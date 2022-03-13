Оккупанты нанесли авиаудар по школе в Николаеве, - Ким. ВИДЕО
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Российские оккупанты попали в школу в Николаеве.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Орки авиаударом по школе!! Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!" – написал он.
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показать весь комментарий13.03.2022 17:12
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Просто народ украины не должен допустить сдачу гос.интересов
"
Что ты скажешь, если сосед бульдозером снесет две три комнаты в твоем доме и убьет жену и одного из детей? С пониманием скажешь - ну мы же с соседом в ссоре, значит он имеет право???