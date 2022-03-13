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Новости Война в Украине
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война (46875) Кропивницкий (Кировоград) (505) Райкович Андрей (21)

В Кировоградской области от ракетных ударов по аэродрому погибли семь военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Кировоградской области от ракетных ударов по аэродрому погибли семь военных

В результате ракетных ударов по аэродрому "Канатово" 12 марта погибли 7 военных.

Об этом сообщил глава Кировогадской военной администрации Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, есть 7 погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий", - отметил Райкович.

Он призвал почтить память погибших воинов.

Смотрите: Защитники Украины разрушили понтонную переправу войск РФ в районе Гостомеля. ФОТО
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Збройні сили України майже повністю знищили підрозділи 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток). Только такие новости способны немного поднять мне настроение, если можно так назвать мое состояние...
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13.03.2022 18:32 Ответить
а хто відповідав за попередження про бомбардування а також про сховища?
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13.03.2022 18:33 Ответить
Якщо почали так масово знищувати аеродромну структуру всієї України, отже існують підкилимні домовленості про постачання в Україну авіаційної техніки.
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13.03.2022 18:36 Ответить
Просто погода стала безхмарна супутникова розвідка і безпілотники працюють...
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13.03.2022 18:42 Ответить
Ще можливо разом з переселенцями заїхало багато агентів, або місцеві сепари проснулись.....

У нас б.. взагалі п...ц 2 сепари довірені особи Медведчука більше 10 років, стали раптом патріотами і місцеві реальні патріоти лайкають їх пости в фейсбуці
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13.03.2022 18:47 Ответить
Для Калібра або Х-101 погода не впливає. Їм потрібна інерціальна коррекція і радіокорекція на остаточному етапі.
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13.03.2022 18:57 Ответить
Не смішіть людей по нашому аеродрому почали бити тільки коли небо стало чисте і напевно зробили супутникові знімки, плюс перед ударом патрульні бачили безпілотник,

ще писав один тут спеціаліст що x101 не приміняють....
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13.03.2022 19:08 Ответить
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13.03.2022 18:42 Ответить
Djw
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13.03.2022 18:44 Ответить
Попередження було і часу сховатися було вдосталь. Чому не ховалися? Навіть якщо не було бомбосховща, то можна було окопів зробити неподалік від аеродрому.
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13.03.2022 18:44 Ответить
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13.03.2022 18:54 Ответить
Збройні Сили України наполегливо закликають громадян України, українські ЗМІ не поширювати, не публікувати та не оприлюднювати жодної інформації та коментарів про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів.
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13.03.2022 19:11 Ответить
 
 