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Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 33 залізничники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку війни в Україні загинули 33 залізничники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомляє у Фейсбуці.

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"Залізничники, які з перших днів війни перебувають у самому вирі подій і вже евакуювали понад 2 мільйони українців - переважно дітей та жінок, - теж зазнають втрат у цій війні. З початку збройної агресії Росії ми втратили назавжди 33 колеги - з них сьогодні першу безпосередньо в рейсі", - ідеться в повідомленні.

Пам'яті загиблих залізничників на одному з вокзалів країни український композитор Євген Хмара влаштував імпровізований концерт.

"Сьогоднішній спонтанний концерт на вокзалі - це про пам'ять, про повагу, про гідність і про силу", - відзначили в УЗ.
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новына не правильная...давйте тогда и погибших других специальностей...и делите их хто чёрную булку жует и в какую синагогу ходит...
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13.03.2022 16:06 Відповісти
Це напевно про тих, хто помер, виконуючи свій обов'язок. Не думаю, що багато перукарів чи сантехників померло на роботі
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10.04.2022 08:32 Відповісти
вічна пам*ять...
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13.03.2022 16:26 Відповісти
 
 