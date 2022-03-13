Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 33 залізничники

Від початку війни в Україні загинули 33 залізничники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомляє у Фейсбуці.

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"Залізничники, які з перших днів війни перебувають у самому вирі подій і вже евакуювали понад 2 мільйони українців - переважно дітей та жінок, - теж зазнають втрат у цій війні. З початку збройної агресії Росії ми втратили назавжди 33 колеги - з них сьогодні першу безпосередньо в рейсі", - ідеться в повідомленні.

Пам'яті загиблих залізничників на одному з вокзалів країни український композитор Євген Хмара влаштував імпровізований концерт.

"Сьогоднішній спонтанний концерт на вокзалі - це про пам'ять, про повагу, про гідність і про силу", - відзначили в УЗ.