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На Кіровоградщині від ракетних ударів по аеродрому загинули семеро військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Кіровоградщині від ракетних ударів по аеродрому загинули семеро військових

Внаслідок ракетних ударів по аеродрому "Канатове" 12 березня загинули 7 військових.

Про це повідомив голова Кіровогадської військової адміністрації Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому, на жаль, маємо 7 загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув увесь Кропивницький", - зазначив Райкович.

Він закликав вшанувати пам'ять воїнів, які загинули.

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Збройні сили України майже повністю знищили підрозділи 155 окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток). Только такие новости способны немного поднять мне настроение, если можно так назвать мое состояние...
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13.03.2022 18:32 Відповісти
а хто відповідав за попередження про бомбардування а також про сховища?
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13.03.2022 18:33 Відповісти
Якщо почали так масово знищувати аеродромну структуру всієї України, отже існують підкилимні домовленості про постачання в Україну авіаційної техніки.
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13.03.2022 18:36 Відповісти
Просто погода стала безхмарна супутникова розвідка і безпілотники працюють...
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13.03.2022 18:42 Відповісти
Ще можливо разом з переселенцями заїхало багато агентів, або місцеві сепари проснулись.....

У нас б.. взагалі п...ц 2 сепари довірені особи Медведчука більше 10 років, стали раптом патріотами і місцеві реальні патріоти лайкають їх пости в фейсбуці
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13.03.2022 18:47 Відповісти
Для Калібра або Х-101 погода не впливає. Їм потрібна інерціальна коррекція і радіокорекція на остаточному етапі.
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13.03.2022 18:57 Відповісти
Не смішіть людей по нашому аеродрому почали бити тільки коли небо стало чисте і напевно зробили супутникові знімки, плюс перед ударом патрульні бачили безпілотник,

ще писав один тут спеціаліст що x101 не приміняють....
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13.03.2022 19:08 Відповісти
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13.03.2022 18:42 Відповісти
Djw
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13.03.2022 18:44 Відповісти
Попередження було і часу сховатися було вдосталь. Чому не ховалися? Навіть якщо не було бомбосховща, то можна було окопів зробити неподалік від аеродрому.
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13.03.2022 18:44 Відповісти
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13.03.2022 18:54 Відповісти
Збройні Сили України наполегливо закликають громадян України, українські ЗМІ не поширювати, не публікувати та не оприлюднювати жодної інформації та коментарів про матеріально-технічну допомогу від країн-партнерів.
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13.03.2022 19:11 Відповісти
 
 