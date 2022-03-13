С начала полномасштабной войны в Украине погибли 33 железнодорожника
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С начала войны в Украине погибли 33 железнодорожника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укрзализныця сообщает в Фейсбуке.
"Железнодорожники, которые с первых дней войны находятся в самом водовороте событий и уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев - преимущественно детей и женщин, - тоже терпят потери в этой войне. С начала вооруженной агрессии России мы потеряли навсегда 33 коллеги - из них сегодня первую прямо в рейсе", - говорится в сообщении.
Памяти погибших железнодорожников на одном из вокзалов страны украинский композитор Евгений Хмара устроил импровизированный концерт.
"Сегодняшний спонтанный концерт на вокзале – это о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе", – отметили в УЗ.
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