Відповісти
Особенно если никакого источника не было
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01.03.2022 22:56 Відповісти
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02.03.2022 13:54 Відповісти
Никто и не слил источник. Пусть теперь ФСБ с кадыркиными устроят разборки )
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01.03.2022 23:07 Відповісти
Вот же ж "элитная *******",на войну на кайенах приехали! Хотя что ждать от обсосов,которые на краповые береты маршбросок на лексусах сдают.
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01.03.2022 22:48 Відповісти
"ахмат сила" отсосала.
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01.03.2022 22:49 Відповісти
Принцесса Нури оказалась крепче
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01.03.2022 22:57 Відповісти
Думаю дейсивительно из ФСБ могли стукнуть на обезьян - там у них с кадыровцами не очень хорошие отношения в самой паРаше. Так что не удивительно.
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01.03.2022 22:50 Відповісти
Я так понимаю, что кадыров сейчас сам себе наводящие вопросы задаёт, типа, а как же так и кто виноват и не подставили ли его коллеги.
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01.03.2022 23:03 Відповісти
Эта рыжая обосраная обезьяна уже может начала понимать что ее правлению приходит конец.
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01.03.2022 23:31 Відповісти
Вряд ли. Если бы действительно стуканули, то наши бы такой источник в секрете держали. А так скорее всего наши дезу запустили, что шухера в фсб навести, там сейчас каждого подвешивают за яйца в поисках крота, а ***** еще глубже окопалось в бункере.
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02.03.2022 02:06 Відповісти
Ахмад - это чай такой?
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01.03.2022 22:50 Відповісти
Ага только без бегемота
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02.03.2022 00:03 Відповісти
Как-то ты ботву кацапскую напоминаешь.
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01.03.2022 23:11 Відповісти
Лебезит перед ******** как грязная портовая шлюха. Кацап есть кацап.
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01.03.2022 23:09 Відповісти
они бы хоть бороды сбрили для маскировки , идиоты .
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01.03.2022 23:19 Відповісти
Драсти. Борода не только обязательный атрибут и предмет гордости, но и элемент запугивания трусливых ордынских витязей.
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01.03.2022 23:36 Відповісти
дзякую , я не знал ...
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01.03.2022 23:39 Відповісти
Элита элитой,а ***** как получили.
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01.03.2022 23:22 Відповісти
Да ФСБ просто подставило кадыровцев. Видимо накопились противоречия. ФСБшники нанавидят Кадыровский беспредел, они считают, что это их прерогатива. Короче пауки в банке. Кадыров с такой армией стал бы опасен в России после того как ********* российскую армию, вот надо было и их привлечь, чтобы ослабить Кадырова.
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01.03.2022 23:38 Відповісти
это же люди с твёрдыми и человечными принципами, и поверили Путину который их убивал самих.
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01.03.2022 23:46 Відповісти
остался ****** без элитки а Тушуев без гурий - пули были смазаны свиным салом.... печалька....
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02.03.2022 00:02 Відповісти
Запись явно не с прослушки, да и видео есть, значит либо взяли телефон с трупа, либо хакернули и скачали.
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02.03.2022 00:28 Відповісти
Рашистские банкиры - валите Пукина, а то вас на РОссии не останется )
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02.03.2022 04:56 Відповісти
Как его завалить,если у него только стол уже 25 метров.
Сидит где-то в бункере и ждёт "Брута".
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02.03.2022 08:59 Відповісти
чаг1акъ
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02.03.2022 05:33 Відповісти
ВСУ сказал в морг, значит в морг.
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02.03.2022 09:48 Відповісти
крадутся твари по ночам
шайтаны бородатые
хотели в рай? пойдут к чертям
душонки их проклятые
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02.03.2022 13:25 Відповісти
Зараз бородаті вже, мабудь, в своєму чеченському раю з гуріями насолоджуються.....а скоріше в українському пеклі горять.
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02.03.2022 14:29 Відповісти
Завдяки таким статтям, як ця, життя "анонімного джерела, яке представилося "співробітником ФСБ РФ", яке хоче запобігти кровопролиттю" опиняється під надзвичайно великою загрозою.

Подібну інформацію можна публікувати після перемоги, щоб не допомагати ворогу знищувати людей, які надали нам надзвичайно важливу допомогу.

Але якщо для нас не важливі життя наших доброзичливців і помічників, тоді можна публікувати подібну інформацію будь-коли.
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02.03.2022 23:56 Відповісти
Добре що падлу тушаєва ліквідували... мерзота рідкісна.
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03.03.2022 05:01 Відповісти
Росіяне прийшли "на Україну", а опинились "в Україні"! А кому зовсім не пощастило - "в мобільному крематорії"!
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03.03.2022 08:24 Відповісти
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