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В Кировоградской области от ракетных ударов по аэродрому погибли семь военных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетных ударов по аэродрому "Канатово" 12 марта погибли 7 военных.
Об этом сообщил глава Кировогадской военной администрации Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, есть 7 погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий", - отметил Райкович.
Он призвал почтить память погибших воинов.
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У нас б.. взагалі п...ц 2 сепари довірені особи Медведчука більше 10 років, стали раптом патріотами і місцеві реальні патріоти лайкають їх пости в фейсбуці
ще писав один тут спеціаліст що x101 не приміняють....