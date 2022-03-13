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С начала полномасштабной войны в Украине погибли 33 железнодорожника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала войны в Украине погибли 33 железнодорожника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укрзализныця сообщает в Фейсбуке.

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"Железнодорожники, которые с первых дней войны находятся в самом водовороте событий и уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев - преимущественно детей и женщин, - тоже терпят потери в этой войне. С начала вооруженной агрессии России мы потеряли навсегда 33 коллеги - из них сегодня первую прямо в рейсе", - говорится в сообщении.

Памяти погибших железнодорожников на одном из вокзалов страны украинский композитор Евгений Хмара устроил импровизированный концерт.

"Сегодняшний спонтанный концерт на вокзале – это о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе", – отметили в УЗ.
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новына не правильная...давйте тогда и погибших других специальностей...и делите их хто чёрную булку жует и в какую синагогу ходит...
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13.03.2022 16:06 Ответить
Це напевно про тих, хто помер, виконуючи свій обов'язок. Не думаю, що багато перукарів чи сантехників померло на роботі
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10.04.2022 08:32 Ответить
вічна пам*ять...
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13.03.2022 16:26 Ответить
 
 