В Кировоградской области от ракетных ударов по аэродрому погибли семь военных

В результате ракетных ударов по аэродрому "Канатово" 12 марта погибли 7 военных.

Об этом сообщил глава Кировогадской военной администрации Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, есть 7 погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий", - отметил Райкович.

Он призвал почтить память погибших воинов.

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