Оккупанты нанесли авиаудар по школе в Николаеве, - Ким. ВИДЕО

Российские оккупанты попали в школу в Николаеве.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Орки авиаударом по школе!! Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие команды!" – написал он.

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